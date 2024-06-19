«Зенит» сыграет с «Сочи», «Црвеной Звездой» и «Тальересом» на товарищеском турнире в июле
«Зенит» поучаствует в международном товарищеском турнире.
В рамках Winline Летнего Кубка «Зенит» сыграет с чемпионом Сербии «Црвеной Звездой», лидером чемпионата Аргентины «Тальересом» и «Сочи».
Игры турнира примут «Газпром Арена» и «Петровский».
Календарь матчей:
2 июля
«Зенит» – «Сочи»
5 июля
«Црвена Звезда» – «Сочи»
«Зенит» – «Тальерес»
8 июля
«Зенит» – «Црвена Звезда»
«Сочи» – «Тальерес»
12 июля
«Црвена Звезда» – «Тальерес»
На турнире не требуется Fan ID.
Уж болельщику "Спартака" (заметь, в отличии от ваших болел, пишу с большой буквы) про мыльные пузыри надо вообще молчать!