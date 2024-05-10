Симонс не вернется в «ПСЖ» летом – вероятна еще одна аренда. Его хотят «Барса», «Лейпциг» и клубы АПЛ

Теги ПСЖ премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы РБ Лейпциг Хави Симонс Фабрицио Романо Футбол

Хави Симонс не вернется в «ПСЖ» предстоящим летом.

Будущее полузащитника определится до начала Евро-2024. «ПСЖ» не хочет продавать Хави, который нынешний сезон проводит в «РБ Лейпциг» на правах аренды.

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Хави станет еще одна аренда, пишет Фабрицио Романо. Интерес к игроку проявляют «Барселона», клубы АПЛ и «Лейпциг», который хотел бы сохранить игрока.

Выбор клуба для аренды будет зависеть от желания Симонса.

В текущем сезоне нидерландец сделал 11 результативных передач в Бундеслиге – больше всех в команде. Также на его счету 7 голов.

Подробно со статистикой 21-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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33 комментария
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Ответ Роман
Если есть пункт бесплатно, он автоматом становится интересным Барсе.
Там ещё что-то вроде с анализами. ДНК тест что ли надо принести
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Вообще не понятно, почему ПСЖ не даёт ему шанс в основе, играет в этом сезоне на очень высоком уровне
+7
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+7
У Хави есть шанс стать основным в Париже, особенно смотря на тамошних "супер одарёных" полузащитников
+4
0
+4
Ответ s_kapa
Вообще не понятно, почему ПСЖ не даёт ему шанс в основе, играет в этом сезоне на очень высоком уровне
А почему не давали шанс воспитаннику Нкунку? Он еще ярче был.
Они купили двух напов за 150 миллионов и держат их на банке.
+2
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Звонок в офис ПСЖ и вкрадчивым голосом кто-то говорит с легким акцентом: "Хави Симонса хочу"...
+3
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Если есть пункт бесплатно, он автоматом становится интересным Барсе.
+8
-7
+1
Ответ dr. cage
Странно.. che kaif рассказывал зимой, что Симонс просто мечтает поскорей вернуться в ПСЖ.. Прям кушать не может. Особенно когда купят Осимхена и Хвичу
А еще che kaif тут постоянно кричал, что уровень Бундеслиги дно и Лига 1 в 100 раз круче, а по факту 5 команда Бундеслиги два раза за сезон в разных стилях, и по очкам и на выбавание, обошла гегемон, флагман Лиги 1, у которой состав больше стоит и зарплаты, чем у всех остальных команд в Лиге 1 вместе взятых
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Ответ SaH4r.
Пару матчей на адаптацию и будет зажигать как родненький
Я бы с удовольствием посмотрел на его игру, нежели на мучения Педри, которого и так нагрузили как только можно и как нельзя тоже.
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Ответ CM1
Звонок в офис ПСЖ и вкрадчивым голосом кто-то говорит с легким акцентом: "Хави Симонса хочу"...
Если бы ты процитировал что-нибудь из Марвела тебя тут 90% поняли бы, а так ...))) Не только лишь все помнят про Ларису Ванну и Мимино который кур голландских грузил.))
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Ответ Миндовг
А еще che kaif тут постоянно кричал, что уровень Бундеслиги дно и Лига 1 в 100 раз круче, а по факту 5 команда Бундеслиги два раза за сезон в разных стилях, и по очкам и на выбавание, обошла гегемон, флагман Лиги 1, у которой состав больше стоит и зарплаты, чем у всех остальных команд в Лиге 1 вместе взятых
хранцузкий хехемон вызывает только жалость и смех)
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Ответ che kaif
Так он и мечтал о основе ПСЖ для этого и продлил контракт но состав ПСЖ перенасыщен а он хочет гарантий железной основы еще год наберется опыта и вернется или же Париж получит 100 млн профит с фарма из каталонии благодаря их подгону Хави вообщем ПСЖ в любое случае в плюсе ))
Я был плохого мнения о Симонсе..
Я думал он контракт продлил, потому что катарцы зп дофига насыпали.. А он идейный оказывается..
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Ответ dr. cage
Странно.. che kaif рассказывал зимой, что Симонс просто мечтает поскорей вернуться в ПСЖ.. Прям кушать не может. Особенно когда купят Осимхена и Хвичу
он часто забывает таблетки принят)
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Ответ Роман
Если есть пункт бесплатно, он автоматом становится интересным Барсе.
А если средний игрок стоит дорого, он автоматом становится интересным МЮ)
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Ответ CM1
Пусть смотрят классику и просвещаются....
На примере своих племянников могу тебе сказать, что никто из молодняка не смотрит это. Для них это что-то непонятное и неинтересное. Они даже не понимают где там юмор, в чём смысл фильма и т.д.) Другой мир для них.)
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Ответ Amalfitano
Если бы ты процитировал что-нибудь из Марвела тебя тут 90% поняли бы, а так ...))) Не только лишь все помнят про Ларису Ванну и Мимино который кур голландских грузил.))
Пусть смотрят классику и просвещаются....
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Ответ Amalfitano
Не, ну Солеры с корейцами это игроки скамейки. Если мы говорим о лавке, тогда конечно Бьен ревеню ан Пари.))
Ну получается, что у Хави реально есть шанс хотя бы стать основным на левом фланге.(Гави тот же в Барсе для примера на фланге играл, хотя он скорее опорник, значит и Симонс сможет при желании)
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Ну по сильнее Солера какого нибудь или Ли Кан Ина
Не, ну Солеры с корейцами это игроки скамейки. Если мы говорим о лавке, тогда конечно Бьен ревеню ан Пари.))
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Ответ Amalfitano
Ну вообще-то на его позиции играет Витинья, если я правильно понимаю позицию Симонса на поле. Так что ... Да и не сильнее он тех кто уже играет в ПСЖ.
Ну по сильнее Солера какого нибудь или Ли Кан Ина
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Ответ Инсаф Галиуллинн
У Хави есть шанс стать основным в Париже, особенно смотря на тамошних "супер одарёных" полузащитников
Ну вообще-то на его позиции играет Витинья, если я правильно понимаю позицию Симонса на поле. Так что ... Да и не сильнее он тех кто уже играет в ПСЖ.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Есть конечно, да и Хави уже приученный к топ футболу, поэтому риск получения травм из за повышенных нагрузок у него минимальный.
Пару матчей на адаптацию и будет зажигать как родненький
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Ответ SaH4r.
А в Барсе нету чтоли?
Есть конечно, да и Хави уже приученный к топ футболу, поэтому риск получения травм из за повышенных нагрузок у него минимальный.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
У Хави есть шанс стать основным в Париже, особенно смотря на тамошних "супер одарёных" полузащитников
А в Барсе нету чтоли?
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ПСЖ - полностью провальный проект. Интересно, они тоже там меське еще будут 20 лет зп платить?
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Ну, Фабрицио Романо, не истина в последней инстанции. Или же всё может измениться, время ещё есть.
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Еще на сезон в Лейпциг ему было бы неплохо.
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Естественно надо оставаться в Лейпциге. Он там на хороших ролях, команда среди лидеров бундеслиги и будет выступать в ЛЧ. У парня будет много практики. А это для него самое важное в таком возрасте. А так перейдёт в Барсу и Хави ему скажет то же, что и Роке сказал. Оно ему надо?
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Надеюсь, останется в Лейпциге
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Странно..
che kaif рассказывал зимой, что Симонс просто мечтает поскорей вернуться в ПСЖ.. Прям кушать не может. Особенно когда купят Осимхена и Хвичу
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