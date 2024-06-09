Фанаты «Лацио» против отставки Тудора и назначения Барони из «Вероны»: «Мы устали от диктатуры и не заслуживаем такого руководства. Готовьтесь к самой крупной акции протеста в спорте, которую видел Рим»

Фанаты «Лацио» готовятся к акции протеста против смены главного тренера.

Ранее римский клуб объявил об отставке с поста главного тренера. Ожидается, что возглавит «Лацио».

«Болельщики «Лацио», исключительно из любви к клубу, не будут терпеть его ослабление! В мире футбола, где все клубы берут на себя ответственность и стремятся к полноценному развитию, «Лацио» оказывается заложником плана, направленного исключительно на личные интересы .

Мы не примем этот посредственный подход и, как защитники нашего «Лацио», должны занять свою позицию. Мы, болельщики, устали от этой диктатуры, мы должны выразить наше несогласие мирным способом.

Вы наконец-то получите возможность дать конкретное выражение тысячам критических комментариев, которые недавно заполнили социальные сети, все вы получите возможность выразить свое несогласие против этого провинциального руководства, которое никто из нас не заслуживает.

Готовьтесь присоединиться к самой крупной акции протеста, которую когда-либо видел спорт в Риме. Освободите свои календари на следующий уик-энд...» – говорится в заявлении группировки фанатов « » Curva Nord.