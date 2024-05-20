«Боруссия» хочет выкупить Матсена у «Челси». Отступные – 35 млн евро

«Боруссия» планирует выкупить Иана Матсена у «Челси».

По информации журналиста Патрика Бергера, дортмундцы готовят предложение по 22-летнему защитнику, выступающему за клуб на правах аренды. Выкуп Матсена является приоритетом «Боруссии» – ожидается, что его полноценный трансфер станет первой летней покупкой клуба.

Отмечается, что Матсен также заинтересован в том, чтобы остаться в « ». Сумма отступных за защитника « » составляет 35 миллионов евро, однако «Боруссия» попытается снизить цену.

В завершившемся сезоне Бундеслиги Матсен провел за «Боруссию» 16 матчей, отметившись 2 голами и 2 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.