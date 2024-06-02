«Мы вышлем всех наемников. Никто не может нас шантажировать». Президент «Лацио» о том, что Камада потребовал 2,5 млн евро за продление контракта
Президент «Лацио» жестко отреагировал на требования Даити Камады.
Японец при обсуждении нового контракта запросил у «Лацио» дополнительные 2,5 млн евро в качестве единовременной выплаты.
«Камада попросил 2,5 млн евро за продление контракта... Никто не может нас шантажировать.
Мы вышлем всех наемников», – сказал Клаудио Лотито в интервью Corriere.
> наёмники
Кстати, как там тот самый 17-ти летний воспитанник Лацио с видом под 40?
Если у вас товарно-денежные отношения (а они такие между игроком и клубом), то подобное условие от игрока - это просто оферта.
Интересно, Лотито в интернет-магазинах тоже шантажируют, когда озвучивают сумму за предлагаемый товар или услугу?
А вообще лучше пиши по теме в следующий раз.
брали его, как свободного с приличной личкой, вот и разбаловали
он теперь думает, что за каждое следующее переподписание ему должны бабок отсыпать пару мультов)))