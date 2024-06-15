Фанаты ворвались на тренировку Португалии. Один обнял Роналду, другого повалил на землю вратарь «Вулвс» Са
Группа болельщиков выбежала на поле во время тренировки сборной Португалии.
Команды проводят открытые тренировки для болельщиков перед стартом Евро-2024. В пятницу на тренировке сборной Португалии присутствовало около 8 000 болельщиков.
Во время тренировочного процесса португальской команды 12 болельщиков попытались выбежать на поле. Охрана быстро среагировала, но один из фанатов сумел прорваться к Криштиану Роналду и обнял его.
Другой болельщик смог убежать от охраны, но голкипер португальской команды и «Вулверхэмптона» Жозе Са схватил мужчину и повалил на землю. После этого охрана вывела всех болельщиков с поля.
Изображение: кадр из трансляции CNN
Непонятно, чем же ты лучше Ригобера в таком случае)