Шотландия — Швейцария, 19.06.2024, Евро 2024 — прогноз на футбольный матч
19 июня пройдет матч второго тура чемпионата Европы Шотландия — Швейцария. Команды представляют квартет A. Матч пройдет в Кельне на поле стадиона «Рейн-Энерги-Штадион», начало встречи в 22:00 по московскому времени.
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Шотландия
Шотландцы играли в матче открытия Евро-2024. Стив Кларк не стал отступать от привычной схемы и постарался сыграть с Германией, как в отборе с более слабыми оппонентами. Это не принесло пользы, закономерный итог матча — поражение.
Шотландцы не сумели сдержать атакующий натиск хозяев турнира и уже к 19 минуте пропустили дважды. В компенсированное время первого тайма Кай Хавертц упрочил лидерство Германии. Во втором тайме Шотландия пропустила еще дважды. Голы на счету Эмре Джана и Никласа Фюллькруг. На 87 минуте шотландцы забили благодаря автоголу Антонио Рюдигера. Итоговый счет 5:1 в пользу Германии.
Швейцария
Швейцарцы стартовали на Евро с победы 3:1 над Венгрией, чем подтвердили статус фаворита на выход в плей-офф. В случае набора трех очков в игре с Шотландией швейцарцы обеспечат участие в 1/8 финала.
Главным героем первого тайма стал Мишель Абишер. Сперва он отдал голевую передачу на Квадво Дуа, а затем забил сам. Во втором тайме венгерская команда сократила отставание в счете, забив на 66 минуте. Итоговый счет матча установил Брель Эмболо, забивший уже в компенсированное время.
Прогноз на матч Евро-2024 Шотландия — Швейцария
Швейцарцы получили статус фаворита матча. Букмекер Winline предлагают следующие котировки на основной исход и результативность встречи:
- победа Шотландии — 4,50;
- ничья — 3,70;
- победа Швейцарии — 1,90;
- ТБ2,5 — 2,18;
- ТМ2,5 — 1,73.
В результатах сборной Швейцарии есть два тренда: команда сыграла вничью в 5 из 8 официальных играх и в 5 матчах пропускает во втором тайме. Сборная Шотландии пропускает во втором тайме в 4 играх, а в трех последних встречах проходила ставка на «обе забьют — да».
Швейцария стартовала с победы на турнире и заметно увеличила шансы на выход в плей-офф. Как и сборная Германии швейцарцы предпочитают контролировать мяч, активный прессинг и быстрые контратаки. Учитывая, что шотландцы ничего не сумели противопоставить хозяевам турнира, то против стилистически близкой Швейцарии также будет сложно. Основная ставка на игру — победа сборной Швейцарии.
- Дата проведения
- 19 июня, 22.00, «РейнЭнергиШтадион»
- Голы:
- 1:0 – 13 Мактоминей, 1:1 – 26 Шакири.
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Шотландия –
Ганн, Ралстон, Хэнли, Тирни (Маккенна, 61), Хендри, Робертсон, Макгрегор, Мактоминей, Гилмор (Маклин, 79), Макгинн (Кристи, 90), Адамс (Шенкленд, 90).
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Швейцария –
Зоммер, Видмер (Стергиу, 86), Родригес, Шер, Аканджи, Эбишер, Шакири (Эмболо, 60), Джака, Фройлер (Сьерро, 75), Варгас (Ридер, 75), Ндойе (Амдуни, 86).
- Предупреждения:
- Родригес (31), Мактоминей (51), Маккенна (68), Макгинн (71), Сьерро (86).
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