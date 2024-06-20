Испания — Италия, 20.06.2024, Евро 2024 — прогноз на футбольный матч

После первого тура в «группе смерти» определились два лидера. Сборная Испании разгромила команду Хорватии, а Скуадра адзурра с минимальным преимуществом выиграла у сборной Албании. Первый поединок получился пока самым содержательным на турнире. Команда Луиса де ла Фуэнте начала матч в несвойственной ей манере. Первые пять-десять минут она владела преимуществом, а потом хорваты перехватили инициативу. Они больше владели мячом, превосходили соперника по общему количеству передач. Но все это настолько усыпило бдительность «шашечных», что в середине тайма они пропустили дважды. Отличились Альваро Мората и Фабиан Руис. На второй компенсированной минуте первого тайма третий забитый мяч оказался на счету Дани Карвахаля. Своей игрой испанцы подтвердили статус фаворита.

Сборная Италии хоть и является действующим чемпионом, но к возможным победителям Евро 2024 ее не причисляли. Впрочем, мало, кто ставил на нее три года назад. Матч против сборной Албании начался для итальянцев с ушата холодной воды. Гол они пропустили уже на первой минуте. Федерико Димарко не хватило сил как следует ввести мяч из-за боковой линии, и Недим Байрами открыл счет. Реакция последовала правильная. На 16-й минуте подопечные Лучано Спаллетти уже вели в счете. Отличились футболисты миланского «Интера» Алессандро Бастони и Николо Барелла. Итальянцы продолжали владеть преимуществом, но развить успех не смогли, а во втором тайме больше играли на удержание. Победа в предстоящем поединке гарантирует выход в плей-офф. Матч пройдет в Гельзенкирхене на Арене АуфШальке, начало в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (-1), ТМ 2,5

Испания

В Испании все болельщики надеются на возвращение золотых времен, которые начались полтора десятка лет назад. Начиная с 2008 года «фурия роха» выиграла абсолютно все крупные турниры. Дважды подряд победа на чемпионате Европы, после этого испанцы сравнялись со сборной Германии по количеству завоеванных титулов, у обеих команд по три победы. В 2010 году сборная Испании впервые победила на чемпионате мира, который проходил в ЮАР. С тех пор не было ни одного значимого трофея, а на последних двух мировых первенствах испанцы и вовсе проваливались, проигрывая уже на стадии 1/8 финала. При этом игроки в команде по-прежнему высочайшего уровня.

После чемпионата мира в Катаре Федерация футбола Испании пошла на смену тренера, пригласив на пост наставника не самого очевидного кандидата. Луис де ла Фуэнте ранее руководил только молодежными национальными командами. Однако именно при нем состоялся первый спустя 11 лет успех. В 2023 году сборная Испании выиграла Лигу наций. Интересно, что в числе полуфиналистов тогда были команды Италии и Хорватии. Первых испанцы одолели в полуфинале, а вторых в решающем поединке в серии пенальти.

Отборочный турнир «фурия роха» провела без особых проблем. Лишь на старте случилось поражение в гостях от шотландцев, но оно оказалось единственным. В итоге первое место. Луис де ла Фуэнте до последнего тянул с объявлением окончательного состава на Евро 2024. Не для всех испанских журналистов выбор игроков оказался правильным, но первый матч чемпионата показал, что Испания представляет грозную силу. Перед вами результаты пяти последних поединков с участием сборной.

Чемпионат Европы. 15.06.2024, Испания — Хорватия — 3 : 0

— Хорватия — : 0 Товарищеский. 08.06.2024, Испания — Северная Ирландия — 5 : 1

— Северная Ирландия — : 1 Товарищеский. 05.06.2024, Испания — Андорра — 5 : 0

— Андорра — : 0 Товарищеский. 26.03.2024, Испания — Бразилия — 3 : 3

Товарищеский. 22.03.2024, Испания — Колумбия — 0 : 1

Факты и цифры

Сборная Испании трижды выигрывала чемпионат Европы: в 1964, 2008 и 2012 годах

В рейтинге ФИФА команда находится на 8 позиции, самое высокое место она занимала несколько раз в период с 2008 по 2014 год — 1

Лучшими бомбардирами квалификационного турнира стали Хоселу и Альваро Мората, на счету обоих по 4 забитых мяча

Среди ассистентов лидером стал Нико Уильямс — 3 результативные передачи

Италия

Прошло всего три года с триумфа сборной Италии на Евро 2024, а команда коренным образом изменилась. За несколько лет болельщики привыкли к тому, что их любимцы не проигрывают. Скуадра адзурра выдала серию из более трех десятков победных матчей. Поэтому болезненным ударом стал невыход на второй подряд чемпионат мира, чего с итальянцами не случалось никогда. В стыках на своем поле они проиграли сборной Северной Македонии.

