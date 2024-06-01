Илич о «Пари НН»: «Не хочу больше бороться за выживание, хочу играть в красивый футбол. Нужен больший бюджет и усиление состава»

Теги премьер-лига Россия Арсенал Тула Саша Илич Пари НН Матч ТВ Футбол

Саша Илич заявил, что хочет играть в красивый футбол в «Пари НН».

Нижегородский клуб в ответной встрече обыграл на выезде тульский «Арсенал» (2:0). По сумме двух стыковых игр «Пари НН» одержал победу (3:2) и сохранил прописку в Мир РПЛ.

– Могу только повторить то, что говорил до этого: это был самый сложный месяц в моей тренерской карьере. Но закончился он хэппи‑эндом. Прежде всего хотел бы поблагодарить игроков тульского «Арсенала».

Видно, что есть молодые ребята. Но сегодня мы поздравляем игроков «Пари НН» с сохранением места в РПЛ. Также хотел бы отметить персонал клуба, всех, кто сыграл роль в сегодняшней победе.

– То, как играл «Пари НН» сегодня, это то, что вы хотите видеть на постоянной основе?

– Сейчас я счастлив, это самое главное сейчас. Остальное неважно. Хотел бы сосредоточиться на будущем, чтобы «Пари НН» играл более качественно, более красиво. Но сегодня на первом месте результат.

Неважно, как ты играешь, главное было победить. И мы этого достигли. Конечно, я хочу, чтобы моя команда играла лучше, но это может достигаться только работой. 

– Что дальше?

– Посмотрим, поговорим. Я не хочу больше бороться за выживание. Я хочу играть в красивый и качественный футбол. А для этого нужен больший бюджет и усиление состава, – сказал главный тренер «Пари НН» Саша Илич в интервью «Матч ТВ».

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8 комментариев
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Скоро Илич поймёт, что ни усиления состава, ни увеличения бюджета не будет, и со спокойной душой уедет обратно. А сюда придёт очередной Евсеев или Шалимов... И всё будет как всегда
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Компани Нижегородский
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Дзюбой закончится усиление) ну и деньги соответственно
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Пока, Илич, летом найдут нового тренера, готового бодаться с теми кто есть.
Там, вроде Юран свободен...
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Наивный
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Бабло, бабло, бабло, бюджет, бюджет, бюджет....
Про футбол совсем забыли
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Адресом ошибся, нету у них денег и не было никогда.
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Илич, если ты хочешь деньги и усиление состава, то ты сильно ошибся командой. Юран не даст соврать
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