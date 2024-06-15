Габулов о переходе Сафонова в «ПСЖ»: «Он очень значим для него и всего российского футбола, учитывая непростое политическое время»

Владимир Габулов оценил переход Матвея Сафонова в «ПСЖ» с точки зрения политики.

Ранее французский клуб официально объявил о трансфере 25‑летнего воспитанника « ». Контракт голкипера с парижанами рассчитан до 2029 года.

«Это действительно громкий переход. Он очень значим как для Матвея, так и для всего российского футбола.

Учитывая сегодняшнее непростое политическое время, очень хорошо, что Сафонов смог перейти в «ПСЖ» и у него есть шанс бороться за место в составе.



Конкуренция никогда не страшна, она, наоборот, должна стимулировать. Думаю, Матвей может побороться за место в основе. Он к этому ментально готов», – сказал бывший вратарь сборной России.