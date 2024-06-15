Кафанов о сравнениях Сафонова с Акинфеевым: «Одного приглашения в «ПСЖ» для этого недостаточно. Лунев был в «Байере», но никто его с Игорем не сравнивал»

Виталий Кафанов высказался о сравнениях Матвея Сафонова с Игорем Акинфеевым.

Ранее «ПСЖ» официально объявил о трансфере 25‑летнего воспитанника « ». Контракт голкипера с парижанами рассчитан до 2029 года.

– Матвей стал легендой « », был железным первым номером. «быков». Но готов ли он сидеть в запасе «ПСЖ», если проиграет конкуренцию ? Не надломит ли это его психологически?

– Знаете, когда человек решает стать вратарем, он изначально понимает, что какой-то период в своей карьере ему придется провести на скамейке запасных. На моем веку есть только один пример голкипера, который еще в юном возрасте занял место в воротах и потом этот пост оставлял за собой постоянно. !

Так что никаких проблем здесь быть не должно. не опустит рук, будет много работать и, уверен, дождется своего часа!

– В России часто сравнивают Сафонова и Акинфеева. Теперь некоторые скажут, что Матвей превзошел Игоря, так как уехал в топовый европейский клуб?

– Андрей Лунев тоже был приглашен в именитый клуб - «Байер», но никто его с Акинфеевым не сравнивал. У Игоря так много различных достижений, что одного приглашения даже в такую команду, как « », недостаточно для сравнения с ним. Матвей только сейчас по-настоящему начинает свою карьеру, и у него еще все впереди. Очень хочется, чтобы он смог выжать максимум из своего таланта, из того, что дал ему Бог.

— В минувшем сезоне Сафонов был лучшим вратарем в РПЛ?

— На мой взгляд, да, – сказал тренер вратарей сборной России.