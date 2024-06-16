Мбаппе пропустит Олимпиаду по решению «Реала»: «У моего клуба очень четкая позиция»

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Париж-2024 Олимпийский футбольный турнир Килиан Мбаппе олимпийская сборная Франции Футбол

Килиан Мбаппе пропустит олимпийский футбольный турнир из-за «Реала».

«Позиция моего клуба насчет Олимпиады очень четкая. Не думаю, что я сыграю на турнире, такова правда.

В то же время я понимаю, что перехожу в новую команду, и приехать туда в сентябре – это не лучший способ начать приключение.

Хочу пожелать Франции успеха. Я буду смотреть игры как фанат. Раньше я принимал в них участие, но на сей раз буду зрителем. Надеюсь, команда привезет домой золотые медали», – сказал форвард сборной Франции.

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29 комментариев
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Ответ meringue
Радует что Мбаппе идёт в Реал не на заработки как в ПСЖ).
Всем бы такие не заработки с подписным бонусом 150 млн евро
+27
-3
+24
Молодец, нужно правильно расставлять приоритеты.
+33
-12
+21
Именно «на сей раз» - молвил Килиан.
+11
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+11
Принять участие в Евро 2024 и следом сыграть на олимпиаде это было бы слишком, лучше хорошо подготовиться к турниру вместе с командой.
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+6
Ответ meringue
Радует что Мбаппе идёт в Реал не на заработки как в ПСЖ).
Чисто за копейки приехал играть, главное что за Мадрид )
+6
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+6
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Под мбаппе прогнется только твоя барса в следующем сезоне)
+10
-6
+4
Это с предыдущим его клубом могли заигрывать, а теперь он в лучшем клубе мира.
+7
-4
+3
"Реал" - великий клуб, здесь его капризы как в ПСЖ не пройдут.
+5
-2
+3
Ответ Saint_Jimmy
Вот так Реал, только что подписав, уже требует практически предать свою страну. Помяните моё слово - скоро и в основную сборную не отпустят. Купили себе раба за баснословные деньги, прикрываясь "историей" и чашками. Ну, с другой стороны, он знал, в какой беспринципный клуб шёл.
Он бесплатно перешел
+3
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+2
Переса не смог убедить даже президент Франции, дон Фло крут!!!
+3
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0
Ответ meringue
Радует что Мбаппе идёт в Реал не на заработки как в ПСЖ).
Ну да. Будет за сосиски в тесте играть.
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Ответ 2vdhrvmmzf
Всем бы такие не заработки с подписным бонусом 150 млн евро
А почему ты не прыгаешь на спортсе за подписной бонус условного Алабы?
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Ответ Стопы Зайона
Чисто за копейки приехал играть, главное что за Мадрид )
Прям как в ПСЖ?
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Ответ ОттоДракула
Ну да. Будет за сосиски в тесте играть.
Которые ты покупаешь себе на обед? Жаль что он лишает тебя таких привилегий.
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Ответ Растиньяк
Он бесплатно перешел
Пхпхахххахах
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