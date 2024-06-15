Карпин о своей физической форме: «Где-то посередине между Руни и Смертиным. Я поражен силой воли Алексея. Он преодолевает марафоны, просто немыслимо»

Валерий Карпин считает, что находится в средней физической форме.

– Вы сейчас на сколько спортик по шкале от нынешних Уэйна Руни до Алексея Смертина?



– Думаю, что посередине где-то. Вот точно не в ту сторону, где Руни сейчас, и точно не в сторону Алексея Смертина.

Мы с Алексеем говорили много, я поражен его силой воли. Для меня максимум – полчаса монотонного бега, а он преодолевает марафоны.

Недавно читал, что он 26 часов бежал. Просто немыслимо для меня, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».

26 часов – новый рекорд длительности футбольного матча. Смертин провел их все на поле в Лужниках, уходя на 8-минутный перерыв каждые два часа