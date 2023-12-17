Пеле назван лучшим бразильским футболистом в истории.

Трехкратный чемпиона мира занял первое место в рейтинге из 32 футболистов, составленном британским журналом .

Топ-10 бразильских футболистов в истории:

1. Пеле

2. Роналдо

3. Гарринча

4. Роналдиньо

5. Ромарио

6. Ривалдо

7. Зико

8. Жаирзиньо

9. Неймар

10. Сократес

Обладатель «Золотого мяча» стал 11-м. Кафу – 12-й, – 16-й, – 19-й, – 23-й, – 26-й, – 27-й, – 29-й, – 32-й.

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