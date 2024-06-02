«Мы вышлем всех наемников. Никто не может нас шантажировать». Президент «Лацио» о том, что Камада потребовал 2,5 млн евро за продление контракта

Президент «Лацио» жестко отреагировал на требования Даити Камады.

Японец при обсуждении нового контракта запросил у «Лацио» дополнительные 2,5 млн евро в качестве единовременной выплаты.

«Камада попросил 2,5 млн евро за продление контракта... Никто не может нас шантажировать.

Мы вышлем всех наемников», – сказал Клаудио Лотито в интервью Corriere.