«Зенит» сыграет с «Сочи», «Црвеной Звездой» и «Тальересом» на товарищеском турнире в июле

Теги Зенит Петровский премьер-лига Россия Сборная Сербии по футболу Црвена Звезда высшая лига Аргентина товарищеские матчи (клубы) Первая лига Газпром Арена (Крестовский) Тальерес Сочи Fan ID Футбол

«Зенит» поучаствует в международном товарищеском турнире.

В рамках Winline Летнего Кубка «Зенит» сыграет с чемпионом Сербии «Црвеной Звездой», лидером чемпионата Аргентины «Тальересом» и «Сочи».

Игры турнира примут «Газпром Арена» и «Петровский».

Календарь матчей:

2 июля

«Зенит» – «Сочи»

5 июля

«Црвена Звезда» – «Сочи»

«Зенит» – «Тальерес»

8 июля

«Зенит» – «Црвена Звезда»

«Сочи» – «Тальерес»

12 июля

«Црвена Звезда» – «Тальерес»

На турнире не требуется Fan ID.

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Annamengli
Комментарий скрыт
А ты уже нагадил
+9
-3
+6
Ответ Annamengli
Комментарий скрыт
Каждый год одни и те же байки
+6
-1
+5
Ответ ПавелПавел
Составчик жидковатый в виде Сочи, неужели никого постатуснее заманить не смогли
Никто из РПЛ больше не захотел, так как не хочет обос... ся ещё до начала нового сезона
+7
-3
+4
Ответ iPatrick
а куда Бешикташ делся?
у Бешикташа, как я знаю какие-то проблемы, поэтому им не надо сейчас это
+2
0
+2
Составчик жидковатый в виде Сочи, неужели никого постатуснее заманить не смогли
+4
-3
+1
Почитал отзывы болельщиков Тальерес,в основном все за этот турнир,Зенит хвалят,Сочи считают слабым соперником.
+2
-1
+1
а куда Бешикташ делся?
+1
-1
0
Aguante Talleres!))
0
0
0
жаль, что в этот раз без турецкой команды
0
0
0
Ответ Роман
Неужели люди из ЦЗ не могут сказать нет, неужели без газпрома не смогут сами? Триединое красно-белое братство с Олимпиакосом и такой фэйл постоянный играть товарки с этим пузырем мыльным
Сам понял, что написАл? Кто титульный спонсор ЦЗ? Сколько времени существует договорённость о взаимном сотрудничестве "Зенита" и ЦЗ? Проснись!
Уж болельщику "Спартака" (заметь, в отличии от ваших болел, пишу с большой буквы) про мыльные пузыри надо вообще молчать!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий