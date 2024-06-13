«Реал» ждет решения Дэвиса о будущем. У клуба «прекрасные» отношения с защитником «Баварии» (ESPN)

«Реал» ожидает решения Альфонсо Дэвиса о его будущем.

По информации ESPN, трансфер защитника «Баварии» является следующей целью «Мадрида» после подписания Килиана Мбаппе.

Отмечается, что между мадридцами и игроком «прекрасные» отношения, и клуб ждет, пока он и «Бавария» определятся насчет следующих шагов.

Сейчас футболист оценивает последнее предложение мюнхенцев по продлению контракта, но условия далеки от тех, которые могли бы убедить его остаться. По данным Cadena SER, канадец уже отказался продлевать соглашение.

В свою очередь, «Реал» не хочет переплачивать за трансфер игрока, который в следующем году станет свободным агентом. Клуб по-прежнему не планирует выходить за рамки 35-40 млн евро.

«Мадрид» с оптимизмом смотрит на свои шансы подписать Дэвиса, но сделает это только в том случае, если «Бавария» согласится на переговоры о цене, которая будет соответствовать их бюджету этим летом.

При этом «сливочные» стремятся не испортить отношения с немецким клубом. План по подписанию Дэвиса заключается в том, чтобы следовать формуле, которую они использовали при переходе Тони Крооса в 2014 году, когда им удалось договориться с «Баварией» о доступной цене за игрока, которому также оставался один год по контракту.