Нойер делит с Буффоном вратарский рекорд по играм на Евро – 17. Только у Роналду и еще 4 игроков больше матчей в общем зачете

Теги Бавария Бастиан Швайнштайгер Мануэль Нойер Леонардо Бонуччи Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Джанлуиджи Буффон Пепе Жоау Моутинью бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Фенербахче высшая лига Турция Сборная Венгрии по футболу рейтинги Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия рекорды Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Мануэль Нойер повторил рекорд Джанлуиджи Буффона по матчам на Евро.

Сборная Германии играет с командой Венгрии в матче второго тура Евро-2024

Эта игра стала 17-й для Мануэля Нойера в составе сборной Германии на чемпионатах Европы. Таким образом, голкипер немецкой сборной и «Баварии» повторил достижение итальянца Джанлуиджи Буффона по играм на Евро среди вратарей. 

В общем зачете больше матчей на чемпионатах Европы провели только 5 игроков: Криштиану Роналду (26), Пепе (20), Жоау Моутинью (19), Леонардо Бонуччи (18) и Бастиан Швайнштайгер (18). 

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6 комментариев
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У Роналду отрыв жесть конечно.
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Может догнать Моутиньо, но Пепе вряд ли, если не вылетят в 1/8
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У Роналду с Пепе на двоих полтос почти. Эти 2 деда конечно вне конкуренции )
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Роналду вероятно 30+ пробьёт на этом Евро, хотел написать на своём последнем Евро, но в случае с Криштиану нет полной уверенности что через 4 года он уже не будет играть за сборную, кто знает какими рекордами он ещё одержим
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Если дойдут до финала, станет вторым
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Ответ Vovker
У Роналду отрыв жесть конечно.
И еще 2 матча впереди , плей офф не считаем
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