Президент «Лацио» об увольнении Тудора: «Нет незаменимых тренеров и игроков. Говорят, Игор отлично справился и вывел клуб в Лигу Европы, но мы были там 15-16 раз при мне»
Клаудио Лотито прокомментировал увольнение Игора Тудора с поста главного тренера.
«Говорят, что Тудор отлично справился и вывел «Лацио» в Лигу Европы. На самом деле с тех пор, как я здесь, команда играла там 15 или 16 раз.
Тренеров и игроков можно заменить. Все они полезны, но никто не является незаменимым. Важно, чтобы клуб оставался стабилен», – сказал президент «Лацио».
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Пока он през, у Лацио не будет перспектив. Игроки и тренеры сроду непойми от куда берутся.