Мусиала забил 2-й гол на Евро-2024 и вышел в лидеры гонки бомбардиров
Джамал Мусиала лидирует в гонке бомбардиров на Евро-2024 с двумя голами.
Сборная Германии играет с командой Венгрии (1:0, перерыв) во 2-м туре Евро-2024.
На 22-й минуте игры хавбек «Баварии» и немецкой команды Джамал Мусиала открыл счет в матче с передачи Илкая Гюндогана.
В первом туре Мусиала забил гол в ворота сборной Шотландии (5:1). Таким образом, 21-летний полузащитник лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Европы на данный момент.
Отметим, что на Евро-2024 забили 4 автогола за 13 матчей. Ни один игрок на этом турнире пока не забил в чужие ворота больше двух голов.
Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Мы же любим динамичную , мужскую игру !
Надо не только плечом , но и руками разрешить толкаться.
Ну , на первое время можно лимит установить:
Не более 5-ти ударов кулаком в лицо для команды !
Бежит такой Мбаппе на ворота , скорость свою демонстрирует , а ты ему ррраз с правой по больному носу, два с левой по затылку, что б не подскочил сразу .
Эх , вот это футбол будет - без всяких цирлихов-манирлихов!