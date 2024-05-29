Зарема Салихова высказалась об уходе Владимира Слишковича из «Спартака».

Боснийский специалист покинул клуб по собственному желанию.

«Думаю, Слишкович слишком откровенный и честный для нынешнего руководства, плюс авторитет в глазах игроков высокий. Также позиция по , которая кардинально расходится с видением и .

« » снова провалился медийно, потому что разные персоналии объявляли, что останется при клубе. Это говорит о том, что горизонт планирования – 2-3 дня, и нет четкой позиции и понимания как по игрокам, так и по тренерскому штабу.

Изначально навязывать кого-то в новый штаб со стороны клуба было мега-странным решением», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.