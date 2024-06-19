Шотландия — Швейцария, 19.06.2024, Евро 2024 — прогноз на футбольный матч

19 июня пройдет матч второго тура чемпионата Европы Шотландия — Швейцария. Команды представляют квартет A. Матч пройдет в Кельне на поле стадиона «Рейн-Энерги-Штадион», начало встречи в 22:00 по московскому времени.

🎁 Фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч 💰💰💰

Шотландия

Шотландцы играли в матче открытия Евро-2024. Стив Кларк не стал отступать от привычной схемы и постарался сыграть с Германией, как в отборе с более слабыми оппонентами. Это не принесло пользы, закономерный итог матча — поражение.

Шотландцы не сумели сдержать атакующий натиск хозяев турнира и уже к 19 минуте пропустили дважды. В компенсированное время первого тайма Кай Хавертц упрочил лидерство Германии. Во втором тайме Шотландия пропустила еще дважды. Голы на счету Эмре Джана и Никласа Фюллькруг. На 87 минуте шотландцы забили благодаря автоголу Антонио Рюдигера. Итоговый счет 5:1 в пользу Германии.

Швейцария

Швейцарцы стартовали на Евро с победы 3:1 над Венгрией, чем подтвердили статус фаворита на выход в плей-офф. В случае набора трех очков в игре с Шотландией швейцарцы обеспечат участие в 1/8 финала.

Главным героем первого тайма стал Мишель Абишер. Сперва он отдал голевую передачу на Квадво Дуа, а затем забил сам. Во втором тайме венгерская команда сократила отставание в счете, забив на 66 минуте. Итоговый счет матча установил Брель Эмболо, забивший уже в компенсированное время.

Прогноз на матч Евро-2024 Шотландия — Швейцария

Швейцарцы получили статус фаворита матча. Букмекер Winline предлагают следующие котировки на основной исход и результативность встречи:

победа Шотландии — 4,50;

ничья — 3,70;

победа Швейцарии — 1,90;

ТБ2,5 — 2,18;

ТМ2,5 — 1,73.

В результатах сборной Швейцарии есть два тренда: команда сыграла вничью в 5 из 8 официальных играх и в 5 матчах пропускает во втором тайме. Сборная Шотландии пропускает во втором тайме в 4 играх, а в трех последних встречах проходила ставка на «обе забьют — да».

Швейцария стартовала с победы на турнире и заметно увеличила шансы на выход в плей-офф. Как и сборная Германии швейцарцы предпочитают контролировать мяч, активный прессинг и быстрые контратаки. Учитывая, что шотландцы ничего не сумели противопоставить хозяевам турнира, то против стилистически близкой Швейцарии также будет сложно. Основная ставка на игру — победа сборной Швейцарии.

💰 Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