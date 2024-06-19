«Челси» и «Астон Вилла» согласовали трансфер Матсена за 35+ млн фунтов (The Athletic)
«Астон Вилла» договорилась с «Челси» о переходе Иана Матсена.
Как сообщает The Athletic, поскольку пункт об отступных за 22-летнего защитника в размере 35 миллионов фунтов, прописанный в его контракте, распространялся только на дортмундскую «Боруссию» и уже утратил силу, «Вилла» и «Челси» договорились о сумме, немного превышающей 35 миллионов.
Клуб также согласовал с Матсеном личные условия, стороны подпишут контракт сроком на 6 лет.
Главный тренер «Виллы» Унаи Эмери высоко ценит футболиста сборной Нидерландов и планирует включить его в состав команды до начала следующего сезона.
Прошлый контракт Матсена в «Челси» был рассчитан до июня 2025 года, но в январе стороны продлили соглашение на 12 месяцев.
После этого Матсена отправился в аренду в «Боруссию», в составе которой провел 16 матчей в Бундеслиге, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
Вилла: соглашается выплатить адекватные отступные за молодого перспективного игрока
Бопуссия: Просчитался, но где?
Маатсен отличный игрок, который зарекомендовал себя в аренде. Он уже сыгран в команде, поэтому наврядли сможет стать провальным трансфером.
Скупятся чтобы не платить 40 млн, зато за днарей уровня Нмечи, который и 20 стоить не должен, заплатили 30 млн. И это не единственный такой трансфер.
Теперь вместо проверенного хорошего игрока купят какого-то ноунейма, вроде Кадиоглу, за 30 млн, который возможно провалится в Дортмунде. Лишь бы не платить дополнительные жалкие 5-10 млн🤦♂️
Руководство клуба застряло в начале 10хх годов и думает, 20-30 млн можно купить топ игроков, которые принесут трофеи. Так далеко не уйдём. Бегунки, которые могут только касаться мяча уже 50 млн стоят.
Сейчас от ЛЧ получили 130 млн, но продать то сейчас некого.
На трансферы без учета продаж выделили 70 млн. И за эти деньги надо найти замену Хуммельсу, купить опоника и левого крайнего защитника, выкупить Гирраси и желательно усилить фланги атаки.
Хотя купить Маатсена должен был быть приоритетом. Клуб не выкупив его выстрелил себе в ногу.
Я рад, что Боруссия пролетела, вечно куда-то деньги у них пропадают, те, на которые лидеры были проданы.)
а Челси в своем репертуаре - сначала набирать бревен типа Кукурелья за 60, чтобы через пару лет продавать воспитанников типа Маатсена за 35-40, причем еще вопрос, кто из них сильнее