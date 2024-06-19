Мартинелли назвал Роналду своим кумиром: «Он всегда вдохновлял меня. Мне нравится его менталитет и все, что он завоевал и продолжает завоевывать»
Габриэл Мартинелли назвал Криштиану Роналду своим кумиром.
– Кто ваш кумир?
– Мне всегда нравился Криштиану Роналду. В детстве я смотрел его матчи за мадридский «Реал». Это игрок, который всегда вдохновлял меня.
Мне нравится его менталитет и все, что он завоевал и продолжает завоевывать сегодня, – сказал вингер «Арсенала».
ничего нового
Месси же послужил примером для Эми Мартинеса, трясущего перчаткой у причендала, и для Гари Линекера, в трусах ведущего телепередачу. Ну и ещё для ряда дедов из 80-х и 90-х.