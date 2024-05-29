Зарема об уходе Слишковича из «Спартака»: «Он слишком откровенный и честный для нынешнего руководства. Клуб снова провалился медийно, горизонт планирования – 2-3 дня»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Зарема Салихова Олег Малышев Владимир Слишкович Томаш Амарал Футбол

Зарема Салихова высказалась об уходе Владимира Слишковича из «Спартака».

Боснийский специалист покинул клуб по собственному желанию.

«Думаю, Слишкович слишком откровенный и честный для нынешнего руководства, плюс авторитет в глазах игроков высокий. Также позиция по Джикии, которая кардинально расходится с видением Малышева и Амарала.

«Спартак» снова провалился медийно, потому что разные персоналии объявляли, что Слишкович останется при клубе. Это говорит о том, что горизонт планирования – 2-3 дня, и нет четкой позиции и понимания как по игрокам, так и по тренерскому штабу.

Изначально навязывать кого-то в новый штаб со стороны клуба было мега-странным решением», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

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27 комментариев
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При Федуньке то, как было, не напомнишь?
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Да никто никуда не проваливался.
Человек считает, что дорос до работы главного и хочет далее расти в этом направлении. Спартак это не может ему предоставить, так как остановились на выборе другого кандидата.
Возвращаться на более низкую должность обратно смысла мало, значит пришло время расставаться.
Это же обычная рабочая ситуацию, почему в этом пытаются какой косяк, скандал, обиды и тд. найти?
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Просто тяжело морально когда побыв в шкуре главного тренера при не плохих результатах тебя просят подвинуться, тут Слишкович прав
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Слишкович, после того как его не оставили в Спартаке, сказал что это он сам решил уйти и быть главным.
И вообще много забавного успел наговорить. Артист еще тот. С ним было бы веселее намного, но не факт что лучше.

Для комментаторов:
человек побыл и.о. несколько месяцев, показывал средненький футбол (может, чуть лучше чем в самые тусклые времена Абаскаля). Предсезонку не проводил, игры не ставил, комплектованием не занимался.

Куда вы его главным назначаете? Рассчитываете что магию Карреры повторит? Ну несерьезно ж.
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То ли дело при Арнольдыче был горизонт. 2-3 недели, а то и месяц.
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Вот Аленичев с Титовым песочили-песочили Спартак, но после собственного жидкого стула в клубе ярые атаки прекратили, но Зарема - это другое, вот уж где отсутствует наглухо голова, точнее она есть, но для того, чтобы есть, рыбка Дорри прям, релаьно чтоле не помнит позорище при ее руководстве?
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При вашем правлении было что то по другому? Тетя, люди всё помнят!
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Может её когда-то укусил Червиченко
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Ответ Алексей Мишин
При Федуньке то, как было, не напомнишь?
Наконец-то пошёл лютый неадекват от неё и обида на Спартак !
А то уж я стал пугаться ))
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Респект Зареме.
Вот кто должен учить продвижению через факапы, а не какие-то там попрыгуньи малолетние)
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Ответ gleb_k
Слишкович, после того как его не оставили в Спартаке, сказал что это он сам решил уйти и быть главным. И вообще много забавного успел наговорить. Артист еще тот. С ним было бы веселее намного, но не факт что лучше. Для комментаторов: человек побыл и.о. несколько месяцев, показывал средненький футбол (может, чуть лучше чем в самые тусклые времена Абаскаля). Предсезонку не проводил, игры не ставил, комплектованием не занимался. Куда вы его главным назначаете? Рассчитываете что магию Карреры повторит? Ну несерьезно ж.
Станкович его затмит, и будет Слишкович со дна что то кричать, только не услышит никто. Поэтому всё к лучшему, что ушёл.
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Ответ NIK7478
Комментарий удален модератором
>что Слишкович ушел не сам,
Так сам Спартак написал в своей новости.
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Ответ Сергей Лютый
Нет, она тогда рожала
Не хочу пугаться, нет ли заговора, когда один пишет "лютый неадекват", второй отвечает с ником "
Сергей Лютый"
Вот же куда экспертнице копать надо.
(парни, без обид)
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Ответ Алексей Мишин
При Федуньке то, как было, не напомнишь?
Нет, она тогда рожала
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Ответ Полуэктов Пётр
Да никто никуда не проваливался. Человек считает, что дорос до работы главного и хочет далее расти в этом направлении. Спартак это не может ему предоставить, так как остановились на выборе другого кандидата. Возвращаться на более низкую должность обратно смысла мало, значит пришло время расставаться. Это же обычная рабочая ситуацию, почему в этом пытаются какой косяк, скандал, обиды и тд. найти?
Зарема?
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Вот оно что, Михалыч! Оказывается-то, честными там были только Заремка с Лёней!
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Если бы в реальности не существовало красно-белой легенды клуба - Заремы, то ее стоило бы придумать! На месте руководства, сделали бы Маскот в виде этой тёти!
Так унижать клуб может только настоящая легенда!
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Матч ТВ такого эксперда не замечает.
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самый популярный горизонт планирования в стране
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Ловите спайлер - он ещё вернётся.
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Если он вдруг сам решил уйти?Какие проблемы?Зарема раздувает из ничего...
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Комментарии Заремы, как обычно, говорят о ней самой куда больше, нежели о конкретных ситуациях, которые она комментирует. Впрочем, относительно её персоны каких-то иллюзий не было даже во времена руководства клубом.
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Комментарий удален модератором
Я бы посмотрел на клуб, где Зарема президент, а Мостовой тренер. Вот бы они показали всем как надо
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А то, что у него есть предложение на руках или он допускает, что получит это предложение ушастая не допускает? Слишкович себе сделал хорошую рекламу, как тренер, руководство помогло. Лигу нашу знает, по-русски шпрехает, так почему не продолжить тренировать самостоятельно, а не как Ребров прилипнуть к штангам и клубной кормушке и непонятно чем заниматься в клубе и за что получать зп...
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