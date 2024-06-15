Отец Сафонова о конкуренции Матвея с Доннаруммой: «Он с детства везде боролся! Борьба за место в основе «ПСЖ» – очередной вызов»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу Краснодар Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов Футбол

Отец Матвея Сафонова высказался о предстоящей вратарской конкуренции в «ПСЖ».

Ранее французский клуб официально объявил о трансфере 25‑летнего воспитанника «Краснодара». Контракт голкипера с парижанами рассчитан до 2029 года.

– Еще не общались с сыном по поводу его перехода, но знаю, что он на пути домой, в Россию. В ближайшее время встретимся с ним и обо всем поговорим. Про переговоры я практически вообще не был в курсе – все вели «Краснодар» и «ПСЖ». Пока не было официального объявления, вся информация про моего сына была на уровне слухов.

Сейчас, наконец, это случилось! И слава Богу! Это здорово, и мы все в семье рады за Матвея. Большой шаг для дальнейшего развития сына и ему снова придется начинать сначала. Он должен показать себя в Париже заново и это будет борьба за место в составе, борьба за доверие и минуты на поле. «ПСЖ» – один из клубов номер один в мире, поэтому будет тяжело. На него это накладывает большую работу и ответственность.

– Верите, что сын вытеснит из основы чемпиона Европы Доннарумму?

– Начиная с детства и молодежной команды, и заканчивая основой «Краснодара» и сборной России, Матвей везде боролся! Борьба за место в основе «ПСЖ» – очередной вызов для сына. Поэтому надеюсь и верю, что у сына во Франции все будет хорошо, – сказал Евгений Сафонов. 

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5 комментариев
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Полагаю, что только в кубке Франции Матвей играть начнет. Но тем не менее нельзя не отметить смелость данного поступка - ехать в сильный европейский клуб с высокой конкуренцией. Плюс незнакомый язык. В общем это можно только похвалить. Не каждый бы решился.
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Просидит три года на банке и уедет в Карабах, приятного просмотра
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Ответ nilmar88
Полагаю, что только в кубке Франции Матвей играть начнет. Но тем не менее нельзя не отметить смелость данного поступка - ехать в сильный европейский клуб с высокой конкуренцией. Плюс незнакомый язык. В общем это можно только похвалить. Не каждый бы решился.
не то, что не зассал, тебе ПСЖ раз в жизни даст шанс перейти в топ клуб и попробовать себя аля Лунин.
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удачи, Сафа
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Ответ jandarmia
удачи, Сафа
Его так не называют) максимум-Мотя
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