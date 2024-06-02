Дюков о лимите: «Предварительные итоги скорее положительные. Общая доля легионеров во всех лигах – чуть более 5%. Новый формат позволил клубам снизить зарплатные ведомости»

Теги премьер-лига Россия РФС Александр Дюков лимит на легионеров Футбол

Президент РФС высказался о лимите на легитонеров.

Сейчас в Мир РПЛ на поле в составе одной команды могут находиться не более восьми легионеров.

– Возможно изменение лимита?

– Как вы знаете, мы перешли на новый формат лимита два года назад. Два года – срок, в течение которого новый формат должны был быть протестирован. Должен быть проведен анализ, и по его итогам мы вместе с Минспортом подготовим новое предложение. Работа ведется.

Но если провести экспресс‑оценку, изменение формата не повлияло на количество легионеров в российском футболе. Общая доля легионеров, учитывая все лиги, составляет чуть более 5%. Более 92% – российские футболисты, остальные – футболисты с паспортами ЕврАзЭС.

Растет игровое время молодых игроков. Если оценивать предварительно итоги, то они скорее положительные. То, что мы видим: новый формат лимита позволил футбольным клубам снизить свои зарплатные ведомости, – сказал Александр Дюков.

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28 комментариев
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Оставьте лимит в покое.
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Снизили зарплаты же не поэтому. Легионеры приезжают теперь попроще и подешевле.
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Ответ Алексей Тор
Оставьте лимит в покое.
И уберите Фан-айди.
+9
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ФК Зенит
Платежи в связи с оплатой труда работников
2022 год - 8 014 991 тыс. руб. (половина года с новым лимитом)
2023 год - 9 847 351 тыс. руб. (весь год с новым лимитом)
Тенденция на снижение "своих зарплатных ведомостей" просто "налицо".
+8
-5
+3
.... Общая доля легионеров, учитывая ВСЕ лиги, чуть более 5% ...

А какие КОНКРЕТНО лиги учитывал Дюков ?
Сколько конкретно процентов в РПЛ ?
В РПЛ где то процентов 15-18 % ?
+3
0
+3
Кто то ест мясо, кто-то капусту, в среднем все едят голубцы
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
.... Общая доля легионеров, учитывая ВСЕ лиги, чуть более 5% ... А какие КОНКРЕТНО лиги учитывал Дюков ? Сколько конкретно процентов в РПЛ ? В РПЛ где то процентов 15-18 % ?
В РПЛ доля задействованных легионеров в матчах - 43,9 %
https://www.transfermarkt.world/premier-liga/legionaereeinsaetze/wettbewerb/RU1
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Ответ Ростовский
А как же инфляция громадная?
Нет у нас никакой инфляции! Что вы такое говорите...
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Ответ Ростовский
И уберите Фан-айди.
Ахахха а вот и переобувание
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Ответ Dima Lopatin
Ну он же в среднем по всем лигам говорит:) РПЛ, ФНЛ и вторая лига, которая хз как называется Да и с фактом, что размер ЗП футболистов сократился я согласен. Причины только другие, не лимит:)
Не знаю откуда этот "факт".
Вывел все 16 клубов в сравнении 2022 и 2023 года.

По отчетности явно увеличились (обычно на 20-30%, но есть и более) выплаты в связи с оплатой труда работников:
- Зенит, Динамо, Спартак, Краснодар, ЦСКА, Локомотив, Ростов, Рубин, КС, Ахмат, Оренбург, Пари НН, Урал, Балтика,

