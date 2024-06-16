Джан о парикмахере в сборной Германии: «Все хотят хорошо выглядеть, не понимаю дискуссии. Мне приходится стричься раз в несколько дней. Мы не потеряем концентрацию»
Эмре Джан не видит проблемы в найме парикмахера для сборной Германии.
Ранее стало известно, что парикмахер Мустафа Мостафа стал официальным партнером немецкой сборной на Евро-2024 и будет стричь игроков во время турнира.
«Все хотят освежить [прическу]. Я не понимаю эту дискуссию о парикмахере. Мы все ходим в парикмахерскую.
[Мне приходится стричься] каждые несколько дней. С моим ростом волос прическа очень быстро становится неряшливой.
В центре внимания всегда футбол. Из-за этого мы не потеряем концентрацию.
Все хотят хорошо выглядеть, и мы не отличаемся в этом плане», – сказал хавбек сборной Германии.