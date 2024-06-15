Адвокат экс-жены Сафонова: «Нам ничего не известно о снятии ограничения на выезд Матвея. Задолженность очень большая, никто ее не погашал»
Матвей Сафонов еще не погасил задолженность по алиментам.
Об этом рассказал юрист бывшей жены Сафонова Максим Шилов. Напомним, вчера «ПСЖ» объявил о трансфере вратаря «Краснодара».
«Нам ничего не известно о снятии ограничения на выезд Матвея Сафонова. Задолженность очень большая, никто ее не погашал.
Никто нас не уведомил о снятии ограничения. Мы не в курсе. Самое главное, что задолженность не погашена, от «ПСЖ» пока никаких ответов по нашему обращению не было», – сказал Шилов.
У Сафонова нет ограничений на выезд из России. Вратарь присоединится к «ПСЖ» 15 июля
Кстати есть ещё одна штука. Он мог закинуть деньги на счёт приставов и ограничение будет снято. А приставы там уже через недельку дене переведут
Я ХЗ что у н х там за тема, но Сафонову ещё аукнется, если адвокаты будут грамотно делать ПиАр "там". Не любят на Западе угнетателей женщин в виде алиментщиков. Без иронии. Ему там можно устроить неслабую негативную паблисити. Реал его сподвигнет заплатить. На сумму 60 млн руб. можно много пиара во Франции заказать. Там такая история душещипательная для газетенок, мама не горюй.