Мусиала забил 2-й гол на Евро-2024 и вышел в лидеры гонки бомбардиров

Джамал Мусиала лидирует в гонке бомбардиров на Евро-2024 с двумя голами.

играет с командой (1:0, перерыв) во 2-м туре Евро-2024.

На 22-й минуте игры хавбек «Баварии» и немецкой команды открыл счет в матче с передачи .

В первом туре Мусиала забил гол в ворота сборной Шотландии (5:1). Таким образом, 21-летний полузащитник лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Европы на данный момент.

Отметим, что на забили 4 автогола за 13 матчей. Ни один игрок на этом турнире пока не забил в чужие ворота больше двух голов.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.