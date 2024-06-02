«Мы вышлем всех наемников. Никто не может нас шантажировать». Президент «Лацио» о том, что Камада потребовал 2,5 млн евро за продление контракта

Теги Лацио серия А Италия Клаудио Лотито Даити Камада деньги Футбол

Президент «Лацио» жестко отреагировал на требования Даити Камады.

Японец при обсуждении нового контракта запросил у «Лацио» дополнительные 2,5 млн евро в качестве единовременной выплаты.

«Камада попросил 2,5 млн евро за продление контракта... Никто не может нас шантажировать.

Мы вышлем всех наемников», – сказал Клаудио Лотито в интервью Corriere.

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12 комментариев
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> проф.клуб
> наёмники

Кстати, как там тот самый 17-ти летний воспитанник Лацио с видом под 40?
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Кто не знает, Камаде зарплату платит экипировщик Лацио, кампания Мицуно. У Лацио небыло денег на зарплату Камады, он был свободным агентом, а Сарри его очень хотел. Вот Мицуно взял на себя его контракт с возможностью Камады в случае чего уйти из Лацио.😎😎😎😎
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То есть будут играть только футблисты по призыву?
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Он точно знает значение слова "шантаж"?
Если у вас товарно-денежные отношения (а они такие между игроком и клубом), то подобное условие от игрока - это просто оферта.
Интересно, Лотито в интернет-магазинах тоже шантажируют, когда озвучивают сумму за предлагаемый товар или услугу?
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Ответ Авторитетное Мнение
Извините, что не по теме. Там Шаман марширует и пытается петь, что от тошноты помогает?
Активированный уголь все шлаки выводит, говорят.
А вообще лучше пиши по теме в следующий раз.
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Без наёмников можно и серией B очистится. С другой стороны, может этого и хочет Лотито?
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«Да что этот япошка себе позволяет?», добавил Лотито и поприветствовал правой рукой ультрас Лацио🤓
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Ответ dr. cage
> проф.клуб > наёмники Кстати, как там тот самый 17-ти летний воспитанник Лацио с видом под 40?
хочу напомнить, что, по слухам, Камаду выбрали вместо Захаряна.
брали его, как свободного с приличной личкой, вот и разбаловали
он теперь думает, что за каждое следующее переподписание ему должны бабок отсыпать пару мультов)))
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