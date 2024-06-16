Джан о парикмахере в сборной Германии: «Все хотят хорошо выглядеть, не понимаю дискуссии. Мне приходится стричься раз в несколько дней. Мы не потеряем концентрацию»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Евро-2024 Эмре Джан стиль Футбол

Эмре Джан не видит проблемы в найме парикмахера для сборной Германии.

Ранее стало известно, что парикмахер Мустафа Мостафа стал официальным партнером немецкой сборной на Евро-2024 и будет стричь игроков во время турнира.

«Все хотят освежить [прическу]. Я не понимаю эту дискуссию о парикмахере. Мы все ходим в парикмахерскую.

[Мне приходится стричься] каждые несколько дней. С моим ростом волос прическа очень быстро становится неряшливой.

В центре внимания всегда футбол. Из-за этого мы не потеряем концентрацию.

Все хотят хорошо выглядеть, и мы не отличаемся в этом плане», – сказал хавбек сборной Германии.

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32 комментария
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Скоро вместе с медиками на поле будут выбегать парикмахер и маникюрщик.
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На олимпиаду ездят, что бы трахаться, а на Евро, что бы прически показывать))
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Ответ paratruper17
Комментарий скрыт
Ты тоже завидуешь всем, кто ходит к парикмахеру?
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Ответ Ze VuiZ
Проблема в турках и неграх, не думаю что коренные немцы стригутся так часто
У Крооса всегда идеальная прическа
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Самая попсовая причëска у Тони Крооса.
Видимо ты не стригся у хорошего барбера, который следит за модными тенденциями. У Кроосса далеко не простая прическа
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Самая попсовая причëска у Тони Крооса.
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Теперь каждый футболист - личный бренд. Здесь нечему удивляться
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Ответ Den Tara
Попробуй подстричься под машинку и перестать вылизывать волосы гелем. Обабились совсем.
Прекращай зубы чистить и подмышки брить, обабился совсем
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Ну ладно хоть не несколько раз в день
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Мустафа Мостафа стрижет эмре джана в сборной германии. Забавно
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Погба: «That’s my boys» 😎
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Интересно чем Мустафа отличается от Мостафа? И почему его профиля еще нет под новостью??
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Ответ Evgeniy 72
Эти немецкие геи из сборной скорее всего ещё и педикюр с маникюром делают, турконемцы впрочем такие же. Глубинка германская конечно же очень далека от их вкусов, как и турецкая диаспора, но сборная Германии со времён Лама - это сборная геев.
Кроме шуток, педикюр футболистам реально важно делать, потому что это буквально их инструмент🤓
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Ответ Дмитрий Крутенко
На олимпиаду ездят, что бы трахаться, а на Евро, что бы прически показывать))
Ну с немецкий парикмахер сразу две опции закрывает.
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Педикюр для футболистов еще важнее, казалось бы.
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Эмре, Мустафа… Германия
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Ответ kulik13
Скоро вместе с медиками на поле будут выбегать парикмахер и маникюрщик.
И Сергей Зверев
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Ответ kulik13
Скоро вместе с медиками на поле будут выбегать парикмахер и маникюрщик.
Ну наконец и Мостовому место найдется
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Ответ 0mertas626
Прекращай зубы чистить и подмышки брить, обабился совсем
И так прекратил, не волнуйся))))
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Ответ Злючий Пёс
Видимо ты не стригся у хорошего барбера, который следит за модными тенденциями. У Кроосса далеко не простая прическа
У крооса петушинная прическа
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