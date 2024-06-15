У Сафонова нет ограничений на выезд из России. Вратарь присоединится к «ПСЖ» 15 июля

Матвей Сафонов не имеет ограничений на выезд из России.

Вчера вратарь перешел из «Краснодара» в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что футболисту запрещен выезд из России из‑за долгов по алиментам а 60 млн рублей. Затем утверждалось, что с игрока сняли запрет на выезд из РФ.

Журналист Иван Карпов написал, что Сафонов присоединится к парижанам на тренировочных сборах, которые начнутся 15 июля.

– Имеет ли Матвей право выезжать из России?

– На текущий момент у Матвея нет никаких ограничений на выезд.

Ограничения, которые были, давно сняты, поэтому Матвей 15 июля присоединится к команде, – сказал юрист Юрий Зайцев, который оказывал футболисту юридическую поддержку в проведении трансфера.