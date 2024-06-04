Дюков о легионерах: «Засилья не вижу – россиян почти 93%, у многих ведущие роли – Сафонов, Тюкавин, Глушенков. Иностранцы действительно качественные, они украшают РПЛ»
Александр Дюков не видит необходимости в ужесточении лимита на легионеров.
– В РПЛ в завершившемся сезоне резко выросло количество иностранцев. Не считаете, что на пользу это не идет? Зачем столько?
– Если говорить о последствиях, то я не вижу, что из-за легионеров снижается интерес к российскому футболу, наоборот. Мы видим рост посещаемости, рост просмотров, рост числа подписчиков в соцсетях.
Если говорить о легионерах в профессиональном футболе, то засилья легионеров я не вижу, количество россиян составляет почти 93 процента, несколько процентов приходятся на футболистов с паспортами ЕврАзЭС.
В РПЛ большое количество россиян, которые играют ведущие роли в своих командах. Сафонов, Тюкавин, Глушенков, Ишков, Салтыков, Мостовой. Если говорить о легионерах, то это действительно качественные футболисты, которые украшают наш чемпионат, и, тренируясь с которыми, наши футболисты растут.
– То есть менять лимит на легионеров не планируете?
– Считаю, мы не должны метаться. Прошло два года [с момента введения текущего лимита], выводы – количество легионеров не увеличилось, молодые футболисты получают игровое время, есть Кубок России, где молодые могут получать дополнительную игровую практику.
Как пример – Валерий Георгиевич [Карпин] и его «Ростов». Мы с ним обсуждали Кубок России, он сказал, что это отличный формат, – большое количество игр дает возможность теми игроками, которые не играют в матчах РПЛ, проявить себя, – сказал президент РФС.
бгг
А всех паспортистов сослать в Фнл и урезать зп
Эти сказки уже лет 10 рассказывают, но хотя бы парочку примеров, доказывающих эту чушь, привести почему-то никто не решается)
Может поэтому вас шарашит по всей турнирной таблице?
Ок, убираем ФНЛ и втордив, сколько получаем?
И кстати кто дал гражданство Жерри-Кристиан Тчуйсе?