Глава «Пари НН»: «Все говорили, что мы ошиблись с Иличем, но получается, что нет. Сегодня он выполнил задачу»

Теги премьер-лига Россия Арсенал Тула Саша Илич Пари НН Матч ТВ Дмитрий Кондратов Футбол

Дмитрий Кондратов положительно оценил работу Саши Илича в «Пари НН».

Нижегородский клуб в ответной встрече обыграл на выезде тульский «Арсенал» (2:0). По сумме двух стыковых игр «Пари НН» одержал победу (3:2) и сохранил прописку в Мир РПЛ.

Илич остается?

– У него долгосрочный контракт. Сегодня он выполнил задачу.

Все говорили, что мы ошиблись [с ним], но получается, что нет, – сказал председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов.

Илич в мае сменил Сергея Юрана на посту главного тренера «Пари НН».

Гендиректор «Пари НН» объявил, что Илич останется в клубе. Команда удержалась в РПЛ

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5 комментариев
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Пари НН первый кандидат на вылет в следующем сезоне, при чем напрямую
+3
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+1
Ответ Mihail0910
Пари НН первый кандидат на вылет в следующем сезоне, при чем напрямую
хрен тебе
+1
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Ответ pantriashvili
На багаже Юрана…
Юран на багаж команды.
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