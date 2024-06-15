Роналдиньо о сборной Бразилии: «Лидеров нет – в большинстве своем средние игроки. Никогда не видел такой плохой ситуации. Смотреть матчи становится все труднее»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Роналдиньо Ла Лига Кубок Америки Футбол

Роналдиньо раскритиковал нынешнюю сборную Бразилии.

«Все, ребята, с меня довольно. Это печальный момент для тех, кто любит бразильский футбол. Становится все труднее находить в себе силы смотреть матчи. Это, пожалуй, одна из худших команд за последние годы, в ней нет авторитетных лидеров – в большинстве своем игроки среднего уровня.

Я следил за футболом с детства, задолго до того, как задумался о том, чтобы стать игроком, и я никогда не видел такой плохой ситуации. Отсутствие любви к футболке сборной, отсутствие твердости духа и самое главное – отсутствие хорошего футбола.

Я повторю, наша игра – одна из худших вещей, которые я когда-либо видел. Очень жаль. Поэтому я заявляю о своем самоотводе. Я не буду смотреть матчи Кубка Америки и праздновать победы», – написал бывший форвард сборной Бразилии и «Барселоны».

Роналдиньо о Кубке Америки: «Матчи Бразилии смотреть не буду. Ни энергии, ни радости, ни самоотдачи – она играет плохо»

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71 комментарий
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Бразилия 2002 навсегда в сердце
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Раскатывает словами не хуже, чем на футбольном поле
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в чем то он прав, в его время Элбер из Баврии в сборную не попадал и еще некоторые, Рональдинье - Роналдо - Ривалдо нападение все три золотой мяч брали
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Игроки все высокого уровня , но менталитета победителей нет .
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А ведь Рональдиньо прав. ЧМ-2014 все показал, 1:7 от Германии, а сейчас мало что изменилось. Игроки бесхарактерные и абсолютно не яркие
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В целом прав - игроки вроде есть, но толку от них почти нет для сборной. Тот же Винисиус - 30 матчей, 3 гола. Как у малолетки Эндрика.
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если Вини главная надежда нации то у Бразилии с поколением явно беда
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Ответ MCMLIX
А как же главный борец с расизмом и по совместительству главный претендент на ЗМ?
Не думаю что у Роналдиньо, игравшему в Барселоне сильная любовь к кумиру Мадрида.
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Ответ Омичёв
А ведь Рональдиньо прав. ЧМ-2014 все показал, 1:7 от Германии, а сейчас мало что изменилось. Игроки бесхарактерные и абсолютно не яркие
Тогда хоть в полуфинал пробились, лучший результат после победного чмяк
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Ответ DaniZero
в чем то он прав, в его время Элбер из Баврии в сборную не попадал и еще некоторые, Рональдинье - Роналдо - Ривалдо нападение все три золотой мяч брали
Элбер был просто топище
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Ответ Доктор Щульц
Игроки все высокого уровня , но менталитета победителей нет .
Если сравнить с тем же 2018, то состав очень просел.
Даже результаты показывают, что у Бразилии кризис: 3 раза подряд проиграли в отборе на ЧМ Уругваю, Колумбии, Аргентине.
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Ну действительно нет игроков его уровня, Р. Карлоса, Роналдо, Ривалдо, Кафу и так далее. Бегунки всякие.
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Ответ Доктор Щульц
Игроки все высокого уровня , но менталитета победителей нет .
Согласен, большинства слабаков типа Вини.
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Ответ Moffo
Стандартное ворчание при смене поколений. Через несколько лет в переобувочной будут петь оды Винисиусу, Эндрику или ещё кому-то новому
Вот только Роналдиньо чемпион мира, а Винисиус - пустое место.
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий скрыт
В 2014 он уже лет 5 как прекратил феерить
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А как же главный борец с расизмом и по совместительству главный претендент на ЗМ?
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Рони имеет право критиковать, ибо в самом сложном для сборной на том победном турнире в 2002 в матче с Англией в 1/4 финала забил легендарный, победный гол.
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Да не, Рон, ты просто вырос от футбола.
Умным людям становится уже не интересно с возрастом и это нормально
+4
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+3
Ответ Свисток Кашшаи
Раскатывает словами не хуже, чем на футбольном поле
В чем раскат, в унылом старческом бубнеже "раньше было лучше"? Даже я могу припомнить 2-3 сборные хуже нынешней
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Ответ ValmontZ
Ну действительно нет игроков его уровня, Р. Карлоса, Роналдо, Ривалдо, Кафу и так далее. Бегунки всякие.
То кого вы назвали их вообще мало,хоть все сборные бери,хоть все времена
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Ответ Tun
Тогда хоть в полуфинал пробились, лучший результат после победного чмяк
Любую команду хвалили бы за 4-е место на ЧМ. Но не в случае, когда ты играешь у себя дома и получаешь 10 мячей за 2 игры.
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База. Сброд из антоней, ришарлисонов и рафиний ни на что претендовать не может. И смотреть на это неинтересно.
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Ответ Tun
Тогда хоть в полуфинал пробились, лучший результат после победного чмяк
И то со скрипом
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Так, а что вы хотели. Воспитываете одних только плачущий убийц. Настолько все плохо, что даже Неймар на их фоне выглядит суровым альфа самцом. Таких ребят, как Лусио, Кафу уже нету)
+1
0
+1
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий скрыт
Тогда Зидан провел свой лучший матч, его было не остановить
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Ответ RedDevil1909
ну да,главный претендент на ЗМ в составе это конечно полная беда для команды, дело уж точно не в нем
Главный претендент на ЗМ должен себя показывать в разных условиях а не только тогда, когда за спиной миллиардный состав Реала.
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Ответ Leon Petov
Потому что тренеры физруки, а гордыня мешает пригласить европейца
Ой, тренеры виноваты да?)
А кто виноват что у простихоспади главного претендента на зм за 30 матчей 3 гола за сборную?
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
В 2014 он уже лет 5 как прекратил феерить
Я про то, что тогда он свою пасть не разевал, что не играл это понятно, он играл-то года 3 от силы.
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О,а ведь ещё Кубок Америки через неделю!
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Ответ Overkiller
Не думаю что у Роналдиньо, игравшему в Барселоне сильная любовь к кумиру Мадрида.
Но он же сказал что он достоин ЗМ. А теперь средний игрок? Или без Реала он никто?
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