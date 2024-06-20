Испания — Италия, 20.06.2024, Евро 2024 — коэффициенты букмекеров на матч

Во втором туре группового этапа чемпионата Европы по футболу в квартете B состоится очередной интересный поединок. В Гельзенкирхене на Арене АуфШальке встретятся сборные Испании и Италии, начало матча в 22:00 по московскому времени.

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Сборная Испании

Сборная Испании уже в первом туре продемонстрировала, что готова пройти на Евро 2024 весь путь. Их поединок против сборной Хорватии пока получился самым интересным по содержанию. Причем «фурия роха» в какие-то отрезки поединка играла в абсолютно несвойственной ей манере. Команда Луиса де ла Фуэнте оказалась от владения, но при этом не позволяла сопернику создавать моменты у своих ворот. Сама же при этом проводила разящие атаки. В середине первого тайма в течение двух минут испанцы забили два гола, а перед самым перерывом увеличили свое преимущество до трех. При этом нельзя сказать, что в обороне «фурия роха» сыграла безупречно. Хорваты могли забивать и не раз. Они даже заработали пенальти, но Унаи Симон оставил ворота своей команды на замке. Теперь испанцам предстоит второе испытание и не менее сложное.

Сборная Италии

Итальянцы после триумфа на Евро 2020 переживали сложный период, в течение которого произошел очередной провал в квалификации на чемпионат мира 2022 года, в команде сменился тренер, она утратила ту победную мощь, которая у нее была в течение двух лет перед прошлым чемпионатом Европы. Сейчас Лучано Спаллетти по сути выстраивает новую команду. Вряд ли Скуадра адзурра будет претендовать на победу уже на этом турнире, но способна пройти довольно далеко. Главное избавиться от таких ошибок, которая случилась уже на первой минуте матча против сборной Албании. Федерико Димарко подарил мяч сопернику в своей штрафной. Итальянцам пришлось сразу играть в полную силу и в течение следующих 15 минут они не только сравняли счет, но и вышли вперед. Если кто-то в дальнейшем ожидал голевой феерии, то это не про итальянцев. Во главе угла стоял прагматизм. Не удалось забить третий мяч, зато смогли засушить игру.

Коэффициенты букмекеров

Команды регулярно играют друг с другом на чемпионатах Европы начиная с 2008 года. Был за это время сыгран и финальный матч. В 2012 году испанцы разгромили своего соперника со счетом 4 : 0 и в третий раз завоевали Кубок Анри Делоне. Последние две игры прошли в рамках Лиги наций. Оба раза команды пересекались в полуфинале, дважды выиграла сборная Испании с одинаковым счетом 2 : 1. Что-то подобное должно произойти и в предстоящем поединке. Букмекеры отдают значительное преимущество «фурии рохе», но и поставив на сборную Италии можно заработать в два раза больше. Вполне уместна в таком случае будет ставка на двойной шанс в пользу тех или других. Следует учесть, что ничья устроит обе команды. Испанцам останется сыграть с Албанией, а Италия даже в случае поражения от сборной Хорватии с четырьмя очками выйдет в плей-офф. Не стоит ждать и большого количества голов, больше голов команды вряд ли забьют. Предлагаем вашему вниманию коэффициенты букмекеров.

Ставки 1 Х 2 Ф1 0 Ф2 0 ТМ 2,5 ТБ 2,5 Лига Ставок 2,18 3,45 3,70 1,52 2,48 1,72 2,08 Fonbet 2,15 3,30 3,75 1,52 2,60 1,73 2,13 Winline 2,18 3,35 3,65 1,53 2,50 1,75 2,13 Olimpbet 2,18 3,35 3,65 1,54 2,53 1,75 2,12 Pari 2,15 3,30 3,75 1,52 2,60 1,73 2,13 BetBoom 2,13 3,38 3,74 1,51 2,58 1,73 2,15 Leon 2,15 3,25 3,55 1,54 2,50 1,73 2,12 1Win 2,15 3,35 3,65 1,53 2,55 1,74 2,14 Tennisi 2,14 3,20 3,72 1,50 2,60 1,72 2,12

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