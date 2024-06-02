Дюков о лимите: «Предварительные итоги скорее положительные. Общая доля легионеров во всех лигах – чуть более 5%. Новый формат позволил клубам снизить зарплатные ведомости»
Президент РФС высказался о лимите на легитонеров.
Сейчас в Мир РПЛ на поле в составе одной команды могут находиться не более восьми легионеров.
– Возможно изменение лимита?
– Как вы знаете, мы перешли на новый формат лимита два года назад. Два года – срок, в течение которого новый формат должны был быть протестирован. Должен быть проведен анализ, и по его итогам мы вместе с Минспортом подготовим новое предложение. Работа ведется.
Но если провести экспресс‑оценку, изменение формата не повлияло на количество легионеров в российском футболе. Общая доля легионеров, учитывая все лиги, составляет чуть более 5%. Более 92% – российские футболисты, остальные – футболисты с паспортами ЕврАзЭС.
Растет игровое время молодых игроков. Если оценивать предварительно итоги, то они скорее положительные. То, что мы видим: новый формат лимита позволил футбольным клубам снизить свои зарплатные ведомости, – сказал Александр Дюков.
Платежи в связи с оплатой труда работников
2022 год - 8 014 991 тыс. руб. (половина года с новым лимитом)
2023 год - 9 847 351 тыс. руб. (весь год с новым лимитом)
Тенденция на снижение "своих зарплатных ведомостей" просто "налицо".
А какие КОНКРЕТНО лиги учитывал Дюков ?
Сколько конкретно процентов в РПЛ ?
В РПЛ где то процентов 15-18 % ?
https://www.transfermarkt.world/premier-liga/legionaereeinsaetze/wettbewerb/RU1
Вывел все 16 клубов в сравнении 2022 и 2023 года.
По отчетности явно увеличились (обычно на 20-30%, но есть и более) выплаты в связи с оплатой труда работников:
- Зенит, Динамо, Спартак, Краснодар, ЦСКА, Локомотив, Ростов, Рубин, КС, Ахмат, Оренбург, Пари НН, Урал, Балтика,
Упал ФОТ
- у Сочи
нет данных по ФОТ
- Факел.
Вот за их счет, по-видимому, зарплаты и снизились.
развитие и популяризация (пропаганда) футбола в Российской Федерации (профессионального, массового, женского, мини-футбола (футзала), пляжного, ветеранского, детско-юношеского, футбола лиц с ограниченными возможностями здоровья, интерактивного футбола («киберфутбола»), футбола 6х6, 7х7, 8х8 и всех других разновидностей футбола);
организация и проведение спортивных мероприятий по футболу;
формирование и подготовка спортивных сборных команд Российской Федерации по футболу;
повышение роли футбола во всестороннем и гармоничном развитии личности, укреплении здоровья граждан, формировании здорового образа жизни.
осуществление организационной и финансовой поддержки проектам и программам в области спорта высших достижений, в связи с развитием футбола и всех его разновидностей.
Основными задачами РФС являются:
А теперь легионеры стали уровнем ниже, готовы за 1 млн ехать к нам, правда и уровень их игры упал.
А Джидия/Миранчук как были так и есть. Их ЗП производная от ЗП легионеров.
Вес РПЛ в футбольном ФОТе страны понимаешь?
Ладно у тебя понимание "пол, потолок, палец", а Дюков просто врёт.