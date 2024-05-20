«Боруссия» хочет выкупить Матсена у «Челси». Отступные – 35 млн евро

Теги Боруссия Дортмунд Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Иан Матсен Футбол

«Боруссия» планирует выкупить Иана Матсена у «Челси».

По информации журналиста Патрика Бергера, дортмундцы готовят предложение по 22-летнему защитнику, выступающему за клуб на правах аренды. Выкуп Матсена является приоритетом «Боруссии» – ожидается, что его полноценный трансфер станет первой летней покупкой клуба.

Отмечается, что Матсен также заинтересован в том, чтобы остаться в «Боруссии». Сумма отступных за защитника «Челси» составляет 35 миллионов евро, однако «Боруссия» попытается снизить цену.

В завершившемся сезоне Бундеслиги Матсен провел за «Боруссию» 16 матчей, отметившись 2 голами и 2 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.

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14 комментариев
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Эти пчелы самые умные что-ли?Как продавать своего игрока,то дерут втридорога,а тут хотят меньше 35 млн
+13
-4
+9
А по моему эта сделка будет выгодна для всех и для Челси, и для Боруссии, и для Матсена
+6
-1
+5
Ответ Зеленский
Эти пчелы самые умные что-ли?Как продавать своего игрока,то дерут втридорога,а тут хотят меньше 35 млн
1. Маатсен сам хочет покинуть клуб и перейти в Дортмунд.
2. У Челси проблемы с ФФП, потому и срочно нуждаются в продаже воспитанников.
Дортмунд в курсе всего этого, поэтому постарается снизить ценник по возможности. Но так или иначе Маатсен будет Дортмунде, т.к это главная цель руководства.
К тому же, судя по игровым минутам, Маатсен не вписывался с схему Поча. Его то на противоположный фланг ставил, то в атаку, ио ещё куда-то.
+4
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+3
Ответ Куприн
Матсен чуть ли не сильнейший игрок защитной линии, принадлежащий Челси, зачем его продавать, тем более по такому скромному ценнику?
Во первых, у него отступные в размере 35 млн €/£. То есть Челси захочет оставить или нет, игрок может покинуть клуб по своему желанию в случае выкупа контракта.

Во вторых у Челси проблемы с ФФП, поэтому срочно нужно продать воспитанников. Там даже Галлахера, одного из лидеров команды готовы продать, не говоря уж о Маатсене.
+3
-1
+2
Ответ S H A R K
1. Маатсен сам хочет покинуть клуб и перейти в Дортмунд. 2. У Челси проблемы с ФФП, потому и срочно нуждаются в продаже воспитанников. Дортмунд в курсе всего этого, поэтому постарается снизить ценник по возможности. Но так или иначе Маатсен будет Дортмунде, т.к это главная цель руководства. К тому же, судя по игровым минутам, Маатсен не вписывался с схему Поча. Его то на противоположный фланг ставил, то в атаку, ио ещё куда-то.
В конце сезона, из-за травмы Энцо, Почеттино стал наигрывать схему с ложным фуллбэком. Как раз для этой схема Маатсен впишется идеально. Но да, по первым двум пунктам ты прав - Маатсен хочет в Дортмунд а Челси нужны деньги
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Ответ Куприн
Матсен чуть ли не сильнейший игрок защитной линии, принадлежащий Челси, зачем его продавать, тем более по такому скромному ценнику?
А что в Челси то ему делать?Максимум на который он может там расчитывать это быть игроком ротации
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Ответ Инсаф Галиуллинн
А что в Челси то ему делать?Максимум на который он может там расчитывать это быть игроком ротации
Уж Кукурелью то из состава ему вытеснить по силам.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Кукурелью ещё прошлым летом должны были продать, что такой бесполезный игрок вообще делает в Челси?
Куку в Брайтоне вообще разрывал, а теперь лишь жалкая копия самого себя.
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Ответ Айрат Ситдиков
Куку в Брайтоне вообще разрывал, а теперь лишь жалкая копия самого себя.
Угу, мне кажется наверное Челси просто стилистически скорее не подошёл ему
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