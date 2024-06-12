Дэвис отказался продлевать контракт с «Баварией», в клубе сомневаются насчет нового предложения. «Реал» не готов платить за защитника более 30 млн евро (Cadena SER)
Альфонсо Дэвис вновь отказался продлевать контракт с «Баварией».
Ранее стало известно, что мюнхенский клуб предложил защитнику улучшенное соглашение с зарплатой 13 млн евро в год и еще около 4 млн евро в качестве бонусов.
По информации Cadena SER, Дэвис отклонил последнее предложение «Баварии». В клубе сомневаются, стоит ли продолжать переговоры с канадцем о новом контракте – в случае, если соглашение решат не продлевать, «Бавария» может начать переговоры о трансфере Дэвиса в «Реал».
Сообщается, что «Бавария» рассчитывает продать Дэвиса за 50 млн евро, в то время как «Реал» не хочет платить за защитника больше 30 млн с учетом бонусов. В случае, если клубы договорятся о трансфере, Дэвис подпишет с мадридцами 5-летний контракт.
Также отмечается, что в случае трансфера Дэвиса «Реал» будет готов продать Ферлана Менди.
Действующий контракт Дэвиса с «Баварией» истекает летом 2025 года. В минувшем сезоне защитник отметился 2 голами и 5 ассистами в 25 матчах Бундеслиги. Его подробная статистика – здесь.