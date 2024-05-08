Селюк о Мостовом: «Почему никто не приглашает? Может, из-за того, что он взятки не дает? Его команды бы играли в интересный футбол. «Пари НН» зовет Илича – да он бы Мостовому туалетную бумагу носил!»
Дмитрий Селюк призвал российские клубы пригласить Александра Мостового.
«Проблема российского футбола – что в нем полно неадекватов. Или за всем стоят какие-то движения, чтобы сделать хуже.
Не понимаю, например, почему никто не приглашает Мостового на пост тренера? Для меня это просто странно. Может, из-за того, что он взятки не дает? Мостовой был звездой мирового футбола! Ему не дают возможностей. Много же клубов – пригласите Мостового!
«Пари НН» зовет какого-то Сашу Илича, а не Мостового. Да этот Илич бы Мостовому туалетную бумагу носил!
Конечно, не всегда топовый футболист становится топовым тренером, но возможность надо дать. Мостовой и Аршавин – это два лучших российских футболиста. Но Мостового не берут, хотя он играл центрального полузащитника, его команды бы играли в интересный футбол.
Единственная проблема и большая ошибка Мостового – когда он критикует тренеров за то, что они не играли в футбол», – отметил агент.
Мы не знаем, во что играли бы его команды, так как никогда этого не видели. Пошёл бы, показал что-то в 1-2 лиге, для начала.
Илич-то не трындит, а тренирует
Они так-то в Сельте вместе играли.
Романцев, прежде чем возглавить свой Спартак, набивал шишки во втордиве с "Красной Пресней".
Гвардола и Зидан, прежде чем возглавить соответственно Барсу и Реал, работали с их вторыми командами в сегунде, и добились с ними успеха.
Одно дело писать: « Да у меня Месси бы на лавке сидел, а Холанд выползал бы с тренировок», а другое дело реально делать. И никогда Мостовой не был звездой мирового футбола. Откуда это взяли? Из реально крутых можно назвать Аленичева и сейчас Головина. Все. Точка.
> Но Мостового не берут, хотя он играл центрального полузащитника, его команды бы играли в интересный футбол.
Как это связано, с чего такой вывод?