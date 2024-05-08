Селюк о Мостовом: «Почему никто не приглашает? Может, из-за того, что он взятки не дает? Его команды бы играли в интересный футбол. «Пари НН» зовет Илича – да он бы Мостовому туалетную бумагу носил!»

Дмитрий Селюк призвал российские клубы пригласить Александра Мостового.

«Проблема российского футбола – что в нем полно неадекватов. Или за всем стоят какие-то движения, чтобы сделать хуже.

Не понимаю, например, почему никто не приглашает Мостового на пост тренера? Для меня это просто странно. Может, из-за того, что он взятки не дает? Мостовой был звездой мирового футбола! Ему не дают возможностей. Много же клубов – пригласите Мостового!

« » зовет какого-то , а не Мостового. Да этот Илич бы Мостовому туалетную бумагу носил!

Конечно, не всегда топовый футболист становится топовым тренером, но возможность надо дать. Мостовой и – это два лучших российских футболиста. Но Мостового не берут, хотя он играл центрального полузащитника, его команды бы играли в интересный футбол.

Единственная проблема и большая ошибка Мостового – когда он критикует тренеров за то, что они не играли в футбол», – отметил агент.