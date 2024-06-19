Шотландия — Швейцария, 19.06.2024, Евро 2024 — прогноз на футбольный матч

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19 июня пройдет матч второго тура чемпионата Европы ШотландияШвейцария. Команды представляют квартет A. Матч пройдет в Кельне на поле стадиона «Рейн-Энерги-Штадион», начало встречи в 22:00 по московскому времени.

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Шотландия

 

Шотландцы играли в матче открытия Евро-2024. Стив Кларк не стал отступать от привычной схемы и постарался сыграть с Германией, как в отборе с более слабыми оппонентами. Это не принесло пользы, закономерный итог матча — поражение.

Шотландцы не сумели сдержать атакующий натиск хозяев турнира и уже к 19 минуте пропустили дважды. В компенсированное время первого тайма Кай Хавертц упрочил лидерство Германии. Во втором тайме Шотландия пропустила еще дважды. Голы на счету Эмре Джана и Никласа Фюллькруг. На 87 минуте шотландцы забили благодаря автоголу Антонио Рюдигера. Итоговый счет 5:1 в пользу Германии.

Швейцария

 

Швейцарцы стартовали на Евро с победы 3:1 над Венгрией, чем подтвердили статус фаворита на выход в плей-офф. В случае набора трех очков в игре с Шотландией швейцарцы обеспечат участие в 1/8 финала.

Главным героем первого тайма стал Мишель Абишер. Сперва он отдал голевую передачу на Квадво Дуа, а затем забил сам. Во втором тайме венгерская команда сократила отставание в счете, забив на 66 минуте. Итоговый счет матча установил Брель Эмболо, забивший уже в компенсированное время.

Прогноз на матч Евро-2024 Шотландия — Швейцария

 

Швейцарцы получили статус фаворита матча. Букмекер Winline предлагают следующие котировки на основной исход и результативность встречи:

  • победа Шотландии — 4,50;
  • ничья — 3,70;
  • победа Швейцарии — 1,90;
  • ТБ2,5 — 2,18;
  • ТМ2,5 — 1,73.

В результатах сборной Швейцарии есть два тренда: команда сыграла вничью в 5 из 8 официальных играх и в 5 матчах пропускает во втором тайме. Сборная Шотландии пропускает во втором тайме в 4 играх, а в трех последних встречах проходила ставка на «обе забьют — да».

Швейцария стартовала с победы на турнире и заметно увеличила шансы на выход в плей-офф. Как и сборная Германии швейцарцы предпочитают контролировать мяч, активный прессинг и быстрые контратаки. Учитывая, что шотландцы ничего не сумели противопоставить хозяевам турнира, то против стилистически близкой Швейцарии также будет сложно. Основная ставка на игру — победа сборной Швейцарии.

Шотландия – Швейцария 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
19 июня, 22.00, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 13 Мактоминей, 1:1 – 26 Шакири.
ШотландияГанн, Ралстон, Хэнли, Тирни (Маккенна, 61), Хендри, Робертсон, Макгрегор, Мактоминей, Гилмор (Маклин, 79), Макгинн (Кристи, 90), Адамс (Шенкленд, 90).
ШвейцарияЗоммер, Видмер (Стергиу, 86), Родригес, Шер, Аканджи, Эбишер, Шакири (Эмболо, 60), Джака, Фройлер (Сьерро, 75), Варгас (Ридер, 75), Ндойе (Амдуни, 86).
Предупреждения:
Родригес (31), Мактоминей (51), Маккенна (68), Макгинн (71), Сьерро (86).

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