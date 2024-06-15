Булыкин о Евро: «Россия вышла бы из группы, у нас хорошая сборная. Мы теряем от того, что нас нет на турнире. Поболеем за наших братьев сербов»

Теги Дмитрий Булыкин Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу сборная Беларуси по футболу Евро-2024 Александр Головин Футбол

Дмитрий Булыкин поделился мнением о том, как Россия выступила бы на Евро-2024.

– За что бы боролась сборная России на Евро?

– За выход из группы точно, а дальше сложно прогнозировать. На Евро можно ударно провести три игры и пройти в четвертьфинал. У нас хорошая сборная, которая вышла бы из группы на этом Евро. Хотя, конечно, многое зависело бы от соперников на групповом этапе.

– Кто больше теряет от того, что России нет на Евро, мы или сам турнир?

– Конечно, мы теряем от того, что нас нет на турнире. Поболеем за наших братьев сербов, с которыми мы недавно играли.

– Кто бы из наших футболистов мог сверкнуть на этом Евро?

– Много кто. Начиная от Головина, заканчивая футболистами, которые играют в нашем чемпионате. Многие игроки, которые принимали участие в матче с Беларусью, могли бы проявить себя на Евро, – сказал экс-форвард сборной России.

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8 комментариев
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Да, помню, как шикарно вышли на предыдущем Евро) Интересно, когда люди выдают такие пассажи, что у них в голове? Булыкин реально не помнит, что два предыдущих Евро Россия завершала последним местом в группе и разгромным поражением в решающем третьем матче от средней команды (0:3 от Уэльса в 2016 и 1:4 от Дании в 2021)?
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Прошлый Евро в таком формате показал уже как мы умеем выходить только под себя😁
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Ну да. Шотландия, которая в отборе обошла норвегию в эдегором и холландом, отлетает без вариантов 1:5, а наши после победы над прости господи, беларусами в товарняке, уверенно вышли из группы.. а в реале отлетели бы от такой германии в лучший традициях российской тренерской школы аля Жоры Ярцева 1:7.
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Вышли, не вышли...
Гадания на ромашке.
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За хлопцев тоже будем переживать. Хорошее у них поколение. Народ то для нас не чужой, даром что детей друг от друга делали веками.
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У Булыкина в голове Булыкин.
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Ответ TheCasper13
Ну да. Шотландия, которая в отборе обошла норвегию в эдегором и холландом, отлетает без вариантов 1:5, а наши после победы над прости господи, беларусами в товарняке, уверенно вышли из группы.. а в реале отлетели бы от такой германии в лучший традициях российской тренерской школы аля Жоры Ярцева 1:7.
что Булыкин, что ты, занимаетесь гаданием на кофейной гуще 🤷 но ты великий эксперт и прогнозист, а он типа ничего не шарит 🤦‍♂️🤡
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Ответ TheCasper13
Ну да. Шотландия, которая в отборе обошла норвегию в эдегором и холландом, отлетает без вариантов 1:5, а наши после победы над прости господи, беларусами в товарняке, уверенно вышли из группы.. а в реале отлетели бы от такой германии в лучший традициях российской тренерской школы аля Жоры Ярцева 1:7.
И от Шотландии отлетели бы.
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