Нойер делит с Буффоном вратарский рекорд по играм на Евро – 17. Только у Роналду и еще 4 игроков больше матчей в общем зачете

Мануэль Нойер повторил рекорд Джанлуиджи Буффона по матчам на Евро.

играет с командой в матче второго тура .

Эта игра стала 17-й для в составе сборной Германии на чемпионатах Европы. Таким образом, голкипер немецкой сборной и «Баварии» повторил достижение итальянца Джанлуиджи Буффона по играм на Евро среди вратарей.

В общем зачете больше матчей на чемпионатах Европы провели только 5 игроков: (26), Пепе (20), Жоау Моутинью (19), Леонардо Бонуччи (18) и Бастиан Швайнштайгер (18).