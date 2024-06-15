Кафанов о сравнениях Сафонова с Акинфеевым: «Одного приглашения в «ПСЖ» для этого недостаточно. Лунев был в «Байере», но никто его с Игорем не сравнивал»

Теги ЦСКА Байер ПСЖ Игорь Акинфеев премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу рейтинги Виталий Кафанов Краснодар Андрей Лунев Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов Спорт-Экспресс Футбол

Виталий Кафанов высказался о сравнениях Матвея Сафонова с Игорем Акинфеевым.

Ранее «ПСЖ» официально объявил о трансфере 25‑летнего воспитанника «Краснодара». Контракт голкипера с парижанами рассчитан до 2029 года.

– Матвей стал легендой «Краснодара», был железным первым номером. «быков». Но готов ли он сидеть в запасе «ПСЖ», если проиграет конкуренцию Доннарумме? Не надломит ли это его психологически?

– Знаете, когда человек решает стать вратарем, он изначально понимает, что какой-то период в своей карьере ему придется провести на скамейке запасных. На моем веку есть только один пример голкипера, который еще в юном возрасте занял место в воротах и потом этот пост оставлял за собой постоянно. Игорь Акинфеев!

Так что никаких проблем здесь быть не должно. Матвей не опустит рук, будет много работать и, уверен, дождется своего часа!

– В России часто сравнивают Сафонова и Акинфеева. Теперь некоторые скажут, что Матвей превзошел Игоря, так как уехал в топовый европейский клуб?

– Андрей Лунев тоже был приглашен в именитый клуб - «Байер», но никто его с Акинфеевым не сравнивал. У Игоря так много различных достижений, что одного приглашения даже в такую команду, как «ПСЖ», недостаточно для сравнения с ним. Матвей только сейчас по-настоящему начинает свою карьеру, и у него еще все впереди. Очень хочется, чтобы он смог выжать максимум из своего таланта, из того, что дал ему Бог.

— В минувшем сезоне Сафонов был лучшим вратарем в РПЛ?

— На мой взгляд, да, – сказал тренер вратарей сборной России. 

Материалы по теме

59 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
У Игоряна к 25 годам был еврокубок, бронза евро и 3 чемпионства в России и куча персональных наград
+55
-2
+53
А зачем их сравнивать?Акинфеева возвысили,за то что он очень рано начал карьеру и стабильно ее провел,очень крепкий вратарь,один из лучших в истории чемпионатов России,но довольно средний или чуть выше среднего по Европейским меркам,и со скромными физическими данными,поэтому и не было у него предложений.Сафонов же более талантлив и одарен физически,на это и обратили внимание Европейские клубы,но у каждого свой футбольный путь,думаю оба не будут жалеть ни о чем, по завершении карьеры.
+60
-20
+40
Лунёв изначально ехал на скамейку в Байер и не за 20млн. Глупое сравнение. Можно тогда и Митрюшкина приплести.
+36
-1
+35
Ответ Гамарджоба Генацвале
Лунёв изначально ехал на скамейку в Байер и не за 20млн. Глупое сравнение. Можно тогда и Митрюшкина приплести.
А Сафонов в основу едет?
+15
-3
+12
Ответ Оригинальный Ник
Еврокубком ты называешь второсортный кубок УЕФА, который в то время ни одному порядочному клубу не был нужен? Так себе достижение. Бронза евро была при лучшей сборной за последние 25 лет, Матвею не повезло со своим поколением, бывает. А уж упоминать гинеровские чемпионства вообще должно быть стыдно
Почему я сразу подумал, что вы спартач? 😁 Многократные обладатели а-ля Копа дель Соль. Чемпионы межсезоний. 🤣
+11
-2
+9
Я всегда считал Акинфеева довольно средним вратарем. Но! Игорь за свою довольно стабильную карьеру много чего смог выиграть, решал судьбу матчей, совершил целый ряд эпических действий. Все это делает его легендарным в рамках отечественного футбола. Ничего подобного а Матвеем пока не замечено, поэтому и сравнивать их бессмысленно. И честно говоря я не знаю, что такого должно произойти в карьере Сафонова, чтобы превзойти по величию Игоря? Разве что вытащить на себе финальный матч в ЛЧ и взять с ПСЖ кубок.
+12
-3
+9
Ответ Оригинальный Ник
Еврокубком ты называешь второсортный кубок УЕФА, который в то время ни одному порядочному клубу не был нужен? Так себе достижение. Бронза евро была при лучшей сборной за последние 25 лет, Матвею не повезло со своим поколением, бывает. А уж упоминать гинеровские чемпионства вообще должно быть стыдно
А как вы поняли что он никому не нужен? Вы общаетесь со всеми клубами? Или было какое то открытое голосование ?
+8
0
+8
Ответ Spartakus1984
А зачем их сравнивать?Акинфеева возвысили,за то что он очень рано начал карьеру и стабильно ее провел,очень крепкий вратарь,один из лучших в истории чемпионатов России,но довольно средний или чуть выше среднего по Европейским меркам,и со скромными физическими данными,поэтому и не было у него предложений.Сафонов же более талантлив и одарен физически,на это и обратили внимание Европейские клубы,но у каждого свой футбольный путь,думаю оба не будут жалеть ни о чем, по завершении карьеры.
Сафонов более талантлив – смешно))
+12
-4
+8
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
Чем карьера Сафонова успешнее?Да косячил конь но в 25 лет играл на турнирах за сборную и в ЛЧ да и чемпионат России тогда был сильнее.Кубок уефа выиграл(даже если он не нужен кому то за границе,то в России все равно престижен).При всем моем неоднозначном отношении к Акинфееву,на данный момент его карьра успешнее-это факт.Переход в ПСЖ пока что вообще ни о чем не говорит,все лишь еще на бумаге.
+7
0
+7
Ответ Рустам Ашхабадский
для меня Акинфеев лучший вратарь в истории современной России
особенно в истории современной лч 😂
+16
-9
+7
для меня Акинфеев лучший вратарь в истории современной России
+16
-10
+6
Ответ Тюменский медвежонок
как не было предложений? были у него предложения из Европы и причем очень длительное время, проблема в том что Акинфеев не хотел уходить, да и ЦСКА не особо хотели его продавать, поэтому раз за разом предложения никто не рассматривал
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев объяснил, почему не перешел в европейский клуб.

