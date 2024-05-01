«Бавария» рассматривает защитника «Боруссии» Матсена как замену Дэвису. Игрок принадлежит «Челси», отступные – 35 млн фунтов

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Альфонсо Дэвис Иан Матсен Футбол

Иан Матсен интересен «Баварии».

В ходе этого сезона 22-летний защитник перешел в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды из «Челси».

В Бундеслиге футболист провел 14 матчей, забил один гол и сделал две передачи.

Мюнхенский клуб рассматривает Иана Матсена как потенциальную замену Альфонсо Дэвису, который может перейти в «Реал».

Сумма отступных за нидерландца составляет 35 миллионов фунтов. Статистику его выступлений можно изучить здесь.

4 комментария
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Матсен в порядке, неплохо если так
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отступные в 35 млн фунтов за Маатсена - очередная лажа супер-управленцев Челси. какие же они все там никчемные
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Ответ *MVP*
отступные в 35 млн фунтов за Маатсена - очередная лажа супер-управленцев Челси. какие же они все там никчемные
Воспитанник Челси и необходимость продаж именно воспитанников для корректировки бухгалтерского баланса и отчетности. Отличная сделка будет для Баварии.
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