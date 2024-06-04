Дюков о легионерах: «Засилья не вижу – россиян почти 93%, у многих ведущие роли – Сафонов, Тюкавин, Глушенков. Иностранцы действительно качественные, они украшают РПЛ»

Теги Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС Динамо Москва Урал Валерий Карпин Александр Дюков Краснодар лимит на легионеров Андрей Мостовой Матвей Сафонов Максим Глушенков Константин Тюкавин Никита Салтыков Илья Ишков Футбол

Александр Дюков не видит необходимости в ужесточении лимита на легионеров.

– В РПЛ в завершившемся сезоне резко выросло количество иностранцев. Не считаете, что на пользу это не идет? Зачем столько?

– Если говорить о последствиях, то я не вижу, что из-за легионеров снижается интерес к российскому футболу, наоборот. Мы видим рост посещаемости, рост просмотров, рост числа подписчиков в соцсетях.

Если говорить о легионерах в профессиональном футболе, то засилья легионеров я не вижу, количество россиян составляет почти 93 процента, несколько процентов приходятся на футболистов с паспортами ЕврАзЭС.

В РПЛ большое количество россиян, которые играют ведущие роли в своих командах. Сафонов, Тюкавин, Глушенков, Ишков, Салтыков, Мостовой. Если говорить о легионерах, то это действительно качественные футболисты, которые украшают наш чемпионат, и, тренируясь с которыми, наши футболисты растут.

– То есть менять лимит на легионеров не планируете?

– Считаю, мы не должны метаться. Прошло два года [с момента введения текущего лимита], выводы – количество легионеров не увеличилось, молодые футболисты получают игровое время, есть Кубок России, где молодые могут получать дополнительную игровую практику.

Как пример – Валерий Георгиевич [Карпин] и его «Ростов». Мы с ним обсуждали Кубок России, он сказал, что это отличный формат, – большое количество игр дает возможность теми игроками, которые не играют в матчах РПЛ, проявить себя, – сказал президент РФС.

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89 комментариев
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чессгря, я за лимит - не больше трех местных игроков на поле, мы же шоу пришли смотреть, а не парад паспортов

