Кафанов о сравнениях Сафонова с Акинфеевым: «Одного приглашения в «ПСЖ» для этого недостаточно. Лунев был в «Байере», но никто его с Игорем не сравнивал»
Виталий Кафанов высказался о сравнениях Матвея Сафонова с Игорем Акинфеевым.
Ранее «ПСЖ» официально объявил о трансфере 25‑летнего воспитанника «Краснодара». Контракт голкипера с парижанами рассчитан до 2029 года.
– Матвей стал легендой «Краснодара», был железным первым номером. «быков». Но готов ли он сидеть в запасе «ПСЖ», если проиграет конкуренцию Доннарумме? Не надломит ли это его психологически?
– Знаете, когда человек решает стать вратарем, он изначально понимает, что какой-то период в своей карьере ему придется провести на скамейке запасных. На моем веку есть только один пример голкипера, который еще в юном возрасте занял место в воротах и потом этот пост оставлял за собой постоянно. Игорь Акинфеев!
Так что никаких проблем здесь быть не должно. Матвей не опустит рук, будет много работать и, уверен, дождется своего часа!
– В России часто сравнивают Сафонова и Акинфеева. Теперь некоторые скажут, что Матвей превзошел Игоря, так как уехал в топовый европейский клуб?
– Андрей Лунев тоже был приглашен в именитый клуб - «Байер», но никто его с Акинфеевым не сравнивал. У Игоря так много различных достижений, что одного приглашения даже в такую команду, как «ПСЖ», недостаточно для сравнения с ним. Матвей только сейчас по-настоящему начинает свою карьеру, и у него еще все впереди. Очень хочется, чтобы он смог выжать максимум из своего таланта, из того, что дал ему Бог.
— В минувшем сезоне Сафонов был лучшим вратарем в РПЛ?
— На мой взгляд, да, – сказал тренер вратарей сборной России.
– В Европу молодым надо уезжать? Тому же Дивееву? Ты вот не уехал.
– Так, стоп. Куда я не уехал? Мне хоть одно конкретное предложение за 20 лет сделали?(с)
Э Ош
Тогда Акинфеев 90% своей карьеры был "не так крут"
У Сафонова ничего этого и близко нет, его ну никак пока не сравнить с конифеевым
Никто его на матч с Лионом не поставит