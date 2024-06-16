Мбаппе пропустит Олимпиаду по решению «Реала»: «У моего клуба очень четкая позиция»
Килиан Мбаппе пропустит олимпийский футбольный турнир из-за «Реала».
«Позиция моего клуба насчет Олимпиады очень четкая. Не думаю, что я сыграю на турнире, такова правда.
В то же время я понимаю, что перехожу в новую команду, и приехать туда в сентябре – это не лучший способ начать приключение.
Хочу пожелать Франции успеха. Я буду смотреть игры как фанат. Раньше я принимал в них участие, но на сей раз буду зрителем. Надеюсь, команда привезет домой золотые медали», – сказал форвард сборной Франции.