Симонс не вернется в «ПСЖ» летом – вероятна еще одна аренда. Его хотят «Барса», «Лейпциг» и клубы АПЛ
Хави Симонс не вернется в «ПСЖ» предстоящим летом.
Будущее полузащитника определится до начала Евро-2024. «ПСЖ» не хочет продавать Хави, который нынешний сезон проводит в «РБ Лейпциг» на правах аренды.
Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Хави станет еще одна аренда, пишет Фабрицио Романо. Интерес к игроку проявляют «Барселона», клубы АПЛ и «Лейпциг», который хотел бы сохранить игрока.
Выбор клуба для аренды будет зависеть от желания Симонса.
В текущем сезоне нидерландец сделал 11 результативных передач в Бундеслиге – больше всех в команде. Также на его счету 7 голов.
Подробно со статистикой 21-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Они купили двух напов за 150 миллионов и держат их на банке.
Я думал он контракт продлил, потому что катарцы зп дофига насыпали.. А он идейный оказывается..
che kaif рассказывал зимой, что Симонс просто мечтает поскорей вернуться в ПСЖ.. Прям кушать не может. Особенно когда купят Осимхена и Хвичу