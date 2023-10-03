Гильерме об игре за «Локомотив»: «Есть цикл, который все должны проживать. Мне нужно терпение, чтобы дожидаться момента»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Гильерме Илья Лантратов Матч ТВ Футбол

Гильерме поделился эмоциями после матча против «Ростова».

«Локомотив» победил со счетом 3:1 в игре Фонбет Кубка России.

– Как оцениваете свое состояние?

– Когда играешь, всегда хорошо. И особенно хорошо, когда выигрываешь.

Вся команда – молодцы. Мы с первых минут играли надежно, с динамикой, быстро. Когда играешь и выигрываешь – это супер!

– Не скучаете по игре?

– Конечно, скучаю! Но это футбольная жизнь.

Есть цикл, который все должны проживать. Сейчас такое время, когда мне нужно терпение, чтобы дожидаться момента.

– Наверное, было желание сыграть на ноль?

– Ну, конечно! В конце игры при счете 3:0 начинаешь думать об этом. Но главное, что команда победила.

– Надеетесь сыграть в чемпионате России в этом сезоне?

– Посмотрим. Все зависит от многих факторов. Я должен быть готов играть, когда появится возможность. И должен буду играть на таком же уровне, как Лантратов.

– Лантратов в порядке.

– Ну, конечно! Он заслужил, – сказал вратарь «Локомотива» Гильерме.

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6 комментариев

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Roman
Гиля, молодец. Спокойно сидит на замене, поддерживает Лантратова, всегда готов подстраховать. В кубке хорош Гиля, до сих пор выше уровнем, чем Худяков
+7
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+7
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re-gree
Ответ Mechel**
С такой-то зп, конечно, спокойно сидит на лавке))
Чот многим размер зп никак не мешает быть недовольным сидя на лавке. Некоторые из них даже капитаны команд бывают.
+5
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+5
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Тиджани Бабангида
Гильерме - заслуженный ветеран «Локомотива» и очень здраво относится к своему нынешнему положению
+3
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+3
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Dmitry Orlov
>Есть цикл, который все должны проживать.

Гиля же вроде так и не перешёл в Спартак.
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Никому_никабельный
Уже и забыл про него)
Как-то прям спокойно и тихо сидит)
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