Отец Матвея Сафонова высказался о предстоящей вратарской конкуренции в «ПСЖ».

Ранее французский клуб официально объявил о трансфере 25‑летнего воспитанника « ». Контракт голкипера с парижанами рассчитан до 2029 года.

– Еще не общались с сыном по поводу его перехода, но знаю, что он на пути домой, в Россию. В ближайшее время встретимся с ним и обо всем поговорим. Про переговоры я практически вообще не был в курсе – все вели «Краснодар» и « ». Пока не было официального объявления, вся информация про моего сына была на уровне слухов.

Сейчас, наконец, это случилось! И слава Богу! Это здорово, и мы все в семье рады за . Большой шаг для дальнейшего развития сына и ему снова придется начинать сначала. Он должен показать себя в Париже заново и это будет борьба за место в составе, борьба за доверие и минуты на поле. «ПСЖ» – один из клубов номер один в мире, поэтому будет тяжело. На него это накладывает большую работу и ответственность.

– Верите, что сын вытеснит из основы чемпиона Европы Доннарумму?

– Начиная с детства и молодежной команды, и заканчивая основой « » и сборной России, Матвей везде боролся! Борьба за место в основе «ПСЖ» – очередной вызов для сына. Поэтому надеюсь и верю, что у сына во Франции все будет хорошо, – сказал Евгений Сафонов.