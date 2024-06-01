Гендиректор «Пари НН» объявил, что Илич останется в клубе. Команда удержалась в РПЛ
Давид Мелик‑Гусейнов подтвердил, что Саша Илич продолжит тренировать «Пари НН».
Нижегородский клуб в ответном стыковом матче обыграл на выезде тульский «Арсенал» (2:0). По сумме двух встреч «Пари НН» одержал победу (3:2) и сохранил прописку в Мир РПЛ.
– Илич остается на своем посту? Он будет тренировать команду в следующем сезоне?
– У нас подписан контракт на полтора года. Мы не пересматривали контракт. Руководить командой будет он, – заявил генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов.
Илич возглавил нижегородскую команду в начале мая после отставки Сергея Юрана.
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