Ван Дейк после 2:0 с «Виллой»: «В прошлом сезоне у «Ливерпуля» были неудачи, а вокруг – солнышко и радуги. Сейчас все говорят так, будто мы боремся за выживание»

Вирджил ван Дейк: «Вокруг «Ливерпуля» такой шум, будто мы боремся за выживание».

Команда под руководством Арне Слота обыграла «Астон Виллу» в 10-м туре АПЛ – 2:0. Это первая победа «Ливерпуля» после серии поражений в чемпионате Англии.

«Даже когда все идет хорошо, нельзя останавливаться – нужно продолжать давить и не сбавлять обороты. За последние недели я заметил, сколько вокруг шума, на который мы никак не можем повлиять. И как команде нам приходится с этим жить.

Некоторые мнения просто абсурдны, но что поделаешь – надо справляться. Внешний шум может влиять на отдельных игроков, но мы держимся вместе. Мы ведь не выходим на поле, чтобы проигрывать или разочаровывать болельщиков. Мы выкладываемся до предела, чтобы побеждать. Но победы никто не гарантирует, АПЛ – это высочайший уровень.

Сейчас главное – снова сосредоточиться на работе, не впадать ни в эйфорию, ни в уныние. Мы живем в мире, где каждый может высказывать свое мнение на десятках платформ и якобы все знать лучше всех. Мы должны держаться подальше от этого и просто продолжать работать.

В прошлом сезоне мы действительно делали много неудачных вещей, но вокруг все равно было солнышко и радуга. А теперь, если послушать, создается впечатление, будто мы боремся за выживание. Таков уж этот мир», – сказал защитник «Ливерпуля».

