Глава «Пари НН»: «Все говорили, что мы ошиблись с Иличем, но получается, что нет. Сегодня он выполнил задачу»
Дмитрий Кондратов положительно оценил работу Саши Илича в «Пари НН».
Нижегородский клуб в ответной встрече обыграл на выезде тульский «Арсенал» (2:0). По сумме двух стыковых игр «Пари НН» одержал победу (3:2) и сохранил прописку в Мир РПЛ.
– Илич остается?
– У него долгосрочный контракт. Сегодня он выполнил задачу.
Все говорили, что мы ошиблись [с ним], но получается, что нет, – сказал председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов.
Илич в мае сменил Сергея Юрана на посту главного тренера «Пари НН».
Гендиректор «Пари НН» объявил, что Илич останется в клубе. Команда удержалась в РПЛ