Неудачу кое-как пережили, тем более в 2023 году команда пробилась в полуфинал Лиги наций и там смогла занять третье место, выиграв у Нидерландов. Но в отборочном турнире начались проблемы. В группе с командами Англии и Украины вопрос с попаданием на Евро 2024 напрямую удалось решить только в последнем туре благодаря гостевой ничьей с украинцами. К тому моменту у итальянцев уже сменился тренер. Роберто Манчини поехал в Саудовскую Аравию, а строить новую команду пришел Лучано Спаллетти.

По сравнению с командой трехлетней давности в сборной появилось много новых игроков, полностью обновленной оказалась оборонительная линия. По игре от мяча, а не от соперника многие полагают, что итальянцы должны «выстрелить» на следующем крупном турнире. Все-таки тренерскому штабу пока не удалось наладить командные взаимодействия так, чтобы они работали как часы. Но в первые 15 минут в матче с албанцами, за исключением пропущенного мяча Скуадра адзурра полностью доминировала на поле. Видимо, это как раз прообраз сборной, которую хочет видеть Спаллетти и болельщики. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием сборной Италии.

Чемпионат Европы. 15.06.2024, Италия — Албания — 2 : 1

— Албания — : 1 Товарищеский. 09.06.2024, Италия — Босния и Герцеговина — 1 : 0

— Босния и Герцеговина — : 0 Товарищеский. 04.06.2024, Италия — Турция — 0 : 0

Товарищеский. 24.03.2024, Эквадор — Италия — 0 : 2

— 0 : Товарищеский. 21.03.2024, Италия — Венесуэла — 2 : 1

Факты и цифры

Сборная Италии дважды в своей истории выигрывала Кубок Анри Делоне: в 1968 и 2021 году

В рейтинге ФИФА команда располагается на 9 позиции, лучшее место в рейтинге — 1 команда занимала в разные периоды с 1993 по 2007 год

Лучший бомбардир сборной в отборочном турнире полузащитник Давиде Фраттези, на его счету 3 забитых мяча

Лучший ассистент команды — Николо Барелла, он отдал партнерам по команде 4 голевые передачи

История личных встреч сборных Испании и Италии

Обе команды относятся к числу ведущих не только в Европе, но и в мире, поэтому играли они между собой часто и на многих престижных турнирах. Всего было сыграно 36 матчей, большинство товарищеских. В рамках чемпионатов мира и Европы команды провели 10 поединков, 4 победы на счету итальянцев, сборная Испании выиграла лишь раз.

Победы сборной Испании — 12

Победы сборной Италии — 9

Ничьи — 15

Самая крупная победа сборной Испании — 4 : 0

Самая крупная победа сборной Италии — 4 : 0

Про матчи команд в рамках чемпионатов Европы можно писать отдельный рассказ. Достаточно сказать, что они неизменно встречаются в финальных турнирах Евро, начиная с 2008 года. Чаще всего успех сопутствует испанцам, как не вспомнить финал Евро 2012, когда «фурия роха» выиграла со счетом 4 : 0. Итальянцам приятно вспомнить Евро 2020, тогда они выиграли в полуфинале в серии пенальти. Результаты пяти последних встреч команд друг с другом перед вами.

Лига наций. 15.06.2023, Испания — Италия — 2 : 1

— Италия — : 1 Лига наций. 06.10.2021, Италия — Испания — 1 : 2

— 1 : Чемпионат Европы. 02.09.2017, Италия — Испания — 1 : 1 (пен. 4 : 2)

— Испания — 1 : 1 (пен. : 2) Квалификация ЧМ. 13.03.2022, Испания — Италия — 3 : 0

— Италия — : 0 Квалификация ЧМ. 06.10.2016, Италия — Испания — 1 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч сборных Испании и Италии

Если исходить исключительно из результатов первых матчей команд, то преимущество должно быть на стороне сборной Испании. Все-таки победа над хорватами со счетом 3 : 0 выглядит гораздо более убедительно, чем преимущество Скуадры адзурры над албанцами. Но мы увидели, что испанцы могут быть уязвимыми, не так плоха была сборная Хорватии. В свою очередь и итальянцы не сильно убедили, впрочем, игру по счету они ставят чаще всего во главе угла. Букмекеры отдают довольно большое преимущество команде де ла Фуэнте. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа сборной Испании — 2,13

Ничья — 3,38

Победа сборной Италии — 3,74

Стратегически испанцы в более выгодной ситуации, для выхода из группы им должно хватить ничьей, поскольку впереди матч против сборной Албании. Но, чтобы практически гарантировать себе первое место, нужно побеждать. Для команды Италии, можно сказать, уже начинается плей-офф. Каждый следующий матч против сильных команд. Команду Спаллетти вполне устроит ничейный результат, для выхода из группы в крайнем случае хватит и четырех очков.

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