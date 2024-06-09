Президент «Лацио» об увольнении Тудора: «Нет незаменимых тренеров и игроков. Говорят, Игор отлично справился и вывел клуб в Лигу Европы, но мы были там 15-16 раз при мне»

Клаудио Лотито прокомментировал увольнение Игора Тудора с поста главного тренера.

«Говорят, что Тудор отлично справился и вывел «Лацио» в . На самом деле с тех пор, как я здесь, команда играла там 15 или 16 раз.

Тренеров и игроков можно заменить. Все они полезны, но никто не является незаменимым. Важно, чтобы клуб оставался стабилен», – сказал президент «Лацио».

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