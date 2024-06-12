Дэвис отказался продлевать контракт с «Баварией», в клубе сомневаются насчет нового предложения. «Реал» не готов платить за защитника более 30 млн евро (Cadena SER)

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Ферлан Менди Альфонсо Дэвис Футбол

Альфонсо Дэвис вновь отказался продлевать контракт с «Баварией».

Ранее стало известно, что мюнхенский клуб предложил защитнику улучшенное соглашение с зарплатой 13 млн евро в год и еще около 4 млн евро в качестве бонусов.

По информации Cadena SER, Дэвис отклонил последнее предложение «Баварии». В клубе сомневаются, стоит ли продолжать переговоры с канадцем о новом контракте – в случае, если соглашение решат не продлевать, «Бавария» может начать переговоры о трансфере Дэвиса в «Реал».

Сообщается, что «Бавария» рассчитывает продать Дэвиса за 50 млн евро, в то время как «Реал» не хочет платить за защитника больше 30 млн с учетом бонусов. В случае, если клубы договорятся о трансфере, Дэвис подпишет с мадридцами 5-летний контракт.

Также отмечается, что в случае трансфера Дэвиса «Реал» будет готов продать Ферлана Менди.

Действующий контракт Дэвиса с «Баварией» истекает летом 2025 года. В минувшем сезоне защитник отметился 2 голами и 5 ассистами в 25 матчах Бундеслиги. Его подробная статистика – здесь.

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А может в МЮ?) Там конруренция с Шоу, который из лазарета не вылазит и Маласией, которогой весь сезон никто не видел.
+3
-1
+2
Ответ pit4er
Бавария не катарский мешок, чтобы бесплатно игроков отпускать – придется продать
Давиду Алабе это скажи
+3
-1
+2
Бавария не катарский мешок, чтобы бесплатно игроков отпускать – придется продать
+2
-1
+1
Походу Реал всех защитников скоро к себе возьмёт )
0
0
0
Ответ Opera10
Давиду Алабе это скажи
И это был провал, который должен был хоть чему-то научить
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий