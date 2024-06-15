Адвокат экс-жены Сафонова: «Нам ничего не известно о снятии ограничения на выезд Матвея. Задолженность очень большая, никто ее не погашал»

Матвей Сафонов еще не погасил задолженность по алиментам.

Об этом рассказал юрист бывшей жены Сафонова Максим Шилов. Напомним, вчера «ПСЖ» объявил о трансфере вратаря «Краснодара».

«Нам ничего не известно о снятии ограничения на выезд . Задолженность очень большая, никто ее не погашал.

Никто нас не уведомил о снятии ограничения. Мы не в курсе. Самое главное, что задолженность не погашена, от « » пока никаких ответов по нашему обращению не было», – сказал Шилов.

У Сафонова нет ограничений на выезд из России. Вратарь присоединится к «ПСЖ» 15 июля