Пеле – лучший бразильский футболист в истории по версии FourFourTwo, Роналдо – 2-й, Роналдиньо – 4-й, Неймар – 9-й, Кака – 11-й

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Пеле назван лучшим бразильским футболистом в истории.

Трехкратный чемпиона мира занял первое место в рейтинге из 32 футболистов, составленном британским журналом FourFourTwo.

Топ-10 бразильских футболистов в истории:

1. Пеле

2. Роналдо

3. Гарринча

4. Роналдиньо

5. Ромарио

6. Ривалдо

7. Зико

8. Жаирзиньо

9. Неймар

10. Сократес

Обладатель «Золотого мяча» Кака стал 11-м. Кафу – 12-й, Роберто Карлос – 16-й, Бебето – 19-й, Дани Алвес – 23-й, Марсело – 26-й, Дунга – 27-й, Алиссон – 29-й, Адриано – 32-й.

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103 комментария
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Ответ Франческо Тотти
понятно, что Пеле - легенда. Для меня, который родился в 90, лучше всех был всегда Ривалдо.
Я вроде тоже в 90-х родился, но для меня лучше всех Роналдо. 🙄
+75
-4
+71
Неймар выше Кака, это что какая то шутка?
+56
-14
+42
Ответ Sgi
Что выиграл Неймар на уровне сборной ?!
Кубок Конфедераций и Олимпиаду. Но мне кажется, что он девятый из-за того, что лучший бомбардир в истории сборной.
+24
-5
+19
а где быстроногий Абелардо?
+24
-5
+19
Бразильцы кучу раз выигрывали чемпионаты мира, а в десятке у них двое из поколения, которое и близко не подбиралось к этой победе. Уважают Зико и Сократеса. И это хорошо.
+21
-2
+19
Ну, имя Пеле стало синонимом слову футбол
+17
-2
+15
Первые два без шансов, далее дело вкусовщины
+12
-3
+9
Ответ ermol@y
Первые два без шансов, далее дело вкусовщины
Ну там вопрос кто второй: Роналдо или Гарринча. Луис Назарио выше, думаю, только за счёт выступлений в Европе
+8
0
+8
Капитан сборной 1970 и крутейший защитник Карлос Альберто какое место ?
+8
-2
+6
Ответ nikolai 75
а где быстроногий Абелардо?
В Газмясе
+7
-2
+5
Ну хоть здесь Ромарио на достойном месте
+5
0
+5
Почему Кака ниже чем Неймар???
+10
-6
+4
Пеле так-то не только лучший бразильский футболист, но и с отрывом лучший в истории.
+7
-3
+4
Ответ ТТД Бубнова
Неймар выше Кака, это что какая то шутка?
По мимо, что он лучший бомбардир своей сборной, так еще и лучший ассистент сборных, проведя матчей меньше, чем даже игрок у которого второе место (Месси)
+9
-5
+4
Луис Перейра Робсон!
+6
-3
+3
Расставлять бразильцев в топе лучших это такой хардкор! Пеле первый и только это явный факт, остальное все дело вкуса.
+2
0
+2
В десятку включил бы Вава и Кафу, хотя бы за достижения на ЧМ.
Неймар очевидно не в топ-10 в истории для такой футбольной нации, как Бразилия. При всём таланте и всех достижениях. Топ-20 да, но не топ-10.
+2
0
+2
Ответ ТТД Бубнова
Неймар выше Кака, это что какая то шутка?
сколько сезонов Кака провел на высоком уровне? 5-6? А Неймар - всю карьеру. Лучший бомбардир сборной + лучший ассистент. Какие еще вопросы лол
+5
-3
+2
как Адриано вообще попал в рейтинг чего-то великого?
+2
0
+2
Пеле и Гарринчу поставил бы вместе первыми.
+1
0
+1
Ответ John Who
ты просто не видел Кака, ну и ЗМ никаким дешевым пафосом не перебьешь
видел конечно

и да есть куча игроков, которые не выигрывали ЗМ которые лучше многих игроков которые его выигрывали

Кака просто повезло выиграть свой ЗМ до эры Месси и Роналду.. прайм Неймара пришёлся как раз на их эру.. он дважды стал третьим сразу после их двоих
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Ответ Футбольные Хроники
Почему Кака ниже чем Неймар???
Неймар выше исключительно из-за его медийности и надежд, которые на него возлагали.... После ЧМ 2022 года он вообще потерял интерес к футболу🤦
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Ответ Футбольные Хроники
Почему Кака ниже чем Неймар???
потому что Неймар гораздо лучше как игрок, чем Кака?
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Ответ WholeSouled
Расставлять бразильцев в топе лучших это такой хардкор! Пеле первый и только это явный факт, остальное все дело вкуса.
Роналдо в тройке, здесь хоть какой у тебя вкус.
А вот Роналдиньо высоковато поставили
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Ответ Bolela_02
Круче Рональдиньо не было ни кого! Смог бы играть Пеле при таком давлении и защите?
Смог бы, он и играл, когда еще даже желтых карточек не было
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Пеле и Гарринча играли когда не было карточек и замен.
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Ответ Илья Мурашов
Кубок Конфедераций и Олимпиаду. Но мне кажется, что он девятый из-за того, что лучший бомбардир в истории сборной.
Ну слушай , у поколения Роналдо , Пеле поколение было куда сильнее , а сборная Бразилии при Неймаре без него и Тьяго Силвы могла неприлично проиграть Германии, да и сомнений нет что Испанию , Германию и Францию они могли остановить , разве что чуть дальше выйти в плей-офф, но тут у них уже вина в выборе тренера скорее
+1
0
+1
Диди, говорят, невероятно крут был. Играл в опорке, и забивал по 20 голов.
+1
0
+1
Ривалдо можно и повыше в рейтинге было поднятьИМХО.
+2
-1
+1
понятно, что Пеле - легенда. Для меня, который родился в 90, лучше всех был всегда Ривалдо.
+8
-7
+1
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