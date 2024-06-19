Мартинелли назвал Роналду своим кумиром: «Он всегда вдохновлял меня. Мне нравится его менталитет и все, что он завоевал и продолжает завоевывать»

Габриэл Мартинелли назвал Криштиану Роналду своим кумиром.

– Кто ваш кумир?

– Мне всегда нравился . В детстве я смотрел его матчи за мадридский «Реал». Это игрок, который всегда вдохновлял меня.

Мне нравится его менталитет и все, что он завоевал и продолжает завоевывать сегодня, – сказал вингер « ».