Мбаппе пропустит Олимпиаду по решению «Реала»: «У моего клуба очень четкая позиция»

Килиан Мбаппе пропустит олимпийский футбольный турнир из-за «Реала».

«Позиция моего клуба насчет очень четкая. Не думаю, что я сыграю на турнире, такова правда.

В то же время я понимаю, что перехожу в новую команду, и приехать туда в сентябре – это не лучший способ начать приключение.

Хочу пожелать Франции успеха. Я буду смотреть игры как фанат. Раньше я принимал в них участие, но на сей раз буду зрителем. Надеюсь, команда привезет домой золотые медали», – сказал форвард сборной .