Селюк о Мостовом: «Почему никто не приглашает? Может, из-за того, что он взятки не дает? Его команды бы играли в интересный футбол. «Пари НН» зовет Илича – да он бы Мостовому туалетную бумагу носил!»

Теги Андрей Аршавин премьер-лига Россия Александр Мостовой Дмитрий Селюк Саша Илич Пари НН Футбол

Дмитрий Селюк призвал российские клубы пригласить Александра Мостового.

«Проблема российского футбола – что в нем полно неадекватов. Или за всем стоят какие-то движения, чтобы сделать хуже.

Не понимаю, например, почему никто не приглашает Мостового на пост тренера? Для меня это просто странно. Может, из-за того, что он взятки не дает? Мостовой был звездой мирового футбола! Ему не дают возможностей. Много же клубов – пригласите Мостового!

«Пари НН» зовет какого-то Сашу Илича, а не Мостового. Да этот Илич бы Мостовому туалетную бумагу носил!

Конечно, не всегда топовый футболист становится топовым тренером, но возможность надо дать. Мостовой и Аршавин – это два лучших российских футболиста. Но Мостового не берут, хотя он играл центрального полузащитника, его команды бы играли в интересный футбол.

Единственная проблема и большая ошибка Мостового – когда он критикует тренеров за то, что они не играли в футбол», – отметил агент.

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37 комментариев
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А может потому что его из палаты всего на пару часов в день выпускают, а тренер это работа круглосуточная?
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+50
А почему Илич носил бы Мостовому туалетную бумагу? Потому, что Мостовой постоянно обсирался бы?

Мы не знаем, во что играли бы его команды, так как никогда этого не видели. Пошёл бы, показал что-то в 1-2 лиге, для начала.
Илич-то не трындит, а тренирует
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+36
Какая бумага, Селюк?
Они так-то в Сельте вместе играли.
+11
0
+11
Звезда мирового футбола? Это кто так решил?
+11
-2
+9
Ну да, учитывая что Мостовой бы 100 % обосрался как тренер, то бумага ему точно б понадобилась
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0
+6
Илич бы задолбался Мосту бумагу носить. Уж очень много говна у царя в голове )
+6
-1
+5
Ответ Drobovikk22
Звезда мирового футбола? Это кто так решил?
Так сам Мостовой и решил. Он там в соседней новости говорит, что играл аж на ВЫСОЧАЙШЕМ уровне.
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Кукушка хвалит Петуха, за то, что хвалит тот Кукушку.
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А Мостовой разве получил лицензию тренера?
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Тэг Аршавина здесь — явный перебор
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Ответ Kit244098
Мостовой был не великим игроком, а шутом гороховым. Он не смог заиграть даже в Бенфике и вся его карьера проистекала в европейской провинции. Он был первым парнем на деревне в дохлых командах. В отличие от тех же Канчельскиса и Шалимова ему, по большому счету, кроме погоняла "царь" и похвастаться нечем.
Ты серьезно?) ну и какие достижения у канчельскиса и шалимова? Последний год поиграл и сдулся, канчельскис же был далеко не на первых ролях в том мю. У Мостового десятилетняя игровая карьера, когда он реально играл, а не сидел на лавках)
+2
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Туалетную бумагу носил? Намек на то, что царь бы не раз обделался, будучи тренером?
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Видимо он собутыльник, Царя.
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Ответ TheCasper13
Ты серьезно?) ну и какие достижения у канчельскиса и шалимова? Последний год поиграл и сдулся, канчельскис же был далеко не на первых ролях в том мю. У Мостового десятилетняя игровая карьера, когда он реально играл, а не сидел на лавках)
Фамилия Канчельскиса даже в гимне МЮ есть. Не надо тут
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Ахахаха
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Не приглашают, потому что надо не п.деть, а работать, и начинать с низов. Колыванов, Кирьяков, Евсеев - все работатали и работают в ФНЛ и даже в ФНЛ-2, при том что были игроками сборной, не менее известными чем Мостовой.
Романцев, прежде чем возглавить свой Спартак, набивал шишки во втордиве с "Красной Пресней".
Гвардола и Зидан, прежде чем возглавить соответственно Барсу и Реал, работали с их вторыми командами в сегунде, и добились с ними успеха.
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НН зовёт Илича наверное в целях на борьбу за призовые места в следующем сезоне)) Вот только не известно в какой либо)
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Так-так-так, тяжёлую артиллерию выкатили на позицию; Селюка расчехлили! Никак и впрямь Царь в тренеры решил пойти?!
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Бумагой если только рот затыкать
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Как только Мостовой начнет тренировать, весь его антураж великого быстрой уйдет. Он не тренерует, потому что не умеет.
Одно дело писать: « Да у меня Месси бы на лавке сидел, а Холанд выползал бы с тренировок», а другое дело реально делать. И никогда Мостовой не был звездой мирового футбола. Откуда это взяли? Из реально крутых можно назвать Аленичева и сейчас Головина. Все. Точка.
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А Мостовому бумага то туалетная будет к месту, заднему после игр
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неадекватов полно везде!
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Я думал, закончит типа того, что хорошему тренеру нужен хороший агент!
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Илич напрасно пытался разговаривать с ними интеллигентно. Это другой вид, пусть человекообразный, но далекий.
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Я Наполеон! А кто Вы - делитесь в комментариях! Селюк, не стесняйся!
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Так кто же круче Моуриньо ,с вызовами или Мостовой как почти тренер
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Почему надо гадость сказать? Сказал бы просто что Мост был крут
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Селюк, ты выпиваешь?))
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Селюк реально - селюк! Закусывать надо перед тем, как комментарии про что-то давать.
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Ну даже не знаю, может быть, потому что Мостовой никого никогда не тренировал, даже молодёжку, даже юниоров?

> Но Мостового не берут, хотя он играл центрального полузащитника, его команды бы играли в интересный футбол.

Как это связано, с чего такой вывод?
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