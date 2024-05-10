Симонс не вернется в «ПСЖ» летом – вероятна еще одна аренда. Его хотят «Барса», «Лейпциг» и клубы АПЛ

Хави Симонс не вернется в «ПСЖ» предстоящим летом.

Будущее полузащитника определится до начала Евро-2024. « » не хочет продавать Хави, который нынешний сезон проводит в « » на правах аренды.

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры станет еще одна аренда, пишет Фабрицио Романо. Интерес к игроку проявляют « », клубы и «Лейпциг», который хотел бы сохранить игрока.

Выбор клуба для аренды будет зависеть от желания Симонса.

В текущем сезоне нидерландец сделал 11 результативных передач в Бундеслиге – больше всех в команде. Также на его счету 7 голов.

Подробно со статистикой 21-летнего игрока можно ознакомиться здесь.