бгг
+50
-8
+42
У многих ведущие роли, но только не в зените 😁
+28
-6
+22
Если педрам раздавать гражданство РФ, то будет 146%
+20
-4
+16
Дюков же всегда был противником лимита, особенно таким, каким был раньше. Не удивительно, что он будет такой лимит нынешний оправдывать всячески. И чес говоря, скажу ему спасибо за это. По крайней мере, теперь все клубы могут покупать много легов и чуть обрезать крылья и требования местным деревьям, которые за время прошлого лимита в край офигели
+16
-3
+13
Ответ Ultimate7
Зенит играет по тому же лимиту, что и все остальные
В Зените 93 процента россияне?
+9
-2
+7
Ответ Ultimate7
Зенит, Зенит-2, молодежка, женская команда. Думаю да.
Плюс руководство, тогда да, согласен)))😂👍
+6
-1
+5
В общем по больнице,а в Зените,да и в Краснодаре, на поле выходит восемь иностранцев и три россиянина.Сбылась мечта Галицкого на поле выходят одиннадцать своих воспитанников.
+7
-3
+4
Ответ Александр Панфилов
В общем по больнице,а в Зените,да и в Краснодаре, на поле выходит восемь иностранцев и три россиянина.Сбылась мечта Галицкого на поле выходят одиннадцать своих воспитанников.
И в Динамо
+4
0
+4
Ответ Kvakin
Интересно он хоть раз брал брошюрку с составом перед матчами, скорее всего нет. Там полное засилье иностранцев и касается практически всех команд РПЛ.
Так он не про РПЛ говорит, а про все лиги
+3
0
+3
А что там в Зените, или это другое?
+5
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+2
Ответ Владимир Самсонов
С простыми русскими парнями Клаудинью и Фернандесом
Кто Фернандесу дал гражданство?
+3
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+2
Ответ мутятя
Пускай назовет ведущего российского игрока в Зените. И не назовет. Потому что там не любят русских.
Давно ли в цска русских полюбили? Все ваши лучшие игроки бразильцы и прочие легионеры.
+3
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Ответ Счастье жить
чессгря, я за лимит - не больше трех местных игроков на поле, мы же шоу пришли смотреть, а не парад паспортов бгг
Согласен
А всех паспортистов сослать в Фнл и урезать зп
+2
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93% россиян, из них 93% сидят на скамейке. А есть россияне, такие, как Клаудиньо, например! Причем россиян Дюков считает - в РПЛ+ в низших лигах, наверное. Правильно говорить о РПЛ! Очковтиратель!
+5
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"тренируясь с которыми, наши футболисты растут"
Эти сказки уже лет 10 рассказывают, но хотя бы парочку примеров, доказывающих эту чушь, привести почему-то никто не решается)
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Интересно он хоть раз брал брошюрку с составом перед матчами, скорее всего нет. Там полное засилье иностранцев и касается практически всех команд РПЛ.
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Собачки брешут, птички поют...Расчет процентов в студию !)
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Ответ Валерий Глубокий
Ага ))) особенно в нашем БЛЮ ДРИМ ТИМ !!! Молодые если они остались ))) Получают уйму времени игрового !!! На тренировках в квадратах !!! Дюк уймись !!! Что ты тут лапшу вешаешь )))
Сколько испанцев играет за твой любимый реал? А сколько ваших воспитанников играет на ведущих ролях в твоём любимом спартаке? 😂
Может поэтому вас шарашит по всей турнирной таблице?
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Ответ Ковид 07.10.52
Посчитайте сколько легов в Балтике и Сочи было до зимы и после например, но вам , как почитателю Ротенберга, надо верить, что что эти типы во власти говорят и от них цифры не нужны.
Мне какая разница кто и как свои проблемы решает?
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Ответ Ultimate7
Зенит играет по тому же лимиту, что и все остальные
С простыми русскими парнями Клаудинью и Фернандесом
+3
-2
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Ответ Kvakin
Интересно он хоть раз брал брошюрку с составом перед матчами, скорее всего нет. Там полное засилье иностранцев и касается практически всех команд РПЛ.
Ну он по заявке на турнир смотрит)
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93% россиян в профессиональном футболе?
Ок, убираем ФНЛ и втордив, сколько получаем?
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Ответ NIK7478
93% россиян, из них 93% сидят на скамейке. А есть россияне, такие, как Клаудиньо, например! Причем россиян Дюков считает - в РПЛ+ в низших лигах, наверное. Правильно говорить о РПЛ! Очковтиратель!
Клаудиньо считается легионером. Его российский паспорт не помогает Зениту обходить лимит
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Ответ Ultimate7
Кто Фернандесу дал гражданство?
Один болельщик Зенита из Ленинградской подворотни
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Ответ Ultimate7
За какой клуб он тогда играл?
За ЦСКА. Зенит просто пользуется. Поняли, что у них админресурс получше и каждый месяц слухи об очередной натурализации простого парня с пляжей солнечной Бразилии
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Ответ Ultimate7
Почему бы и нет?
ЗПРФ
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Ответ Владимир Самсонов
Стадионами это кричат - видимо, все неудачники
Принцип стада никто не отменял. Сначала добейтесь успехов Зенита, а потом квакайте.
И кстати кто дал гражданство Жерри-Кристиан Тчуйсе?
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Тут же все против лимита ? Дюков же дело говорит ))
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Ответ Ultimate7
Кто основой россиянин в спартаке?
Как кто? Мистер хачапури и дельфин
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Ответ мутятя
Пускай назовет ведущего российского игрока в Зените. И не назовет. Потому что там не любят русских.
А когда были ведущими игроками Кузяев, Дзюба, Оздоев, Анюков, Шатов ты наверное про примитивный футбол писал?
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