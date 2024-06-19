«Зенит» сыграет с «Сочи», «Црвеной Звездой» и «Тальересом» на товарищеском турнире в июле

«Зенит» поучаствует в международном товарищеском турнире.

В рамках Winline Летнего Кубка «Зенит» сыграет с чемпионом « », лидером чемпионата Аргентины « » и «Сочи».

Игры турнира примут « » и «Петровский».

Календарь матчей:

2 июля

« » – «Сочи»

5 июля

«Црвена Звезда» – «Сочи»

«Зенит» – «Тальерес»

8 июля

«Зенит» – «Црвена Звезда»

«Сочи» – «Тальерес»

12 июля

«Црвена Звезда» – «Тальерес»

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