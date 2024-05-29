Зарема об уходе Слишковича из «Спартака»: «Он слишком откровенный и честный для нынешнего руководства. Клуб снова провалился медийно, горизонт планирования – 2-3 дня»
Зарема Салихова высказалась об уходе Владимира Слишковича из «Спартака».
Боснийский специалист покинул клуб по собственному желанию.
«Думаю, Слишкович слишком откровенный и честный для нынешнего руководства, плюс авторитет в глазах игроков высокий. Также позиция по Джикии, которая кардинально расходится с видением Малышева и Амарала.
«Спартак» снова провалился медийно, потому что разные персоналии объявляли, что Слишкович останется при клубе. Это говорит о том, что горизонт планирования – 2-3 дня, и нет четкой позиции и понимания как по игрокам, так и по тренерскому штабу.
Изначально навязывать кого-то в новый штаб со стороны клуба было мега-странным решением», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Человек считает, что дорос до работы главного и хочет далее расти в этом направлении. Спартак это не может ему предоставить, так как остановились на выборе другого кандидата.
Возвращаться на более низкую должность обратно смысла мало, значит пришло время расставаться.
Это же обычная рабочая ситуацию, почему в этом пытаются какой косяк, скандал, обиды и тд. найти?
И вообще много забавного успел наговорить. Артист еще тот. С ним было бы веселее намного, но не факт что лучше.
Для комментаторов:
человек побыл и.о. несколько месяцев, показывал средненький футбол (может, чуть лучше чем в самые тусклые времена Абаскаля). Предсезонку не проводил, игры не ставил, комплектованием не занимался.
Куда вы его главным назначаете? Рассчитываете что магию Карреры повторит? Ну несерьезно ж.
А то уж я стал пугаться ))
Вот кто должен учить продвижению через факапы, а не какие-то там попрыгуньи малолетние)
Так сам Спартак написал в своей новости.
Сергей Лютый"
Вот же куда экспертнице копать надо.
(парни, без обид)
Так унижать клуб может только настоящая легенда!