«Челси» и «Астон Вилла» согласовали трансфер Матсена за 35+ млн фунтов (The Athletic)

Теги Боруссия Дортмунд Челси Сборная Нидерландов по футболу Астон Вилла премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Унаи Эмери Иан Матсен деньги Футбол

«Астон Вилла» договорилась с «Челси» о переходе Иана Матсена.

Как сообщает The Athletic, поскольку пункт об отступных за 22-летнего защитника в размере 35 миллионов фунтов, прописанный в его контракте, распространялся только на дортмундскую «Боруссию» и уже утратил силу, «Вилла» и «Челси» договорились о сумме, немного превышающей 35 миллионов.

Клуб также согласовал с Матсеном личные условия, стороны подпишут контракт сроком на 6 лет.

Главный тренер «Виллы» Унаи Эмери высоко ценит футболиста сборной Нидерландов и планирует включить его в состав команды до начала следующего сезона.

Прошлый контракт Матсена в «Челси» был рассчитан до июня 2025 года, но в январе стороны продлили соглашение на 12 месяцев.

После этого Матсена отправился в аренду в «Боруссию», в составе которой провел 16 матчей в Бундеслиге, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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42 комментария
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ЧТД. Если не БД, то любой другой клуб с деньгами. Абсолютно адекватный прайс за перспективу и хороший евросезон
+40
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+40
Ну и кто теперь «идиот» в итоге, получается Боули нагнул немцев ? Фаны дортмунда думали что они умнее всех как и их руководство когда посчитали что могут подписать маатсена за 25 лямов
+35
-3
+32
Ответ Ко-ко-джамбо
Комментарий скрыт
Каким образом на зло Боруссии клуб нагнул себя если Маатсен изначально был доступен на рынке, и в итоге продали даже дороже чем планировалось ? Это дортмунд остались без крутого игрока
+30
0
+30
Удачная продажа воспитанника, ибо от Боруссии все равно столько денег не дождались бы. Говорят, там ещё игрока Виллы в сделку включат.
+22
-1
+21
Теперь главное чтобы МЮ также не шёл на уступки Боруссии с арендой. Хотите игроков - платите. После продажи Беллингема и финала ЛЧ деньги у вас есть и все это знают.
+17
-1
+16
Боруссия: Им нужно продавать игроков. Выкрутим им руки и заплатим меньше
Вилла: соглашается выплатить адекватные отступные за молодого перспективного игрока
Бопуссия: Просчитался, но где?
+15
-1
+14
Ответ Акер
Удачная продажа воспитанника, ибо от Боруссии все равно столько денег не дождались бы. Говорят, там ещё игрока Виллы в сделку включат.
Дурана в обратную сторону примерно за 40, помогают друг другу рисовать нужный трансферный баланс
+15
-1
+14
Не понимаю логику руководства Дортмунда.
Маатсен отличный игрок, который зарекомендовал себя в аренде. Он уже сыгран в команде, поэтому наврядли сможет стать провальным трансфером.
Скупятся чтобы не платить 40 млн, зато за днарей уровня Нмечи, который и 20 стоить не должен, заплатили 30 млн. И это не единственный такой трансфер.
Теперь вместо проверенного хорошего игрока купят какого-то ноунейма, вроде Кадиоглу, за 30 млн, который возможно провалится в Дортмунде. Лишь бы не платить дополнительные жалкие 5-10 млн🤦‍♂️
Руководство клуба застряло в начале 10хх годов и думает, 20-30 млн можно купить топ игроков, которые принесут трофеи. Так далеко не уйдём. Бегунки, которые могут только касаться мяча уже 50 млн стоят.
+12
-1
+11
Ответ Anttii
Теперь главное чтобы МЮ также не шёл на уступки Боруссии с арендой. Хотите игроков - платите. После продажи Беллингема и финала ЛЧ деньги у вас есть и все это знают.
Денег не так уж много. Раньше от ЛЧ получали в среднем 60-70 млн в год и продавали молодых талантов за большую сумму.
Сейчас от ЛЧ получили 130 млн, но продать то сейчас некого.
На трансферы без учета продаж выделили 70 млн. И за эти деньги надо найти замену Хуммельсу, купить опоника и левого крайнего защитника, выкупить Гирраси и желательно усилить фланги атаки.

