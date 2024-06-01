Гендиректор «Пари НН» объявил, что Илич останется в клубе. Команда удержалась в РПЛ

Давид Мелик‑Гусейнов подтвердил, что Саша Илич продолжит тренировать «Пари НН».

Нижегородский клуб в ответном стыковом матче обыграл на выезде тульский « » (2:0). По сумме двух встреч « » одержал победу (3:2) и сохранил прописку в Мир .

– остается на своем посту? Он будет тренировать команду в следующем сезоне?

– У нас подписан контракт на полтора года. Мы не пересматривали контракт. Руководить командой будет он, – заявил генеральный директор « » Давид Мелик‑Гусейнов.

Илич возглавил нижегородскую команду в начале мая после отставки Сергея Юрана.