«Бавария» рассматривает защитника «Боруссии» Матсена как замену Дэвису. Игрок принадлежит «Челси», отступные – 35 млн фунтов

Иан Матсен интересен «Баварии».

В ходе этого сезона 22-летний защитник перешел в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды из .

В Бундеслиге футболист провел 14 матчей, забил один гол и сделал две передачи.

Мюнхенский клуб рассматривает как потенциальную замену , который может перейти в «Реал».

Сумма отступных за нидерландца составляет 35 миллионов фунтов. Статистику его выступлений можно изучить здесь.