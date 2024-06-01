Илич о «Пари НН»: «Не хочу больше бороться за выживание, хочу играть в красивый футбол. Нужен больший бюджет и усиление состава»

Саша Илич заявил, что хочет играть в красивый футбол в «Пари НН».

Нижегородский клуб в ответной встрече обыграл на выезде тульский « » (2:0). По сумме двух стыковых игр «Пари НН» одержал победу (3:2) и сохранил прописку в Мир .

– Могу только повторить то, что говорил до этого: это был самый сложный месяц в моей тренерской карьере. Но закончился он хэппи‑эндом. Прежде всего хотел бы поблагодарить игроков тульского «Арсенала».

Видно, что есть молодые ребята. Но сегодня мы поздравляем игроков «Пари НН» с сохранением места в РПЛ. Также хотел бы отметить персонал клуба, всех, кто сыграл роль в сегодняшней победе.

– То, как играл «Пари НН» сегодня, это то, что вы хотите видеть на постоянной основе?

– Сейчас я счастлив, это самое главное сейчас. Остальное неважно. Хотел бы сосредоточиться на будущем, чтобы «Пари НН» играл более качественно, более красиво. Но сегодня на первом месте результат.

Неважно, как ты играешь, главное было победить. И мы этого достигли. Конечно, я хочу, чтобы моя команда играла лучше, но это может достигаться только работой.

– Что дальше?

– Посмотрим, поговорим. Я не хочу больше бороться за выживание. Я хочу играть в красивый и качественный футбол. А для этого нужен больший бюджет и усиление состава, – сказал главный тренер « » в интервью «Матч ТВ».