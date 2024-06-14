Кафанов о выходе из обороны за счет короткого паса: «Так играют в Лиге чемпионов, в России Карпин – первопроходец. Никто не считает, сколько раз мы пригласили соперника к штрафной, отрезали и забили» 

Теги Ростов премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Сборная России по футболу Валерий Карпин Виталий Кафанов тактика Футбол

Виталий Кафанов рассказал, в чем Валерий Карпин первопроходец в российском футболе.

— Работа с вратарями — это целиком и полностью зона вашей ответственности?

— Да. За исключением моментов, когда мы тренируем выход из обороны за счет короткого и среднего паса при прессинге соперника. Здесь уже подключается Валерий Георгиевич. Объясняет, причем не только на поле, но и на теоретических занятиях, в каком направлении вратари должны развивать атаку. На следующий день после матча идет подробный видеоразбор.

Такую схему мы практикуем уже три года. В этом году сделали три голевые ошибки, которые все вспоминают, хотя процент при общем количестве передач был очень маленьким. Никто не считает, сколько атак мы провели, сколько моментов создали, сколько раз пригласили соперника к штрафной, отрезали и забили голы. Это именно тот футбол, в который хочет играть Карпин.

— Вы застали в футболе всю предыдущую плеяду топ-тренеров: Романцева, Семина, Газзаева, Садырина, Бышовца. Что наиболее сильно отличает Карпина от его более возрастных предшественников?

Футбол ведь сильно поменялся, стал более быстрым, более интенсивным. Стало больше единоборств, больше прессинга. Надо думать быстрее, быстрее принимать решения. Тренеру — в том числе. 

Если вы посмотрите матчи Лиги чемпионов начиная с четвертьфинала до финала, так играют все восемь команд. Вратари рискуют, их накрывают, они все равно играют в такой футбол. Мы тоже, так или иначе, к этому придем. Просто быть первопроходцем очень трудно. А в России Карпин первый, – сказал тренер вратарей «Ростова» и сборной России.

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4 комментария
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Ответ Viktor Poljakov
Тупое высказывание Кафанова и решение Карпина.... Пускай смотрят ИГРУ 1960 ГОДА : СССР - ЮГОСЛАВИЯ... Яшин выбивал мяч на ход нападающего за центром поля, да и вратарь соперника так же играл..... А этот тупой розыгрыш в своей штрафной и вратарской, да ещё и поперечные передачи вдоль вратарской сущий бред....
А че не 1882 ливерпуль - Норвич?
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А сколько раз обрезали и пропустили?
+3
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Если ты выходишь из защиты через короткий пас с игроками уровня Песьякова, то ты не первопроходец, а идиот.
+1
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+1
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