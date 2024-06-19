Шотландия – Швейцария, 19.06.2024, Евро 2024: коэффициенты букмекеров на матч

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Во втором туре группового этапа чемпионата Европы сборная Шотландии сыграет со Швейцарией. Встреча состоится в Кельне, на стадионе «Рейн-Энерги-Штадион», пройдет 19 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Шотландия

 

Сборная Шотландии в последних пяти матчах выиграла одну встречу, один раз сыграла вничью и потерпела три поражения, в том числе и разгромное от сборной Германии в первом туре группового этапа Евро 2024 – 1:5.

Швейцария

 

Сборная Шцейцарии пребывает в чуть более лучшей игровой форме – две ничьи и три победы. Подопечные Мурата Якина обыграли в первом туре группового этапа чемпионата Европы 2024 сборную Венгрии со счетом 3:1.

Коэффициенты букмекеров на матч Шотландия – Швейцария

 

Сборная Шотландии пока что явный аутсайдер квартета А, но несмотря на разгромное поражение в первом туре европейского форума у команды все еще есть шансы на выход в плей-офф, пусть и с третьей позиции.

Для достижения цели команде предстоит набрать как минимум четыре очка, поэтому вероятно, Шотландия будет играть в оборонительный футбол и искать свои шансы в контратаках.

Впрочем, букмекерские конторы видят фаворитом матча именно Швейцарию, хоть и предлагают на команду Якина не самые маленькие коэффициенты.

Букмекерская кронтора

1

X

2

ТБ 2.5

ТМ 2.5

Ф1 +1

Ф2 -1

Winline

4.40

3.80

1.85

2.13

1.75

1.11

4.90

Fonbet

4.50

3.65

1.85

2.13

1.73

1.50

2.60

Liga Stavok

4.40

3.85

1.88

2.09

1.72

1.49

2.55

BetBoom

4.50

3.64

1.87

2.18

1.71

1.48

2.66

Leon

4.10

3.60

1.86

2.11

1.74

1.51

2.60

 

В предстоящем матче логично сделать ставку на сборную Швейцарии – наверняка подопечные Мурата Якина возьмум не самые сложные три очка на Евро. Наш прогноз – победа сборной Швейцарии, ТМ 2.5.

Шотландия – Швейцария 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
19 июня, 22.00, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 13 Мактоминей, 1:1 – 26 Шакири.
ШотландияГанн, Ралстон, Хэнли, Тирни (Маккенна, 61), Хендри, Робертсон, Макгрегор, Мактоминей, Гилмор (Маклин, 79), Макгинн (Кристи, 90), Адамс (Шенкленд, 90).
ШвейцарияЗоммер, Видмер (Стергиу, 86), Родригес, Шер, Аканджи, Эбишер, Шакири (Эмболо, 60), Джака, Фройлер (Сьерро, 75), Варгас (Ридер, 75), Ндойе (Амдуни, 86).
Предупреждения:
Родригес (31), Мактоминей (51), Маккенна (68), Макгинн (71), Сьерро (86).

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