Гендиректор «Пари НН» объявил, что Илич останется в клубе. Команда удержалась в РПЛ

Теги премьер-лига Россия Саша Илич Пари НН Матч ТВ Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Давид Мелик‑Гусейнов подтвердил, что Саша Илич продолжит тренировать «Пари НН».

Нижегородский клуб в ответном стыковом матче обыграл на выезде тульский «Арсенал» (2:0). По сумме двух встреч «Пари НН» одержал победу (3:2) и сохранил прописку в Мир РПЛ.

Илич остается на своем посту? Он будет тренировать команду в следующем сезоне?

– У нас подписан контракт на полтора года. Мы не пересматривали контракт. Руководить командой будет он, – заявил генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов.

Илич возглавил нижегородскую команду в начале мая после отставки Сергея Юрана.

9 комментариев
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Бедный Илич, лучше бы уволили, нашел бы себе получше клуб.
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Илич за время тренерства в Пари Н.Н пару лет жизни потерял точно.
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Старый, боевой товарищ Мостового. Как его не оставить.
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Иличу надо научится просит у руководства сильных игроков.
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Ничего хорошего за время пребывания Илича в Нижнем так и не увидел .
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В следующем сезоне с этим Иличем благополучно и вылетите! 100%.
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Оставили Илича,чтобы у других клубов рпл была возможность 6ку закинуть Нижнему)
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Менеджмент в НН, конечно, невменяемый. Чудо спасло.

Можно делать ставки, в каком месяце Илича уволят
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