Дюков о легионерах: «Засилья не вижу – россиян почти 93%, у многих ведущие роли – Сафонов, Тюкавин, Глушенков. Иностранцы действительно качественные, они украшают РПЛ»

Александр Дюков не видит необходимости в ужесточении лимита на легионеров.

– В РПЛ в завершившемся сезоне резко выросло количество иностранцев. Не считаете, что на пользу это не идет? Зачем столько?

– Если говорить о последствиях, то я не вижу, что из-за легионеров снижается интерес к российскому футболу, наоборот. Мы видим рост посещаемости, рост просмотров, рост числа подписчиков в соцсетях.

Если говорить о легионерах в профессиональном футболе, то засилья легионеров я не вижу, количество россиян составляет почти 93 процента, несколько процентов приходятся на футболистов с паспортами ЕврАзЭС.

В РПЛ большое количество россиян, которые играют ведущие роли в своих командах. Сафонов, , , , Салтыков, . Если говорить о легионерах, то это действительно качественные футболисты, которые украшают наш чемпионат, и, тренируясь с которыми, наши футболисты растут.

– То есть менять лимит на легионеров не планируете?

– Считаю, мы не должны метаться. Прошло два года [с момента введения текущего лимита], выводы – количество легионеров не увеличилось, молодые футболисты получают игровое время, есть Кубок России, где молодые могут получать дополнительную игровую практику.

Как пример – Валерий Георгиевич [ ] и его «Ростов». Мы с ним обсуждали Кубок России, он сказал, что это отличный формат, – большое количество игр дает возможность теми игроками, которые не играют в матчах РПЛ, проявить себя, – сказал президент РФС.