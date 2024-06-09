Президент «Лацио» об увольнении Тудора: «Нет незаменимых тренеров и игроков. Говорят, Игор отлично справился и вывел клуб в Лигу Европы, но мы были там 15-16 раз при мне»

Теги Лацио Игор Тудор серия А Италия Лига Европы УЕФА отставки Клаудио Лотито Футбол

Клаудио Лотито прокомментировал увольнение Игора Тудора с поста главного тренера.

«Говорят, что Тудор отлично справился и вывел «Лацио» в Лигу Европы. На самом деле с тех пор, как я здесь, команда играла там 15 или 16 раз.

Тренеров и игроков можно заменить. Все они полезны, но никто не является незаменимым. Важно, чтобы клуб оставался стабилен», – сказал президент «Лацио».

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7 комментариев
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Незаменимых президентов так-то тоже нет (речь о президенте Лацио Клаудио Лотито, товарищ майор)
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Классический самодур. Надежда на фанатов и их акции
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Нацио за последние лет 20 дай боже пару-тройку раз в медали залетал, а вот место в районе 7 для него как раз-таки намного более привычное.
+8
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+6
Лотито это итальянский Федун?
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лотито = байден.
Пока он през, у Лацио не будет перспектив. Игроки и тренеры сроду непойми от куда берутся.
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+2
Ответ Wesley
Незаменимых президентов так-то тоже нет (речь о президенте Лацио Клаудио Лотито, товарищ майор)
Он всё же ещё и владелец. И его не поменяешь просто так
+1
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+1
Ответ ОттоДракула
Нацио за последние лет 20 дай боже пару-тройку раз в медали залетал, а вот место в районе 7 для него как раз-таки намного более привычное.
Правильно !
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