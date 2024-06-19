Мусиала забил 2-й гол на Евро-2024 и вышел в лидеры гонки бомбардиров

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Сборная Венгрии по футболу рейтинги Евро-2024 Илкай Гюндоган Джамал Мусиала Футбол

Джамал Мусиала лидирует в гонке бомбардиров на Евро-2024 с двумя голами.

Сборная Германии играет с командой Венгрии (1:0, перерыв) во 2-м туре Евро-2024. 

На 22-й минуте игры хавбек «Баварии» и немецкой команды Джамал Мусиала открыл счет в матче с передачи Илкая Гюндогана

В первом туре Мусиала забил гол в ворота сборной Шотландии (5:1). Таким образом, 21-летний полузащитник лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Европы на данный момент. 

Отметим, что на Евро-2024 забили 4 автогола за 13 матчей. Ни один игрок на этом турнире пока не забил в чужие ворота больше двух голов.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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26 комментариев
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Ну пока один из лучших игроков на этом Евро. Причем во всех аспектах игры, и дриблинг отличный и в то же время вовремя расстается с мячом. Да и каждый его удар несет большую угрозу воротам соперника.
+50
-2
+48
Вообще пока лучший бомбардир автогол. Уже 4 мяча
+41
-3
+38
Ответ Social Indr
Забил после фола, гол не стоило засчитывать толчок был плечом в спину
Нормально !
Мы же любим динамичную , мужскую игру !
Надо не только плечом , но и руками разрешить толкаться.
Ну , на первое время можно лимит установить:
Не более 5-ти ударов кулаком в лицо для команды !
Бежит такой Мбаппе на ворота , скорость свою демонстрирует , а ты ему ррраз с правой по больному носу, два с левой по затылку, что б не подскочил сразу .
Эх , вот это футбол будет - без всяких цирлихов-манирлихов!
+6
0
+6
Ответ Артём Амирджанян
Вообще пока лучший бомбардир автогол. Уже 4 мяча
Уже 4, красиво закинул в ворота Албании сегодня
+6
-1
+5
Забил после фола, гол не стоило засчитывать толчок был плечом в спину
+9
-6
+3
Ответ Артём Амирджанян
Вообще пока лучший бомбардир автогол. Уже 4 мяча
Легендарный Автогол вернулся после триумфа в 10 забитых мячей на ЧМ 2018
+3
0
+3
пока уступает Автоголу
+5
-3
+2
Ответ OldRedWhite
Нормально ! Мы же любим динамичную , мужскую игру ! Надо не только плечом , но и руками разрешить толкаться. Ну , на первое время можно лимит установить: Не более 5-ти ударов кулаком в лицо для команды ! Бежит такой Мбаппе на ворота , скорость свою демонстрирует , а ты ему ррраз с правой по больному носу, два с левой по затылку, что б не подскочил сразу . Эх , вот это футбол будет - без всяких цирлихов-манирлихов!
Норм тебя накрыло))
+2
0
+2
Самый болезный и закрывающий комменты)
+2
0
+2
Ответ Артём Амирджанян
Вообще пока лучший бомбардир автогол. Уже 4 мяча
+ ассист
+2
0
+2
Ответ Social Indr
Норм тебя накрыло))
А так ли уж я далеко ушел от современной трактовки правил ? ))
+1
0
+1
Ответ Артём Амирджанян
Вообще пока лучший бомбардир автогол. Уже 4 мяча
Ещё не вечер, на прошлом турнире он вон сколько наколоти!
+1
0
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И должны уже дать золотую перчатку риго, зря он пальцы стирает, что ли?
+2
-1
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2 тура - 2 гола. Прям машина. )
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Доминирует на поле Джамал, а еще такой молодой. Вот она новая звезда Германии и Баварии!
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Где то плачет Макгрегор 🇮🇪😁
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Автогол все равно никто не побьет
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Скис при Тухеле, при Юлиане расцвел
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Ответ Moscwow
Легендарный Автогол вернулся после триумфа в 10 забитых мячей на ЧМ 2018
Да он и на прошлом Евро много забивал
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Ответ Social Indr
Забил после фола, гол не стоило засчитывать толчок был плечом в спину
Вот-вот. Я понимаю хозяева, но они не в той ситуации чтобы бы им помогать.
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Красавчик
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