Роналдиньо о сборной Бразилии: «Лидеров нет – в большинстве своем средние игроки. Никогда не видел такой плохой ситуации. Смотреть матчи становится все труднее»
Роналдиньо раскритиковал нынешнюю сборную Бразилии.
«Все, ребята, с меня довольно. Это печальный момент для тех, кто любит бразильский футбол. Становится все труднее находить в себе силы смотреть матчи. Это, пожалуй, одна из худших команд за последние годы, в ней нет авторитетных лидеров – в большинстве своем игроки среднего уровня.
Я следил за футболом с детства, задолго до того, как задумался о том, чтобы стать игроком, и я никогда не видел такой плохой ситуации. Отсутствие любви к футболке сборной, отсутствие твердости духа и самое главное – отсутствие хорошего футбола.
Я повторю, наша игра – одна из худших вещей, которые я когда-либо видел. Очень жаль. Поэтому я заявляю о своем самоотводе. Я не буду смотреть матчи Кубка Америки и праздновать победы», – написал бывший форвард сборной Бразилии и «Барселоны».
Роналдиньо о Кубке Америки: «Матчи Бразилии смотреть не буду. Ни энергии, ни радости, ни самоотдачи – она играет плохо»
Даже результаты показывают, что у Бразилии кризис: 3 раза подряд проиграли в отборе на ЧМ Уругваю, Колумбии, Аргентине.
Умным людям становится уже не интересно с возрастом и это нормально
А кто виноват что у простихоспади главного претендента на зм за 30 матчей 3 гола за сборную?