– В Европу молодым надо уезжать? Тому же Дивееву? Ты вот не уехал.

– Так, стоп. Куда я не уехал? Мне хоть одно конкретное предложение за 20 лет сделали?(с)
+8
-2
+6
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
Сафонов в каждом матче по несколько раз косячит, в том числе из-за него Краснодар и не стал чемпионом.
+4
0
+4
Вообще мало в современном футболе игроков которые играли всю карьеру за один клуб. Акинфеев уже давно вписал себя в историю ЦСКА.
+4
0
+4
Ответ Гамарджоба Генацвале
Лунёв изначально ехал на скамейку в Байер и не за 20млн. Глупое сравнение. Можно тогда и Митрюшкина приплести.
Сафонов тоже едет на скамейку
+7
-3
+4
Лунёв все-таки далеко не Сафонов - вот почему и не сравнивали .Да и "Байер" далеко не топ -клуб , вот если бы Лунев в "Баварию " переходил - это другое дело
+3
0
+3
Ответ Гамарджоба Генацвале
Лунёв изначально ехал на скамейку в Байер и не за 20млн. Глупое сравнение. Можно тогда и Митрюшкина приплести.
Митрюшкин ехал основным и играл, но травмы…
+3
0
+3
Ответ Predator87
Комментарий скрыт
Талант,это про способности от рождения.Они у Сафонова выше и физические данные,рост,прыгучесть и т.д.
+6
-3
+3
Сравнивать сафонова с Акинфеевым во первых неэтично,,,,сафонову ещё работать да работать что бы дорасти до Акинфеева...

Э Ош
+5
-2
+3
Ответ Евгений Головин
Сафонов тоже едет на скамейку
За 20 млн на скамейку? ПСЖ - идиоты? Будут ротировать в сезоне голкиперов, это явно.
+4
-2
+2
Ответ Гусеконь
А Сафонов в основу едет?
В ротацию как минимум. Играть он точно будет.
+3
-1
+2
Ответ [ADO]
Я всегда считал Акинфеева довольно средним вратарем. Но! Игорь за свою довольно стабильную карьеру много чего смог выиграть, решал судьбу матчей, совершил целый ряд эпических действий. Все это делает его легендарным в рамках отечественного футбола. Ничего подобного а Матвеем пока не замечено, поэтому и сравнивать их бессмысленно. И честно говоря я не знаю, что такого должно произойти в карьере Сафонова, чтобы превзойти по величию Игоря? Разве что вытащить на себе финальный матч в ЛЧ и взять с ПСЖ кубок.
Средним по сравнению с кем? Где-то между Буффоном и Пупкиным из Урюпинска?
+3
-1
+2
Ответ Little-lawyer
Слушайте, ну Игорь ведь реально был хорош до крестов. Потом, конечно, не был уже так крут, но всегда держал добротный средний уровень.
До крестов – это до 2007 года что ли?

Тогда Акинфеев 90% своей карьеры был "не так крут"
+2
0
+2
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
Почему все вспоминают эту ногу, но не упоминают, что он отбил ещё один пенальти до этого... Евро-2008 провёл норм, кубок УЕФА, на евро-2012 один из лучших был. В своём поколении он железно вошёл бы в топ 10-20. Спокойно. Принижать не надо достижения, но и возвышать тоже.
+2
0
+2
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
Что ты несёшь вообще? Ты понятия имеешь о чем ты говоришь
+2
0
+2
Крутой трансфер - это заслуга агента. Заслуга вратаря - это сэйв в ключевой момент решающего матча, это отбитый пенальти, это поднятый над головой кубок.
У Сафонова ничего этого и близко нет, его ну никак пока не сравнить с конифеевым
+3
-1
+2
Ответ Глебов Илья
я тоже не пойму как можно сравнивать Легенду-43 и Сафонова
Какие цифры у Сафонова в лч?
+1
0
+1
Ответ Кино Музыка
Открою большой секрет - не под протокол вратари считают лучшим Сафонова. Слишком разные данные.
Эти вратари с Вами сейчас в одной комнате?
+2
-1
+1
Ответ Гамарджоба Генацвале
В ротацию как минимум. Играть он точно будет.
Так эта ротация только под соперников из низших дивизионов и аутсайдеров в Лиге 1 и Кубке Франции.
Никто его на матч с Лионом не поставит
+1
0
+1
Ответ Владимир Хоббит
Крутой трансфер - это заслуга агента. Заслуга вратаря - это сэйв в ключевой момент решающего матча, это отбитый пенальти, это поднятый над головой кубок. У Сафонова ничего этого и близко нет, его ну никак пока не сравнить с конифеевым
Что агент может сказать селекционерам ПСЖ, что заставит клуб подписать его клиента?
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий