Джан о парикмахере в сборной Германии: «Все хотят хорошо выглядеть, не понимаю дискуссии. Мне приходится стричься раз в несколько дней. Мы не потеряем концентрацию»

Эмре Джан не видит проблемы в найме парикмахера для сборной Германии.

Ранее стало известно, что парикмахер Мустафа Мостафа стал официальным партнером немецкой сборной на и будет стричь игроков во время турнира.

«Все хотят освежить [прическу]. Я не понимаю эту дискуссию о парикмахере. Мы все ходим в парикмахерскую.

[Мне приходится стричься] каждые несколько дней. С моим ростом волос прическа очень быстро становится неряшливой.

В центре внимания всегда футбол. Из-за этого мы не потеряем концентрацию.

Все хотят хорошо выглядеть, и мы не отличаемся в этом плане», – сказал хавбек сборной Германии.