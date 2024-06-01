Глава «Пари НН»: «Все говорили, что мы ошиблись с Иличем, но получается, что нет. Сегодня он выполнил задачу»

Дмитрий Кондратов положительно оценил работу Саши Илича в «Пари НН».

Нижегородский клуб в ответной встрече обыграл на выезде тульский « » (2:0). По сумме двух стыковых игр «Пари НН» одержал победу (3:2) и сохранил прописку в Мир РПЛ.

– Илич остается?

– У него долгосрочный контракт. Сегодня он выполнил задачу.

Все говорили, что мы ошиблись [с ним], но получается, что нет, – сказал председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов.

Илич в мае сменил Сергея Юрана на посту главного тренера « ».

Гендиректор «Пари НН» объявил, что Илич останется в клубе. Команда удержалась в РПЛ