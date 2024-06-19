Шотландия – Швейцария, 19.06.2024, Евро 2024: коэффициенты букмекеров на матч
Во втором туре группового этапа чемпионата Европы сборная Шотландии сыграет со Швейцарией. Встреча состоится в Кельне, на стадионе «Рейн-Энерги-Штадион», пройдет 19 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.
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Шотландия
Сборная Шотландии в последних пяти матчах выиграла одну встречу, один раз сыграла вничью и потерпела три поражения, в том числе и разгромное от сборной Германии в первом туре группового этапа Евро 2024 – 1:5.
Швейцария
Сборная Шцейцарии пребывает в чуть более лучшей игровой форме – две ничьи и три победы. Подопечные Мурата Якина обыграли в первом туре группового этапа чемпионата Европы 2024 сборную Венгрии со счетом 3:1.
Коэффициенты букмекеров на матч Шотландия – Швейцария
Сборная Шотландии пока что явный аутсайдер квартета А, но несмотря на разгромное поражение в первом туре европейского форума у команды все еще есть шансы на выход в плей-офф, пусть и с третьей позиции.
Для достижения цели команде предстоит набрать как минимум четыре очка, поэтому вероятно, Шотландия будет играть в оборонительный футбол и искать свои шансы в контратаках.
Впрочем, букмекерские конторы видят фаворитом матча именно Швейцарию, хоть и предлагают на команду Якина не самые маленькие коэффициенты.
|
Букмекерская кронтора
|
1
|
X
|
2
|
ТБ 2.5
|
ТМ 2.5
|
Ф1 +1
|
Ф2 -1
|
Winline
|
4.40
|
3.80
|
1.85
|
2.13
|
1.75
|
1.11
|
4.90
|
Fonbet
|
4.50
|
3.65
|
1.85
|
2.13
|
1.73
|
1.50
|
2.60
|
Liga Stavok
|
4.40
|
3.85
|
1.88
|
2.09
|
1.72
|
1.49
|
2.55
|
BetBoom
|
4.50
|
3.64
|
1.87
|
2.18
|
1.71
|
1.48
|
2.66
|
Leon
|
4.10
|
3.60
|
1.86
|
2.11
|
1.74
|
1.51
|
2.60
В предстоящем матче логично сделать ставку на сборную Швейцарии – наверняка подопечные Мурата Якина возьмум не самые сложные три очка на Евро. Наш прогноз – победа сборной Швейцарии, ТМ 2.5.
- Дата проведения
- 19 июня, 22.00, «РейнЭнергиШтадион»
- Голы:
- 1:0 – 13 Мактоминей, 1:1 – 26 Шакири.
-
Шотландия –
Ганн, Ралстон, Хэнли, Тирни (Маккенна, 61), Хендри, Робертсон, Макгрегор, Мактоминей, Гилмор (Маклин, 79), Макгинн (Кристи, 90), Адамс (Шенкленд, 90).
-
Швейцария –
Зоммер, Видмер (Стергиу, 86), Родригес, Шер, Аканджи, Эбишер, Шакири (Эмболо, 60), Джака, Фройлер (Сьерро, 75), Варгас (Ридер, 75), Ндойе (Амдуни, 86).
- Предупреждения:
- Родригес (31), Мактоминей (51), Маккенна (68), Макгинн (71), Сьерро (86).
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