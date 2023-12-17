Пеле – лучший бразильский футболист в истории по версии FourFourTwo, Роналдо – 2-й, Роналдиньо – 4-й, Неймар – 9-й, Кака – 11-й
Пеле назван лучшим бразильским футболистом в истории.
Трехкратный чемпиона мира занял первое место в рейтинге из 32 футболистов, составленном британским журналом FourFourTwo.
Топ-10 бразильских футболистов в истории:
1. Пеле
2. Роналдо
3. Гарринча
4. Роналдиньо
5. Ромарио
6. Ривалдо
7. Зико
8. Жаирзиньо
9. Неймар
10. Сократес
Обладатель «Золотого мяча» Кака стал 11-м. Кафу – 12-й, Роберто Карлос – 16-й, Бебето – 19-й, Дани Алвес – 23-й, Марсело – 26-й, Дунга – 27-й, Алиссон – 29-й, Адриано – 32-й.
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Неймар очевидно не в топ-10 в истории для такой футбольной нации, как Бразилия. При всём таланте и всех достижениях. Топ-20 да, но не топ-10.
и да есть куча игроков, которые не выигрывали ЗМ которые лучше многих игроков которые его выигрывали
Кака просто повезло выиграть свой ЗМ до эры Месси и Роналду.. прайм Неймара пришёлся как раз на их эру.. он дважды стал третьим сразу после их двоих
А вот Роналдиньо высоковато поставили