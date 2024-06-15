Адвокат экс-жены Сафонова: «Нам ничего не известно о снятии ограничения на выезд Матвея. Задолженность очень большая, никто ее не погашал»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция светская хроника Матвей Сафонов ТАСС Футбол

Матвей Сафонов еще не погасил задолженность по алиментам.

Об этом рассказал юрист бывшей жены Сафонова Максим Шилов. Напомним, вчера «ПСЖ» объявил о трансфере вратаря «Краснодара». 

«Нам ничего не известно о снятии ограничения на выезд Матвея Сафонова. Задолженность очень большая, никто ее не погашал.

Никто нас не уведомил о снятии ограничения. Мы не в курсе. Самое главное, что задолженность не погашена, от «ПСЖ» пока никаких ответов по нашему обращению не было», – сказал Шилов. 

У Сафонова нет ограничений на выезд из России. Вратарь присоединится к «ПСЖ» 15 июля

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51 комментарий
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Адвокат - красава. Сафонов без проблем выехал с огромным долгом, зато у нас тут каждый день интервью.
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Ответ Чемпион Людей
Адвокат - красава. Сафонов без проблем выехал с огромным долгом, зато у нас тут каждый день интервью.
Всё про долги сейчас на ФССП. Можете убедиться что за ним ничего нет. Была запись о долге в 21-22 тыс, но теперь и её нет. Если только он лично в долг у адвоката не брал наличкой без росписки.
+31
-2
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Он напоминает Мостового. Одна и та же шарманка. Только у этого про то что ему ничего неизвестно
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Ответ Чемпион Людей
Адвокат - красава. Сафонов без проблем выехал с огромным долгом, зато у нас тут каждый день интервью.
Откуда нам знать ? Может ,,долги ,, Сафонова это влажные фантазии его бывшей жены .
+11
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+8
профнепригодность адвоката
+10
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+7
Я не удивлюсь, что там и долга ни какого не было, просто экс-жена и ее адвокат на фоне перехода в ПСЖ решили хайпа поймать
+10
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Адвокат случайно не из конторы Пашаева?
+4
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Ответ 88x22
Сколько раз его спросили, столько он и ответил. А по выезду - адвокат же не суд и не ФССП. Он по факту узнает. А из РФ выехать можно очень разными способами, есть долг или нет. Я ХЗ что у н х там за тема, но Сафонову ещё аукнется, если адвокаты будут грамотно делать ПиАр "там". Не любят на Западе угнетателей женщин в виде алиментщиков. Без иронии. Ему там можно устроить неслабую негативную паблисити. Реал его сподвигнет заплатить. На сумму 60 млн руб. можно много пиара во Франции заказать. Там такая история душещипательная для газетенок, мама не горюй.
Реал-то при чем?
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Раскатал губу) Нафантазировал какую-то заоблачную задолженность и твердит как мантру) Думает, что слова материализуются, наверное)
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Насрать на задолжность Сафонова, это их семейные дела пусть сами и разбираются. Нахрена об этом печатать каждый день.
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Ответ Пашка Донофф
Он напоминает Мостового. Одна и та же шарманка. Только у этого про то что ему ничего неизвестно
Адвокат в футбол не играл и чеканить не умеет...
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Во всем виноват Путини !
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Понимаю ребёнок, но за 80 лямов можно и в школу не ходить 🤣
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Он щЯс этими интервью себе трафик сделает 🤣 скажет потом короче дальше сама разбирайся я пошёл )
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"Наша Раша" вспомнилась с охранником "ребята, я не в курсе".
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Какой то бестолковый адвокат.
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вы бы меньше адвокатам верили
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Новая Санта-Барбара
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Ответ Balt
Всё про долги сейчас на ФССП. Можете убедиться что за ним ничего нет. Была запись о долге в 21-22 тыс, но теперь и её нет. Если только он лично в долг у адвоката не брал наличкой без росписки.
Ну кстати, да..любой человек может по базе данных пробить Сафонова на оф.сайте и посмотреть
Кстати есть ещё одна штука. Он мог закинуть деньги на счёт приставов и ограничение будет снято. А приставы там уже через недельку дене переведут
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0
Ответ Чемпион Людей
Адвокат - красава. Сафонов без проблем выехал с огромным долгом, зато у нас тут каждый день интервью.
Сколько раз его спросили, столько он и ответил. А по выезду - адвокат же не суд и не ФССП. Он по факту узнает. А из РФ выехать можно очень разными способами, есть долг или нет.
Я ХЗ что у н х там за тема, но Сафонову ещё аукнется, если адвокаты будут грамотно делать ПиАр "там". Не любят на Западе угнетателей женщин в виде алиментщиков. Без иронии. Ему там можно устроить неслабую негативную паблисити. Реал его сподвигнет заплатить. На сумму 60 млн руб. можно много пиара во Франции заказать. Там такая история душещипательная для газетенок, мама не горюй.
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И вообще Сафонов сфоткался с футболкой ПСЖ на мосфильме и никуда не уезжал!
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Матвей: *присылает кружочки с факами на Эйфелевой Башне*
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Ну истребителе довезли, наверно
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20к для кого-то тоже деньги
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Краснодар - это станица Кущевская?
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А когда фотки с Матвеем будут с тренировок или игр ПСЖ показывать, он тоже самое говорить будет? Одно и то же заладил)
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Поднадоел...
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Это не адвокат Ефремова случайно )))))
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А как всё красиво было, в конце матча, обручальное кольцо. И вот итог?
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Интересно, на сколько уже адвокат развёл бывшую жену Сафонова?
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