Дюков о лимите: «Предварительные итоги скорее положительные. Общая доля легионеров во всех лигах – чуть более 5%. Новый формат позволил клубам снизить зарплатные ведомости»

Президент РФС высказался о лимите на легитонеров.

Сейчас в Мир РПЛ на поле в составе одной команды могут находиться не более восьми легионеров.

– Возможно изменение лимита?

– Как вы знаете, мы перешли на новый формат лимита два года назад. Два года – срок, в течение которого новый формат должны был быть протестирован. Должен быть проведен анализ, и по его итогам мы вместе с Минспортом подготовим новое предложение. Работа ведется.

Но если провести экспресс‑оценку, изменение формата не повлияло на количество легионеров в российском футболе. Общая доля легионеров, учитывая все лиги, составляет чуть более 5%. Более 92% – российские футболисты, остальные – футболисты с паспортами ЕврАзЭС.

Растет игровое время молодых игроков. Если оценивать предварительно итоги, то они скорее положительные. То, что мы видим: новый формат лимита позволил футбольным клубам снизить свои зарплатные ведомости, – сказал Александр Дюков.