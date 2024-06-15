Фанаты ворвались на тренировку Португалии. Один обнял Роналду, другого повалил на землю вратарь «Вулвс» Са

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия болельщики Вулверхэмптон Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Жозе Са Футбол

Группа болельщиков выбежала на поле во время тренировки сборной Португалии.

Команды проводят открытые тренировки для болельщиков перед стартом Евро-2024. В пятницу на тренировке сборной Португалии присутствовало около 8 000 болельщиков.

Во время тренировочного процесса португальской команды 12 болельщиков попытались выбежать на поле. Охрана быстро среагировала, но один из фанатов сумел прорваться к Криштиану Роналду и обнял его. 

Другой болельщик смог убежать от охраны, но голкипер португальской команды и «Вулверхэмптона» Жозе Са схватил мужчину и повалил на землю. После этого охрана вывела всех болельщиков с поля. 

Изображение: кадр из трансляции CNN

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14 комментариев
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Хороший вратарь, даже болельщиков ловит.
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Роман, Ригоберка, Должун, кто ещё это мог быть?
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Роналду уже даже от фанатов убежать не может, куда там от топовых европейских защитников 😁
+20
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Первый сухарь Жозе Са на евро
+5
0
+5
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Как ты в финале ЛЧ?🤣
+12
-8
+4
Б - безопамность!
+2
-1
+1
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Сказал человек, хейтящий игроков старта сборной Испании, с миллионными контрактами и обзывающий их ’ Шпедри ’ и ’ Жамал’ .
Непонятно, чем же ты лучше Ригобера в таком случае)
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Ответ Sove12
Хороший вратарь, даже болельщиков ловит.
Это точка и возможное удаление
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Комментарий удален модератором
Разбились по парам)
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А журналист с микрофоном был?
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Это, видимо, был Роман? А то я и смотрю, что он куда-то отсюда пропал после 2+1 от Лео Месси.
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Лучше б Са мячи так хорошо ловил, а не болельщиков:)
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40 летний Португалец7 все еще культ в мировом обществе
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Ответ rigobersong
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