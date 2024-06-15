Юрист о Сафонове в «ПСЖ»: «Ситуация не как с Влашичем и ЦСКА. Во Франции нет серьезных ограничений на сделки с РФ. У «Краснодара» нет проблем с получением денег»

Юрист не видит препятствий для перехода Матвея Сафонова в «ПСЖ» из «Краснодара».

Ранее французский клуб официально объявил о трансфере 25‑летнего воспитанника «Краснодара». Контракт голкипера с парижанами рассчитан до 2029 года.

– Можно ли раскрыть схему по переводу средств? Сорванный переход в « » в 2022‑м был по этой же причине.

– Там была другая ситуация: в Великобритании действуют жесткие требования в отношении любых сделок с резидентами Российской Федерации.

Ни для кого не секрет, что до сих пор тянется эпопея по переводу денег для ЦСКА за трансфер в «Вест Хэм», просто потому, что английское законодательство запрещает « » делать какие‑либо платежи в Россию без получения специальной лицензии, а в силу санкционного статуса эту лицензию получить невозможно.

Интересно, что «Вест Хэм» хочет заплатить, а ЦСКА получить, но в итоге все имеют замкнутый круг.

Здесь же ситуация другая, во Франции таких серьезных ограничений нет. Также у «Краснодара» нет никаких проблем с получением денег, у них есть счета в банках, которые работают с международной системой SWIFT.

Насколько я знаю, «Краснодар» и получает деньги, и делает международные платежи без каких‑либо проблем, – сказал юрист Юрий Зайцев.

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