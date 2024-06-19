«Челси» и «Астон Вилла» согласовали трансфер Матсена за 35+ млн фунтов (The Athletic)

«Астон Вилла» договорилась с «Челси» о переходе Иана Матсена.

Как сообщает The Athletic, поскольку пункт об отступных за 22-летнего защитника в размере 35 миллионов фунтов, прописанный в его контракте, распространялся только на дортмундскую «Боруссию» и уже утратил силу, « » и «Челси» договорились о сумме, немного превышающей 35 миллионов.

Клуб также согласовал с личные условия, стороны подпишут контракт сроком на 6 лет.

Главный тренер «Виллы» высоко ценит футболиста сборной Нидерландов и планирует включить его в состав команды до начала следующего сезона.

Прошлый контракт Матсена в « » был рассчитан до июня 2025 года, но в январе стороны продлили соглашение на 12 месяцев.

После этого Матсена отправился в аренду в «Боруссию», в составе которой провел 16 матчей в Бундеслиге, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.