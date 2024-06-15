Отец Сафонова о Матвее в «ПСЖ»: «Нам было неважно: Франция, Англия, Испания или Германия. Был необходим клуб рангом выше, могли пойти куда угодно»

Отец Матвея Сафонова высказался о переходе вратаря в «ПСЖ».

Ранее французский клуб официально объявил о трансфере 25‑летнего воспитанника « ». Контракт голкипера с парижанами рассчитан до 2029 года.

– Какой совет давали Матвею? Не боялись, что он может ошибиться?

– Нет. Как таковых советов не было, но я и Матвей понимали, что для дальнейшего развития был необходим клуб рангом выше. Нам было неважно: Франция, Англия, Испания или Германия. Предложение мог сделать любой клуб, и мы могли пойти куда угодно. Главное, что там надо было вдвойне работать и доказывать себе и окружающим, что ты растешь и становишься сильнее.

– В Европе с началом всем известных событий изменилось отношение к россиянам. Не боялись отпускать сына во Францию?

– Нет. И сын не боялся. Тем более во Франции уже есть русские ребята, которые играют в хороших клубах. Футбол – это прежде всего большой спорт, и если в нем заинтересованы большие лица, то не имеет никакого значения, что сейчас происходит. Неважно какому, английскому или немецкому клубу что-то понадобится, то этот вопрос, как и везде, решится.

– Матвей планирует перевезти семью в Париж?

– Нет. У Матвея своя, спортивная жизнь, а у нас – своя. Есть наша работа, а есть у сына, поэтому не велось никаких разговоров про переезд нашей семьи во Францию. Все остается на своих местах, – сказал Евгений Сафонов.