«Бавария» рассматривает защитника «Боруссии» Матсена как замену Дэвису. Игрок принадлежит «Челси», отступные – 35 млн фунтов
Иан Матсен интересен «Баварии».
В ходе этого сезона 22-летний защитник перешел в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды из «Челси».
В Бундеслиге футболист провел 14 матчей, забил один гол и сделал две передачи.
Мюнхенский клуб рассматривает Иана Матсена как потенциальную замену Альфонсо Дэвису, который может перейти в «Реал».
Сумма отступных за нидерландца составляет 35 миллионов фунтов. Статистику его выступлений можно изучить здесь.