Карпин о своей физической форме: «Где-то посередине между Руни и Смертиным. Я поражен силой воли Алексея. Он преодолевает марафоны, просто немыслимо»

Теги Ростов Уэйн Руни Алексей Смертин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Здоровье Тренировки Футбол

Валерий Карпин считает, что находится в средней физической форме.

– Вы сейчас на сколько спортик по шкале от нынешних Уэйна Руни до Алексея Смертина?
 
– Думаю, что посередине где-то. Вот точно не в ту сторону, где Руни сейчас, и точно не в сторону Алексея Смертина.

Мы с Алексеем говорили много, я поражен его силой воли. Для меня максимум – полчаса монотонного бега, а он преодолевает марафоны.

Недавно читал, что он 26 часов бежал. Просто немыслимо для меня, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова». 

26 часов – новый рекорд длительности футбольного матча. Смертин провел их все на поле в Лужниках, уходя на 8-минутный перерыв каждые два часа

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8 комментариев
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Да Валера по физике всегда был как хоккеист и просто крепкий парень
+6
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– Вы сейчас на сколько спортик.
...
Что это за слово?
+6
-1
+5
Между жизнью и Смертиным...
+1
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+1
Большинство из нас между Руни и Смертным) правда думаю почти все ближе к Руни)
+1
0
+1
Ответ T622222
Да Валера по физике всегда был как хоккеист и просто крепкий парень
Никогда он не был как хоккеист
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Ответ Клирик
– Вы сейчас на сколько спортик. ... Что это за слово?
Вообще спортиками называют группу людей, которые щемят барыг за деньги и лайки.
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Ответ kupezz
Вообще спортиками называют группу людей, которые щемят барыг за деньги и лайки.
Стало ещё непонятнее)
Вроде и слова знакомые есть...
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Ответ Проблемы Аршавина
Большинство из нас между Руни и Смертным) правда думаю почти все ближе к Руни)
Многие между Боярским и Ефремовым
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