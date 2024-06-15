Габулов о переходе Сафонова в «ПСЖ»: «Он очень значим для него и всего российского футбола, учитывая непростое политическое время»

Теги ПСЖ Владимир Габулов премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу Краснодар Политика Матвей Сафонов Р-Спорт Футбол

Владимир Габулов оценил переход Матвея Сафонова в «ПСЖ» с точки зрения политики.

Ранее французский клуб официально объявил о трансфере 25‑летнего воспитанника «Краснодара». Контракт голкипера с парижанами рассчитан до 2029 года.

«Это действительно громкий переход. Он очень значим как для Матвея, так и для всего российского футбола.

Учитывая сегодняшнее непростое политическое время, очень хорошо, что Сафонов смог перейти в «ПСЖ» и у него есть шанс бороться за место в составе.
 
Конкуренция никогда не страшна, она, наоборот, должна стимулировать. Думаю, Матвей может побороться за место в основе. Он к этому ментально готов», – сказал бывший вратарь сборной России. 

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4 комментария
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После того, как Арсенал в социальных сетях поздравил Аршавина с днём рождения и потом не вынужден был снова удалять твит, стало ясно, что отношения к россиянам изменились; там ещё и Исинбаева на одном из постеров к Олимпийским играм красуется, а Захарян спокойно себе играет в Испании, – так что я не понимаю, откуда возникают страхи и удивления насчёт трансфера Сафонова.
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+2
Ответ Lionel Andres Messi 10
После того, как Арсенал в социальных сетях поздравил Аршавина с днём рождения и потом не вынужден был снова удалять твит, стало ясно, что отношения к россиянам изменились; там ещё и Исинбаева на одном из постеров к Олимпийским играм красуется, а Захарян спокойно себе играет в Испании, – так что я не понимаю, откуда возникают страхи и удивления насчёт трансфера Сафонова.
Владельцы ПСЖ - катарцы и это существенный факт. В Англию, например, на данный момент переход российского игрока пока что нереален. В остальные топ-чемпионаты попроще.
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Габулов уже не депутат?
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Ответ Lionel Andres Messi 10
После того, как Арсенал в социальных сетях поздравил Аршавина с днём рождения и потом не вынужден был снова удалять твит, стало ясно, что отношения к россиянам изменились; там ещё и Исинбаева на одном из постеров к Олимпийским играм красуется, а Захарян спокойно себе играет в Испании, – так что я не понимаю, откуда возникают страхи и удивления насчёт трансфера Сафонова.
Это у многих картину мира порушило. Оказывается, ты можешь не стесняться быть русским, не каяться и не заигрывать ни с кем, и тебя всё равно пригласят в топ-клуб в Европе.
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