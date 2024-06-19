4 автогола забито на Евро-2024. У лучших бомбардиров – по одному мячу

Теги Сборная Хорватии по футболу Сборная Албании по футболу Евро-2024 Антонио Рюдигер Клаус Гьясула Максимилиан Вебер Робин Гранач Футбол

На Евро-2024 забили 4 автогола за 13 матчей.

В игре второго тура группового этапа Евро между Хорватией и Албанией (2:2) полузащитник албанцев Клаус Гьясула на 76-й минуте срезал мяч в свои ворота. Отметим, что на 95-й Гьясула сравнял счет и принес Албании ничью.

4 гола в свои ворота были забиты на турнире. Ранее автоголы забили Антонио Рюдигер (Германия), Максимилиан Вебер (Австрия) и Робин Гранач (Чехия).

Ни один игрок на этом Евро не забил в чужие ворота больше одного гола.

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27 комментариев
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Автогол лучший игрок Евро
+63
-3
+60
Голеодор Автогол снова в деле!
+33
-1
+32
На прошлом евро автогол тоже был лучшим. Вот о ком мало говорят
+22
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+22
Следующая новость: автогол переходит в реал мадрид
+15
0
+15
Ответ адекватное мнение
автоголов всё больше, потому что автобусные команды против топов зажимаются в штрафной
Согласен, Германия поставила лютейший автобус против шотландцев
+11
0
+11
С детства за Автогол!
+11
0
+11
Автогол крушит рекорды - 4 гол а ещё только начало второго тура. непревзойденный мастер все таки
+8
0
+8
И ни одного с пенальти!
Вот форвард, вот это настоящий форвард
+6
0
+6
Ничего нового. На прошлом евро автогол тоже был лучшим бомбардиром.
+5
0
+5
Ответ mishakmv96
Автогол лучший игрок Евро
Реальный претендент на ЗМ
+7
-2
+5
Ответ Cearvm
Каждый раз это странное сравнение автоголов с бомбардирами на крупных турнирах, хотя вполне очевидно, что если их и считать, то только на каждого футболиста отдельно. По идее автоголы во всех турнирах лидируют, не только на Евро или ЧМ. Как будто новости специально ради шуток в комментариях)
ЧМ 18 года в этом плане был аномальным - 12 автоголов. А вот в 22 году всего 2 автогола было
+2
0
+2
Я прям зауважал Гьясулу. Вышел на замену, почти сразу забил в свои ворота, но исправился)
+1
0
+1
Каждый раз это странное сравнение автоголов с бомбардирами на крупных турнирах, хотя вполне очевидно, что если их и считать, то только на каждого футболиста отдельно. По идее автоголы во всех турнирах лидируют, не только на Евро или ЧМ. Как будто новости специально ради шуток в комментариях)
+1
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+1
Ожесточённая борьба за золотую бутсу.
+1
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В ЛЧ за весь сезон последние годы было столько?
Среди сборных автоголы это уже традиция)
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Но ни одного эпичного, как делал Ковтун
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Автогол завирусился....
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На этом Евро должен быть свой Пьер Исса
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Посмешили, спасибо.
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Второй Евро подряд этот парень подтверждает свой уровень 💪
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Ну там случайный автогол, один на 100
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Автогол и на прошлом Евро был лучшим бомбардиром :)
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Ответ Дядя ТУРА
Реальный претендент на ЗМ
Но латиноамериканский автогол будет цениться сильнее!
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Я бы предложил Челси присмотреться к этому парню (Боули оценит)
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