Гильерме об игре за «Локомотив»: «Есть цикл, который все должны проживать. Мне нужно терпение, чтобы дожидаться момента»
Гильерме поделился эмоциями после матча против «Ростова».
«Локомотив» победил со счетом 3:1 в игре Фонбет Кубка России.
– Как оцениваете свое состояние?
– Когда играешь, всегда хорошо. И особенно хорошо, когда выигрываешь.
Вся команда – молодцы. Мы с первых минут играли надежно, с динамикой, быстро. Когда играешь и выигрываешь – это супер!
– Не скучаете по игре?
– Конечно, скучаю! Но это футбольная жизнь.
Есть цикл, который все должны проживать. Сейчас такое время, когда мне нужно терпение, чтобы дожидаться момента.
– Наверное, было желание сыграть на ноль?
– Ну, конечно! В конце игры при счете 3:0 начинаешь думать об этом. Но главное, что команда победила.
– Надеетесь сыграть в чемпионате России в этом сезоне?
– Посмотрим. Все зависит от многих факторов. Я должен быть готов играть, когда появится возможность. И должен буду играть на таком же уровне, как Лантратов.
– Лантратов в порядке.
– Ну, конечно! Он заслужил, – сказал вратарь «Локомотива» Гильерме.
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
Гиля же вроде так и не перешёл в Спартак.
Как-то прям спокойно и тихо сидит)