Хотя купить Маатсена должен был быть приоритетом. Клуб не выкупив его выстрелил себе в ногу.
+8
0
+8
Так и надо барыге Дортмунду
+9
-3
+6
Ответ Александр Линдеман
Так Гирасси в Штутгарте играет. Какого Гирасси собираетесь выкупать
С ним трансфер согласовали. Выплатят отступные в размере 18 млн и перейдёт в Дортмунд.
+5
0
+5
хорошая новость. при здоровом Чилли (чего мы конечно надеемся) и Куку просто без шансов
+6
-1
+5
37,5 - 40, пишут Романо и другие источники.
Я рад, что Боруссия пролетела, вечно куда-то деньги у них пропадают, те, на которые лидеры были проданы.)
+6
-2
+4
Ответ Febos_
Ну и кто теперь «идиот» в итоге, получается Боули нагнул немцев ? Фаны дортмунда думали что они умнее всех как и их руководство когда посчитали что могут подписать маатсена за 25 лямов
Да Боруссия те еще умники , того же Санчо не могут выкупить за 40-50 млн, когда его так облизывают да и продали за почти 80 млн МЮ !
+4
0
+4
Ответ Альфредо сказал
Так и надо барыге Дортмунду
Да Дортмунд всем своим видом показывает, что они никуда не стремятся и в гонку покупок за большие деньги участвовать не будут.
+4
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+4
Ответ S H A R K
Не понимаю логику руководства Дортмунда. Маатсен отличный игрок, который зарекомендовал себя в аренде. Он уже сыгран в команде, поэтому наврядли сможет стать провальным трансфером. Скупятся чтобы не платить 40 млн, зато за днарей уровня Нмечи, который и 20 стоить не должен, заплатили 30 млн. И это не единственный такой трансфер. Теперь вместо проверенного хорошего игрока купят какого-то ноунейма, вроде Кадиоглу, за 30 млн, который возможно провалится в Дортмунде. Лишь бы не платить дополнительные жалкие 5-10 млн🤦‍♂️ Руководство клуба застряло в начале 10хх годов и думает, 20-30 млн можно купить топ игроков, которые принесут трофеи. Так далеко не уйдём. Бегунки, которые могут только касаться мяча уже 50 млн стоят.
+1000!! Абсолютно согласен!! Нифига их жизнь не учит!! В который раз наступаем на одни и те же грабли!! Уже с Хакими такая же порнуха тогда получилась, теперь с Маатсеном опять их "жаба душит"!! Уж лучше куда-нибудь здыхали бы Бензебаини и эти деньги потратили на Маадсена. Сюрр какой-то!!
+2
0
+2
Ответ Amalfitano
Неужели больше никто не захотел его купить за такие деньги? Он же абсолютно готовый игрок основы практически для любого топ клуба. К примеру МЮ или даже Ливерпуль.
Не считаю его готовым игроком для любого топ-клуба. Точно не для АПЛ.
+2
0
+2
Ответ almatbarsa
Дурана в обратную сторону примерно за 40, помогают друг другу рисовать нужный трансферный баланс
Как Барса и Валенсия всегда делают)
+2
0
+2
Ответ S H A R K
Не понимаю логику руководства Дортмунда. Маатсен отличный игрок, который зарекомендовал себя в аренде. Он уже сыгран в команде, поэтому наврядли сможет стать провальным трансфером. Скупятся чтобы не платить 40 млн, зато за днарей уровня Нмечи, который и 20 стоить не должен, заплатили 30 млн. И это не единственный такой трансфер. Теперь вместо проверенного хорошего игрока купят какого-то ноунейма, вроде Кадиоглу, за 30 млн, который возможно провалится в Дортмунде. Лишь бы не платить дополнительные жалкие 5-10 млн🤦‍♂️ Руководство клуба застряло в начале 10хх годов и думает, 20-30 млн можно купить топ игроков, которые принесут трофеи. Так далеко не уйдём. Бегунки, которые могут только касаться мяча уже 50 млн стоят.
Зато условный Зюле будет на зарплате сидеть ещё как минимум сезон 🤷‍♂️
+1
0
+1
Если так то это оптимальная цена для обеих клубов
+1
0
+1
Неужели больше никто не захотел его купить за такие деньги? Он же абсолютно готовый игрок основы практически для любого топ клуба. К примеру МЮ или даже Ливерпуль.
+3
-2
+1
Ответ Ко-ко-джамбо
Люди которые меня минусят, пусть вам приснится Кукурелья, или хотя бы Байрамян из Ростова
Куку тоже не гарантировано место в команде , но для его продажи нужен спрос , пока этого не видится, лично я надеюсь на его хорошее выступление на евро
+1
0
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Ответ maxusmaus
Зато условный Зюле будет на зарплате сидеть ещё как минимум сезон 🤷‍♂️
А Дортмунд может что-то с этим сделать?
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Ответ marcus_flint
В нападении хорош, в защите тихий ужас
Я бы даже сказал "жёлтый" ужас. Постоянно не успевает и собирает карточки.
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Ответ Amalfitano
Неужели больше никто не захотел его купить за такие деньги? Он же абсолютно готовый игрок основы практически для любого топ клуба. К примеру МЮ или даже Ливерпуль.
В нападении хорош, в защите тихий ужас
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Ответ Anttii
Теперь главное чтобы МЮ также не шёл на уступки Боруссии с арендой. Хотите игроков - платите. После продажи Беллингема и финала ЛЧ деньги у вас есть и все это знают.
А точно ли есть покупатели другие на Санчо?
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Ответ sultan01
Как по мне он больше всего нужен Челси.Чиллвел постоянно травмирован,а в кукурелью я больше не верю(хоть концовку чемпа он и провел неплохую).А в Астон Вилле есть же Люка Динь.Зачем им Маатсен?
Деньги - хорошие. Чилли и Куку достаточно для выхода в зону ЛЧ в АПЛ. К тому же у Челси сейчас - 5! опорников, один из которых сможет легко их подменить... если что. Игровая практика нужна всем
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Ответ S H A R K
Денег не так уж много. Раньше от ЛЧ получали в среднем 60-70 млн в год и продавали молодых талантов за большую сумму. Сейчас от ЛЧ получили 130 млн, но продать то сейчас некого. На трансферы без учета продаж выделили 70 млн. И за эти деньги надо найти замену Хуммельсу, купить опоника и левого крайнего защитника, выкупить Гирраси и желательно усилить фланги атаки. Хотя купить Маатсена должен был быть приоритетом. Клуб не выкупив его выстрелил себе в ногу.
Так Гирасси в Штутгарте играет. Какого Гирасси собираетесь выкупать
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Ответ Жирный Лукаку
ЧТД. Если не БД, то любой другой клуб с деньгами. Абсолютно адекватный прайс за перспективу и хороший евросезон
я бы даже сказал, что маловато будет за него

а Челси в своем репертуаре - сначала набирать бревен типа Кукурелья за 60, чтобы через пару лет продавать воспитанников типа Маатсена за 35-40, причем еще вопрос, кто из них сильнее
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Боруссия вошла в фут.историю: взяли в аренду пацана, заплатили бабло, получили право первой ночи... и профукали.
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