Премьер Франции Атталь о призыве Мбаппе голосовать на выборах: «Молодые люди, являющиеся примером для сверстников, выполняют свою роль, призывая исполнить гражданский долг»

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Политика Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон Марин Ле Пен Футбол

Премьер-министр Франции поддержал призыв Килиана Мбаппе голосовать на выборах.

После победы партии Марин Ле Пен на выборах в Европарламент президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национальной ассамблеи и проведении досрочных выборов.

Ранее Мбаппе прокомментировал политическую ситуацию во Франции и обратился к французам, призвав их принять участие в голосовании: «Ситуация беспрецедентная, наше поколение способно на нее повлиять».

«Я глубоко убежден, что молодые люди, обращаясь к сверстникам, для которых они являются примером, выполняют свою роль, призывая выполнить гражданский долг и проголосовать.

Крайности подпитывают в нашей стране разделение и ненависть друг к другу», – сказал Габриэль Атталь в интервью RTL.

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51 комментарий
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Гражданский долг это пиар нынешней власти?))
Когда какой-то наш спортсмен где-то пожал руку Путину, у либералов моментально пригорает.
Зато когда Макрон общается с Мбаппе, тут ничего плохого в этом нет, не так ли, свободолюбивые вы наши?)
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+57
А теперь представим, что кто-то из сборной Франции стал агитировать за Ле Пен
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0
+47
Ответ Stewee
Гражданский долг это пиар нынешней власти?)) Когда какой-то наш спортсмен где-то пожал руку Путину, у либералов моментально пригорает. Зато когда Макрон общается с Мбаппе, тут ничего плохого в этом нет, не так ли, свободолюбивые вы наши?)
Вы не понимаете, это другое))))
+28
-2
+26
Ответ Николай Бойко
А теперь представим, что кто-то из сборной Франции стал агитировать за Ле Пен
Вы видели сборную Франции?) Там некому агитировать за Ле Пен)
+22
-1
+21
Когда арабам и неграм можно всё, а белым ничего - на сцену выходит Ле Пен. Сила воздействия равна силе противодействия.
+21
-2
+19
Получается линчевать Овечкина за ПутинТим это норм … а Мбаппе в такой ситуации просто патриот Франции
+13
-1
+12
Ответ Николай Бойко
А теперь представим, что кто-то из сборной Франции стал агитировать за Ле Пен
Там нет людей с яйцами
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Это и есть крайности и подпитка ещё большей ненависти, когда государство начинает использовать спортсменов для давления на людей перед выборами. Вот вам и демократия.
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Мбаппе: "Наше поколение способно на нее повлиять».
Сказал настоящий герой, который без одобрения мамы свободно только по полю может бегать)
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Я могу понять успех ультраправых: когда премьер-министр и министр иностранных дел такой державы живут в гей-браке...
Политика Франции последних лет - полное фиаско.
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Как праваки конечно проигрывают в плане медийки.
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Ответ Burak Orel
Самый популярный футболист в мире, явно пример для молодежи у себя в стране, как бы у тебя не пригорало с этого)
Кто?! Мбаппе? Да хрен там. Самый популярный - это Криштиану. Самый успешный - это Месси. Черепаха дай бог в десятку игроков входит за последние 5-7 лет.
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Ответ ZarvuR2020
Как праваки конечно проигрывают в плане медийки.
Зато их оппоненты творят такую дичь, что им эта медийка и не нужна. Рано или поздно они в любом случае придут к власти)
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Ответ ZarvuR2020
Как праваки конечно проигрывают в плане медийки.
Зато выиграют на улицах. Я даже не сомневаюсь, что в случае революции праваки пойдут до конца. Они идейные, им плевать на мнение и толерантность
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Чувствуются, неолибералы испугались поражения на выборах-сразу стали через медику давить
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Эх, вот бы Франция вылетела
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Глобалисты так боятся Ле Пена
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Ответ Burak Orel
Комментарий скрыт
Прошли "реальные" выборы, то есть правильные выборы по американской системе, а мы уже видели как прошли реальные выборы в Грузии. И что-то "правильные демократические, цивилизованные" страны этим яростно недовольны.
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Мигрантам давно слишком много позволяют , во Франции мужчин белых смелых не осталось,и решила их прижать женщина у которой яиц больше чем у любого коренного француза
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Либеральная тварь - голубой премьер одной из крупнейших стран Европы.
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Никогда бы не подумал раньше что Мбаппе будет отыгрывать роль Ахеджаковой в 1992
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Ответ Burak Orel
Если выборы реальные то это разные вещи чувак, как до вас не доходит это)
Ты на серьезных щах думаю, что во Франции реальные выборы ? Наивняга ты либеральная )
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Главное голосуйте правильно
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Странно что больше ничего не добавил,учитывая сексуальную ориентацию еврея.
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В каком месте Черепашка пример для молодежи? То что он с бывшим мужиком живет? Ему надо в футбол играть, а не в политику лезть. В ЛЧ за все эти годы ничего не показал. Зря Реал его купил. Надо было Холланда брать. Или Хвичу.
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Чувствуются, неолибералы испугались поражения на выборах-сразу стали через медику давить
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а как же спорт вне политики? Шо такое? Тут можно?
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мощный пиар выборов идет
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Ответ Burak Orel
ты у нас также активнополитичный человек?)
Ты это к чему?)
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Чувствуются, неолибералы испугались поражения на выборах-сразу стали через медику давить
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