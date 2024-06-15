Отец Сафонова о Матвее в «ПСЖ»: «Нам было неважно: Франция, Англия, Испания или Германия. Был необходим клуб рангом выше, могли пойти куда угодно»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция Ла Лига Краснодар Политика Матвей Сафонов Футбол

Отец Матвея Сафонова высказался о переходе вратаря в «ПСЖ».

Ранее французский клуб официально объявил о трансфере 25‑летнего воспитанника «Краснодара». Контракт голкипера с парижанами рассчитан до 2029 года.

– Какой совет давали Матвею? Не боялись, что он может ошибиться?

– Нет. Как таковых советов не было, но я и Матвей понимали, что для дальнейшего развития был необходим клуб рангом выше. Нам было неважно: Франция, Англия, Испания или Германия. Предложение мог сделать любой клуб, и мы могли пойти куда угодно. Главное, что там надо было вдвойне работать и доказывать себе и окружающим, что ты растешь и становишься сильнее.

– В Европе с началом всем известных событий изменилось отношение к россиянам. Не боялись отпускать сына во Францию?

– Нет. И сын не боялся. Тем более во Франции уже есть русские ребята, которые играют в хороших клубах. Футбол – это прежде всего большой спорт, и если в нем заинтересованы большие лица, то не имеет никакого значения, что сейчас происходит. Неважно какому, английскому или немецкому клубу что-то понадобится, то этот вопрос, как и везде, решится.

– Матвей планирует перевезти семью в Париж?

– Нет. У Матвея своя, спортивная жизнь, а у нас – своя. Есть наша работа, а есть у сына, поэтому не велось никаких разговоров про переезд нашей семьи во Францию. Все остается на своих местах, – сказал Евгений Сафонов. 

16 комментариев
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Не вижу ссылки на источник, чтобы понять, это журналист sportsru на голову приземлённый с вопросом "Не боялись отпускать сына во Францию?" или какой-нибудь кабаевский спорт-экспресс.
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Ответ deligy
Не вижу ссылки на источник, чтобы понять, это журналист sportsru на голову приземлённый с вопросом "Не боялись отпускать сына во Францию?" или какой-нибудь кабаевский спорт-экспресс.
Источник - чат в одноклассниках
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Ответ ID89
Когда уже переход состоялся в определенный клуб, то говорить "могли пойти куда угодно" это прям рука-лицо. Понятно в кого Сафонов такой неумный
Если прочитать дальше громкого заголовка, можно понять, что ничего такого высокомерного не сказано.
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Ответ Фёдор Костяшкин
Источник - чат в одноклассниках
Уже добавили - Sport24.ru
А так была только надпись "Александр Балабанов".
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папа конечно недалекий у Сафонова
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этот батя воспитал мелочного мужчину с низкой социальной ответственностью
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Смешно это все. Такой, ниже среднего вратарь и в ПСЖ. Он же вечно глупые голы привозит.
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Ответ Александр
А вы хотели бы жить во Франции? В стране НАТО? Без традиционных ценностей?
Когда жил (учился) пару лет в 90ые в Голландии, меня это не смущало. Что в России девушки целовали друг друга, что в Амстердаме, что там были темные, что тут были кавказцы, сильно добавились монобровные муслимы здесь, ну и наверно там.
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Ответ deligy
Не вижу ссылки на источник, чтобы понять, это журналист sportsru на голову приземлённый с вопросом "Не боялись отпускать сына во Францию?" или какой-нибудь кабаевский спорт-экспресс.
Юноша с прекрасной фамилией Шапиро (журфак МГУ, конечно же) так пытался сымитировать "старческие опасения".
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Ответ ID89
Когда уже переход состоялся в определенный клуб, то говорить "могли пойти куда угодно" это прям рука-лицо. Понятно в кого Сафонов такой неумный
Сын за отца не отвечает.
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