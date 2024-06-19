Мартинелли назвал Роналду своим кумиром: «Он всегда вдохновлял меня. Мне нравится его менталитет и все, что он завоевал и продолжает завоевывать»

Теги Криштиану Роналду премьер-лига Англия Арсенал высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Габриэл Мартинелли Футбол

Габриэл Мартинелли назвал Криштиану Роналду своим кумиром.

– Кто ваш кумир?

– Мне всегда нравился Криштиану Роналду. В детстве я смотрел его матчи за мадридский «Реал». Это игрок, который всегда вдохновлял меня.

Мне нравится его менталитет и все, что он завоевал и продолжает завоевывать сегодня, – сказал вингер «Арсенала». 

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41 комментарий
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очередной португалец, игравший с Роналду в одной команде, назвал его своим кумром.
ничего нового
+59
-15
+44
Лучший игрок XXI века
+50
-26
+24
Ответ Direct free kick
Лучший игрок XXI века
мартинелли? не так уж он хорош, но задатки есть, наверное
+27
-12
+15
Кумир поколения vs кумира ФИФА
+26
-12
+14
да давно понятно, что Роналду послужил примером для Сака, Мартинелли, Мбаппе, Эндрика, Винисиуса, Холанда, ряда других молодых дарований - почти всей новой элиты футбольной! Их не обмануть липовыми золотыми мячами Лионеля и сомнительными пенками на ЧМ!
Месси же послужил примером для Эми Мартинеса, трясущего перчаткой у причендала, и для Гари Линекера, в трусах ведущего телепередачу. Ну и ещё для ряда дедов из 80-х и 90-х.
+18
-11
+7
Роналду кумир миллионов. За дитя ФИФА такое не наблюдается.
+13
-6
+7
Ответ Lindeman
Лучший игрок с 0+0 на ЧМ? Ну-ну
Помню Хет трик на ЧМ 2018 г. С Испанией?
+9
-3
+6
Ответ Alex8007
Блин, из твоего сообщения непонятно, это троллинг фанатов пешехода, либо ты реально не знаешь что он бразилец
Пешеход - это который король предголевых ?
+9
-4
+5
Ответ Domian
https://youtube.com/shorts/RtmaJxBWsJs?si=Aa9rIqTypZVlizQD Вот видео этого позора. Ковид, НИКТО не приехал, церемония ведётся ОНЛАЙН. Даже Левандовски остался дома) Но зато роналду прикатил получать награду, которую лоббировал ему Мендеш. Кстати Мендеш тоже был на церемонии. Вообще фанаты роналду забавляют, придумали себе свой мир, где все против роналду, а на деле он у Инфантино может купить подобную награду. И сколько таких фактов, начиная от судейских лч и заканчивая вот такими купленным наградами.
https://www.youtube.com/shorts/Ki81skBu7NE?feature=share
+5
-1
+4
Ответ Alex8007
Блин, из твоего сообщения непонятно, это троллинг фанатов пешехода, либо ты реально не знаешь что он бразилец
ага и с Роналду играл🤣
+7
-4
+3
Ответ Domian
А что потом после хет трека было? Вылет в 1/8 от Уругвая с вечным рекордом 0+0 в плей офф
Так стоп он написал 0+0 на ЧМ, соответственно я написал что я помню
+2
0
+2
Ответ Александр Охотко
Комментарий удален модератором
пацаны, откройте форточку
+4
-2
+2
Ответ Domian
Комментарий скрыт
У него три кубка ЛЧ подряд после последнего чемпионства месси на этом турнире. Хнык.
+8
-7
+1
даже аргентинец Гарначо фанатеет от Португальца7! Аргентинец карл,аргентинец
+1
0
+1
Ответ Митрандир цвета хаки
Посмотри его матч даже в прайме. Этот чел всю жизнь был наконечником и 98% его карьеры это голы с пенальти или замыкания.
я смотрел его матчи с самого первого в Манчестер Юнайтед, расскажи кому-нибудь другому про наконечник, у него из 900 матчей на клубном уровне 600 в качестве левого или правого вингера, типичный "знаток" футбола, запомнил пару желтых заголовков, посмотрел десяток поздних матчей и сделал заключение о 20-летней карьере
+1
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+1
Ответ Direct free kick
Лучший игрок XXI века
Без кубка мира только))
0
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0
Ответ Дима
очередной португалец, игравший с Роналду в одной команде, назвал его своим кумром. ничего нового
Комментарий удален модератором
Ответ Direct free kick
Лучший игрок XXI века
Ну ты же понимаешь, что это не так)
+14
-14
0
Ответ Alex8007
Блин, из твоего сообщения непонятно, это троллинг фанатов пешехода, либо ты реально не знаешь что он бразилец
это чистая ирония от него
+2
-2
0
Ответ Domian
Для кринжа ФИФА кстати и придумала награду в 2021 - лучший бомбардир в истории сборных. Не знаю сколько Мендеш и Роналду заплатили Инфантино, но тот факт что на церемонию приехал только роналду, говорит о многом. Почему то Али Деи никто подобного не вручал, а его рекорд держался много лет. Так что одним фактом можно убрать бред, мол кринж против ФИФА.
как же ярко тебя разрывает ) тут же не солнечные очки нужны а маска сварщика )
+4
-4
0
Ответ Domian
Для кринжа ФИФА кстати и придумала награду в 2021 - лучший бомбардир в истории сборных. Не знаю сколько Мендеш и Роналду заплатили Инфантино, но тот факт что на церемонию приехал только роналду, говорит о многом. Почему то Али Деи никто подобного не вручал, а его рекорд держался много лет. Так что одним фактом можно убрать бред, мол кринж против ФИФА.
В смысле придумали, если это факт, а не субъективное мнение или подачка, как мвп чм2014
+6
-6
0
Ответ igorkruglov
я смотрел его матчи с самого первого в Манчестер Юнайтед, расскажи кому-нибудь другому про наконечник, у него из 900 матчей на клубном уровне 600 в качестве левого или правого вингера, типичный "знаток" футбола, запомнил пару желтых заголовков, посмотрел десяток поздних матчей и сделал заключение о 20-летней карьере
Роналду был вингером до 2019 года, и иногда в Юве играл левого форварда, на острие был Игуаин( позже - Мората), на правом форварде - Манджукич.
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