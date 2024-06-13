Слишкович об уходе из «Спартака»: «Начитался глупостей, что я просил огромные деньги, что Ивич не хотел со мной работать. Это ложь – знал, что останусь только до конца сезона»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Владимир Ивич Р-Спорт Владимир Слишкович Томаш Амарал Футбол

Владимир Слишкович объяснил причины ухода из «Спартака».

Боснийский тренер временно возглавлял клуб после отставки Гильермо Абаскаля, у которого он работал ассистентом, в середине апреля.

– Владимир, ваш уход из «Спартака» стал очень неожиданным. Скажите, пожалуйста, почему решились на уход?

– Возможно, мой уход был неожиданным для спортивной публики, но для меня – отнюдь, так как это решение я принял, когда возглавил команду. Руководство клуба мне доверилось. Моей обязанностью было сделать все возможное, чтобы команда вышла из кризиса.

Клуб всегда был искренним и корректным, я знал, что буду работать только до конца сезона и мои амбиции заканчиваются на этом этапе. Также я знал, что клуб хотел бы меня видеть в тренерском штабе, что было сказано публично, но я ждал окончания сезона, чтобы им лично сказать о своем решении, потому что я не хотел создавать давление и какие-либо проблемы.

– СМИ писали, что у вас мог быть конфликт с руководством либо разногласия с Деяном Станковичем. Было ли что-то из этого?

– Никогда, за всю свою футбольную карьеру у меня не было конфликтов ни с кем. Я начитался глупостей, что якобы я просил огромные деньги, что [Владимир] Ивич не хотел со мной работать. Я вас сейчас уверяю, что это все ложь некоторых людей и их собственные интересы.

Я нормально реагирую на критику моих тренерских качеств, но не допускаю, когда ставится под сомнение моя порядочность. Руководство «Спартака» всегда было корректным по отношению ко мне, и я всегда чувствовал абсолютную поддержку.

В свою очередь, я всегда был корректен и честен, всегда ставил интересы клуба и команды превыше своих. Тем более в тот период мне поступило предложение о работе в клубе РПЛ, где я мог быть главным тренером и намного больше заработать, но я не мог оставить команду.

Спортивный директор [Томаш Амарал] пришел в «Спартак», когда уже был тренерский штаб, который он не выбирал. Я посчитал, что правильным будет начать работу летом со своим спортивным проектом, поэтому я и принял решение уйти из клуба, так и объяснив свое решение спортивному и генеральному директорам, – рассказал бывший тренер красно-белых.

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25 комментариев
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Четко и по делу ! Спасибо за проделанную работу и местами яркую игру любимого клуба
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Как не странно,но к лучшему,что он ушел,игроки могли начать сливать нового тренера и пытаться вернуть главным Слишковича.Так будет спокойнее.А Слишковичу за все спасибо и удачи,пусть станет главным в каком нибудь клубе.
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Про то, что Ивич, якобы не захотел работать со Слишковичем наврал Матч ТВ. Как не стыдно!?
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Ответ Slava Vestiaz
Как связаны Спартак и Ивич?
инсайды от срач тв
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Что за спортивный проект, с которым он начинает работать летом?
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Заберут его, в России найдет работу...
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Сплетников в российском футболе хоть отбавляй, скажите спасибо Владимиру и оставьте свои комментарии
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Ответ Чернокожий
Заберут его, в России найдет работу...
То же самое говорили про Карреру и где он сейчас....
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Думал, в Спартаке всё просто?
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Не вывел Спартак в финал кубка, значит не потянул, правильно уволили.
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Слишкович лох.
Спартак выигрывает в кубке у Динамо,благодря Соболеву. В следующей игре босниец Саню не ставит в состав. Дальше игра - выпускает на 6 минут. Игра с Балтикой с обилием моментов,где нужен игрок,как Соболев,но его не берут в Калининград.
Пусть валит из Москвы босниец
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Если так подумать то отказ ивича работать со слишковичем не означает что слишкович непорядочный человек
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Ответ Полуэктов Пётр
Ну пока ходят слухи про Химки. Но на сколько они правдивы, на данном этапе сложно определить.
С "Химками" не сходится. Слишкович ведь говорит, что он изначально знал, что будет в тренерском штабе "Спартака" только до конца сезона. Вряд ли "Химки" уже тогда, ещё не вошедшие в Премьер-лигу, решили убрать Талалаева и поставить Слишковича. То есть проект, которым он хочет заняться с лета ему был известен заранее.
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Ответ Пнин
С "Химками" не сходится. Слишкович ведь говорит, что он изначально знал, что будет в тренерском штабе "Спартака" только до конца сезона. Вряд ли "Химки" уже тогда, ещё не вошедшие в Премьер-лигу, решили убрать Талалаева и поставить Слишковича. То есть проект, которым он хочет заняться с лета ему был известен заранее.
Так не, он же говорит, что он отказал тому клубу, который предлагал за время ИО главного в Спартаке.
Таким образом выходит, что проект летом и те, кто звали ранее - это два разных клуба скорее всего.
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Ответ Святой Патрик
А что, Ивич в Спартаке? Я просто малость отсутствовал - две днюхи подряд. =) А, Станкович. Хрен редьки не слаще.
Говорили что он был кандидатом до Станковича
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Ответ Spartakus1984
Говорили что он был кандидатом до Станковича
По мне - оба сомнительные.
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