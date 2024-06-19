Сафонов о «ПСЖ»: «Я не готов сидеть на лавке. Еду доказывать. Я ни разу не проигрывал конкуренцию. Вратарь из России не может стать одним из лучших?»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Краснодар Нобель Арустамян Луиш Кампуш Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов не собирается быть запасным в «ПСЖ».

«ПСЖ» объявил о переходе 25‑летнего голкипера из «Краснодара» 14 июня. Контракт рассчитан до 2029 года, сумма трансфера составила 20 миллионов евро с учетом бонусов.

– Ты парень амбициозный. Все хотят, чтобы ты стал первым номером «ПСЖ». Но сейчас ты переезжаешь как второй номер. Все это понимают.

– Я этого не понимаю. Нет. Вам кто это сказал?

– Это все говорят.

– А им кто сказал?

– Ок, что тебе сказал Кампуш? Что ты первый номер?

– Он не говорил, что я второй.

Я прекрасно знаю, что основной вратарь на данный момент – не значит, что это основной навсегда. Поэтому я еду доказывать. Я хочу играть.

Даже если бы мне сказали, что берут вторым номером... Мне без разницы, что говорят по этому поводу. Потому что от меня очень многое зависит, кем я буду.

Я себе не позиционирую как второй номер. Я не готов сидеть на лавке. Если я начну сезон на скамейке, первому номеру точно непросто будет. Потому что напрягать я собираюсь постоянно.

До сегодняшнего момента я не проигрывал ни одной конкуренции, я везде играл. В сборной я посидел один матч, на втором уже играл. В России я играл постоянно, не был вторым номером. Я не умею сидеть на замене.

Это все предрассудки. Вратарь из России не может стать одним из лучших? Просто предрассудки.

Понятно, что меня берут из России, во Франции меня никто не знает. Возможно нет плана у людей, что я прихожу и сразу играю. Но даже так может получиться, – заявил Сафонов в беседе с Нобелем Арустамяном.

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26 комментариев
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Нобель как всегда оказывается очень близок к таким трансферам: сопровождал и показывал как переходили Миранчук в Аталанту и Захарян в Сосьедад, сейчас показывает как совершался переход Сафонова в ПСЖ.

Это очень круто, на мой взгляд, что футболисты дают показывать такие моменты.
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Правильный настрой, верим✊✊✊
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Кейлор Навас: удачи, мотя!
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Матвей, заплати алименты
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Ответ Дмитрий Максимов
Матвей, заплати алименты
едой
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Еду заказывать!
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Боевой настрой! Гойда!
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Матвей Сафонов не собирается быть запасным в «ПСЖ» Доннаруммы
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Серьезное заявление
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Пхахах))Уж не больно-то сильно он о себе возомнил?Радуйся, что в ПСЖ на лаку взяли.
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Ответ fincom-1
Пхахах))Уж не больно-то сильно он о себе возомнил?Радуйся, что в ПСЖ на лаку взяли.
По словам главного тренера парижан основного вратаря в клубе не будет. Играть будут все.
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Ответ paul_94
Кейлор Навас: удачи, мотя!
Сейчас первый номер не так стабилен
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Ответ Дмитрий Максимов
Матвей, заплати алименты
Есть вообще пруфы об этом, кроме адвоката и Карпа?
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ахах поверил в себя))
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А иначе и нет смысла ехать. Только вперед, только хардкор
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Круассаны лопай со своей стюардессой.
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Вообще не имеет значения откуда Сафонов. Люди просты пытаются объективно оценивать его уровень
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Гни свою линию
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настрой правильный, надо выгрызать своё место в основе и не бояться конкуренции. в конце концов раз за него 20 лямов отдали, значит рассчитывают и шансы уж точно предоставят. пусть в Кубке, пусть ничего не значащих матчах ЛЧ или чемпионата: главное цепляться за них и к чёрту эту лжескромность
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Придется посидеть на лавке. Доннарумму не сдвинешь
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Ох, нравится мне его задор и настрой. Всем бы хотя бы половину такого.

Вообще не сомневаюсь, что он может выиграть конкуренцию о Доннаруммы. Вопрос исключительно в кукухе Матвея.
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