Упал ФОТ
- у Сочи

нет данных по ФОТ
- Факел.
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Ответ Dima Lopatin
Ну он же в среднем по всем лигам говорит:) РПЛ, ФНЛ и вторая лига, которая хз как называется Да и с фактом, что размер ЗП футболистов сократился я согласен. Причины только другие, не лимит:)
Именно лимит и причина. Например, Спартак больше не был вынужден идти на поводу у Шпинева и продлевать Джикию на 2+ ляма зелени в год, а может привезти лега уровнем еще выше с зп ~1-1,2 и помахать Джикии ручкой. Та же ситуация с Ан. Миранчуком и Жемалетдиновым
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Ответ deligy
ФК Зенит Платежи в связи с оплатой труда работников 2022 год - 8 014 991 тыс. руб. (половина года с новым лимитом) 2023 год - 9 847 351 тыс. руб. (весь год с новым лимитом) Тенденция на снижение "своих зарплатных ведомостей" просто "налицо".
Ну я думаю президент рфс говорит о среднем «по больнице» а не про одну команду. Так что вы клинический пациент.
+7
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Предумышленная манипуляция цифрами, г-н Люков, и ничего более...
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Процент легов во всех лигах ничего не значит. Про долю легов в РПЛ скромно промолчал. Хотя, на вскидку, на поле не менее двух третий.
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Самое дурное - это постоянно менять лимит. Оставьте его на одном уровне и пусть основные команды сами планируют и думают, кого подписывать и отписывать
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Ответ Мечел70
Снизили зарплаты же не поэтому. Легионеры приезжают теперь попроще и подешевле.
"Более 92% – российские футболисты"
Вот за их счет, по-видимому, зарплаты и снизились.
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Основными целями РФС являются:
развитие и популяризация (пропаганда) футбола в Российской Федерации (профессионального, массового, женского, мини-футбола (футзала), пляжного, ветеранского, детско-юношеского, футбола лиц с ограниченными возможностями здоровья, интерактивного футбола («киберфутбола»), футбола 6х6, 7х7, 8х8 и всех других разновидностей футбола);
организация и проведение спортивных мероприятий по футболу;
формирование и подготовка спортивных сборных команд Российской Федерации по футболу;
повышение роли футбола во всестороннем и гармоничном развитии личности, укреплении здоровья граждан, формировании здорового образа жизни.
осуществление организационной и финансовой поддержки проектам и программам в области спорта высших достижений, в связи с развитием футбола и всех его разновидностей.
Основными задачами РФС являются:
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Безотносительно, хорош или плох этот лимит, но когда на первые 3 команды, в старте выходит треть россиян, и 60% легов, да и не на лидеров, Балтика их 15 ! купила, но общая доля 5 % ) ? Вы всех любителей посчитали, сказочные счетоводы ? )
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Ответ Илья Богданов
Именно лимит и причина. Например, Спартак больше не был вынужден идти на поводу у Шпинева и продлевать Джикию на 2+ ляма зелени в год, а может привезти лега уровнем еще выше с зп ~1-1,2 и помахать Джикии ручкой. Та же ситуация с Ан. Миранчуком и Жемалетдиновым
Причина не лимит… ЗП русским тянулась в след за легами. Хороший лёг требовал большую ЗП, допустим 2+ млн
А теперь легионеры стали уровнем ниже, готовы за 1 млн ехать к нам, правда и уровень их игры упал.
А Джидия/Миранчук как были так и есть. Их ЗП производная от ЗП легионеров.
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Ответ deligy
Не знаю откуда этот "факт". Вывел все 16 клубов в сравнении 2022 и 2023 года. По отчетности явно увеличились (обычно на 20-30%, но есть и более) выплаты в связи с оплатой труда работников: - Зенит, Динамо, Спартак, Краснодар, ЦСКА, Локомотив, Ростов, Рубин, КС, Ахмат, Оренбург, Пари НН, Урал, Балтика, Упал ФОТ - у Сочи нет данных по ФОТ - Факел.
Читайте внимательно и новость, и мой комментарий. Данные в среднем по всем дивизионам. Не только РПЛ…
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Ответ Dima Lopatin
Читайте внимательно и новость, и мой комментарий. Данные в среднем по всем дивизионам. Не только РПЛ…
Новый формат лимита где введен, во второй лиге?
Вес РПЛ в футбольном ФОТе страны понимаешь?
Ладно у тебя понимание "пол, потолок, палец", а Дюков просто врёт.
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Ответ deligy
В РПЛ доля задействованных легионеров в матчах - 43,9 % https://www.transfermarkt.world/premier-liga/legionaereeinsaetze/wettbewerb/RU1
Спасибо !
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