Сафонов попрощался с «Краснодаром» и поблагодарил Галицкого, тренеров, игроков и болельщиков: «Просто говорю «до встречи» своему родному клубу и своему городу. Посмотрим, куда приведет этот путь»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция болельщики Краснодар Сергей Галицкий Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов попрощался с «Краснодаром» после перехода в «ПСЖ».

«Всем привет. Настал тот день, когда я должен сказать «пока» своему городу и своему родному клубу. Это немножко по‑другому мне представлялось. Естественно, я хотел, чтобы это был последний матч в сезоне, увидеться со всеми вами с глазу на глаз и сказать лично все, что у меня внутри, и все, что я чувствую. Честно, я вижу это так, что все должно идти изнутри и от души, поэтому никакой текст я, естественно, не подготовил. Не знаю, куда заведет моя речь.

Прежде всего, я хочу сказать спасибо вам, болельщики, за ту поддержку, которую вы дарили мне лично и команде. Это было прекрасное чувство – разделять с вами горечь поражений и радость побед.

Я не готов говорить «прощай». Потому что видимся мы не в последний раз. Не могу сказать «прощай» своему родному городу, потому что здесь вся моя жизнь. Все мои воспоминания и вся моя жизнь и есть футбольный клуб «Краснодар», как и у многих из вас.

Хочу выразить отдельную благодарность Сергею Николаевичу Галицкому и всему руководству «Краснодара». Вы делаете для команды очень много, я лично очень сильно благодарен вам, потому что моего пути не было бы без вас. Спасибо каждому тренеру в академии, который работал со мной. Я прошел очень много тренеров, даже не знаю количество людей, с которыми я работал, но убежден, что каждый из них оставил свой след в моей судьбе и карьере.

Также я хочу сказать спасибо всему персоналу, работающему в академии и структуре основной команды. Вы те герои, которые находятся рядом с командой. Незаметные герои, делающие всю основную работу за экраном, которую никто не видит. Мы это очень ценим, спасибо вам большое за это.

Спасибо всем моим партнерам по команде, которые были рядом и давали поддержку на протяжении 6-7 лет. Это были очень разные ребята: опытные футболисты из‑за рубежа, из России, молодые ребята, которым уже мне нужно было передавать какой‑то опыт. Я прекрасно понимаю, что без моей команды не было бы никаких успехов, а мой путь не продолжился бы так, как он продолжился.

Конечно же, я хочу сказать спасибо моей семье, родителям. Спасибо вам за поддержку, за то судьбоносное решение, которое вы приняли 12 лет назад, когда разрешили мне пойти в академию «Краснодара». Я вам очень благодарен за это. Посмотрим, куда этот путь меня приведет.

Не хочу, чтобы это воспринималось как прощание. Ни в коем случае это не прощание. Я просто говорю «до встречи» своему родному клубу и своему городу» – сказал Сафонов.

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33 комментария
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Удачи, Матвей! Дай бой Долларуме!
+44
-5
+39
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
С учётом не решенного вопроса по алиментам - долго Сафонова не будет в Краснодаре. Удачи Матвею в ПСЖ !
На сайте судебных приставов долга нет, так что тут не всё так однозначно
+20
-2
+18
Пусть все удачно получится!
+14
-4
+10
Это, конечно, большой успех не только для Матвея, но и для академии "Краснодара". Удачи в новом клубе
+12
-2
+10
Славной карьеры в ПСЖ , больше красивых сейвов и всемерной поддержки болельщиков, как в Париже, так и в Краснодаре!👍
+7
-2
+5
Ответ Сергей Ковалёв
Будет теперь интереснее чемп Франции смотреть. Удачи!
ага, так же интересно как Бундеслигу, когда там Лунев играл
+4
-1
+3
Ответ igorkruglov
очень высока вероятность, что на банку, надо быть на 2 головы лучше распиаренного Доннарумы, чтобы вытеснить его из состава
У долларового ещё и агенство крутое на подвязке, но уже без фронтмена
+5
-2
+3
Матвею только удачи, это очень серьезный вызов, с которым он, надеюсь, достойно справится 🤝🏻
+3
-1
+2
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Он в ПСЖ переходит, там белого не так много
+3
-1
+2
С учётом не решенного вопроса по алиментам - долго Сафонова не будет в Краснодаре.

Удачи Матвею в ПСЖ !
+5
-3
+2
Ответ igorkruglov
очень высока вероятность, что на банку, надо быть на 2 головы лучше распиаренного Доннарумы, чтобы вытеснить его из состава
Доннарума пусть и распиарен, но даже без пиара куда сильнее Матвея. Этот факт надо признавать
+6
-4
+2
Успехов.
+1
0
+1
С адвокатом бывшей жены тоже попрощался?
+2
-1
+1
Вперёд в Париж и лигу чемпионов!
+2
-2
0
Будет теперь интереснее чемп Франции смотреть. Удачи!
+1
-1
0
"Дорогу осилит идущий". Здоровья и удачи Матвею.
+1
-1
0
Лавка с мягкой подушкой уже ждёт, вот и весь путь
+1
-1
0
Удачи Матвею в ПСЖ и держать марку отечественной вратарской школы.
+1
-1
0
Спасибо Моте, будем переживать за тебя та
+2
-2
0
Комментарий удален модератором
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