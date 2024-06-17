Премьер Франции Атталь о призыве Мбаппе голосовать на выборах: «Молодые люди, являющиеся примером для сверстников, выполняют свою роль, призывая исполнить гражданский долг»

Премьер-министр Франции поддержал призыв Килиана Мбаппе голосовать на выборах.

После победы партии Марин Ле Пен на выборах в Европарламент президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национальной ассамблеи и проведении досрочных выборов.

Ранее Мбаппе прокомментировал политическую ситуацию во Франции и обратился к французам, призвав их принять участие в голосовании: «Ситуация беспрецедентная, наше поколение способно на нее повлиять».

«Я глубоко убежден, что молодые люди, обращаясь к сверстникам, для которых они являются примером, выполняют свою роль, призывая выполнить гражданский долг и проголосовать.

Крайности подпитывают в нашей стране разделение и ненависть друг к другу», – сказал Габриэль Атталь в интервью RTL.

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