Карпин про штраф за 100 граммов лишнего веса: «Это сказки все – от килограмма. Но я стал более лояльным, даю больше шансов на исправление»

Валерий Карпин рассказал о требованиях к весу у футболистов.

– О ваших прошлых требованиях к весу рассказывают невероятные страшилки. Как вы штрафовали за каждые 100 граммов, а игроки потели по пять часов в сауне, чтобы вписаться в нормативы. Кто-то искусственно вызывал у себя рвоту. Что-то изменилось?



– Не было никогда штрафов 100 евро за каждые 100 граммов веса – это сказки все. Штрафы начинались, когда лишний вес был больше килограмма.

Но я стал более лояльным с точки зрения подхода к каждому грамму. Даю больше шансов на исправление.

Кому-то могу простить перевес после выходных, если это разовая история. Но если постоянно привозят лишние килограммы, то требования по-прежнему жесткие.



– Но если узнаете, что игрок потеет в сауне, нагружая сердце, лишь бы вписаться в нормативы, дураком его назовете?



– Я и раньше так реагировал. Вы хотите нажраться чего-то, чтобы потом пять часов сидеть в сауне? Не проще делать то, что рекомендуется и не издеваться над собой? В чем кайф-то? – сказал главный тренер сборной России и « » Карпин.

Карпин о своей физической форме: «Где-то посередине между Руни и Смертиным. Я поражен силой воли Алексея. Он преодолевает марафоны, просто немыслимо»

Карпин о питании: «Убираю хлеб, сахар и газированные напитки, если что-то случается с весом. От хлеба отказываться сложнее всего, тортики и прочие сладости – вообще спокойно мимо»