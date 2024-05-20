«Боруссия» хочет выкупить Матсена у «Челси». Отступные – 35 млн евро
«Боруссия» планирует выкупить Иана Матсена у «Челси».
По информации журналиста Патрика Бергера, дортмундцы готовят предложение по 22-летнему защитнику, выступающему за клуб на правах аренды. Выкуп Матсена является приоритетом «Боруссии» – ожидается, что его полноценный трансфер станет первой летней покупкой клуба.
Отмечается, что Матсен также заинтересован в том, чтобы остаться в «Боруссии». Сумма отступных за защитника «Челси» составляет 35 миллионов евро, однако «Боруссия» попытается снизить цену.
В завершившемся сезоне Бундеслиги Матсен провел за «Боруссию» 16 матчей, отметившись 2 голами и 2 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.
2. У Челси проблемы с ФФП, потому и срочно нуждаются в продаже воспитанников.
Дортмунд в курсе всего этого, поэтому постарается снизить ценник по возможности. Но так или иначе Маатсен будет Дортмунде, т.к это главная цель руководства.
К тому же, судя по игровым минутам, Маатсен не вписывался с схему Поча. Его то на противоположный фланг ставил, то в атаку, ио ещё куда-то.
Во вторых у Челси проблемы с ФФП, поэтому срочно нужно продать воспитанников. Там даже Галлахера, одного из лидеров команды готовы продать, не говоря уж о Маатсене.