4 автогола забито на Евро-2024. У лучших бомбардиров – по одному мячу

На Евро-2024 забили 4 автогола за 13 матчей.

В игре второго тура группового этапа Евро между Хорватией и Албанией (2:2) полузащитник албанцев Клаус Гьясула на 76-й минуте срезал мяч в свои ворота. Отметим, что на 95-й Гьясула сравнял счет и принес Албании ничью.

4 гола в свои ворота были забиты на турнире. Ранее автоголы забили Антонио Рюдигер (Германия), Максимилиан Вебер (Австрия) и Робин Гранач (Чехия).

Ни один игрок на этом Евро не забил в чужие ворота больше одного гола.