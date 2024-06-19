Нойер делит с Буффоном вратарский рекорд по играм на Евро – 17. Только у Роналду и еще 4 игроков больше матчей в общем зачете
Мануэль Нойер повторил рекорд Джанлуиджи Буффона по матчам на Евро.
Сборная Германии играет с командой Венгрии в матче второго тура Евро-2024.
Эта игра стала 17-й для Мануэля Нойера в составе сборной Германии на чемпионатах Европы. Таким образом, голкипер немецкой сборной и «Баварии» повторил достижение итальянца Джанлуиджи Буффона по играм на Евро среди вратарей.
В общем зачете больше матчей на чемпионатах Европы провели только 5 игроков: Криштиану Роналду (26), Пепе (20), Жоау Моутинью (19), Леонардо Бонуччи (18) и Бастиан Швайнштайгер (18).