У Сафонова нет ограничений на выезд из России. Вратарь присоединится к «ПСЖ» 15 июля
Матвей Сафонов не имеет ограничений на выезд из России.
Вчера вратарь перешел из «Краснодара» в «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что футболисту запрещен выезд из России из‑за долгов по алиментам а 60 млн рублей. Затем утверждалось, что с игрока сняли запрет на выезд из РФ.
Журналист Иван Карпов написал, что Сафонов присоединится к парижанам на тренировочных сборах, которые начнутся 15 июля.
– Имеет ли Матвей право выезжать из России?
– На текущий момент у Матвея нет никаких ограничений на выезд.
Ограничения, которые были, давно сняты, поэтому Матвей 15 июля присоединится к команде, – сказал юрист Юрий Зайцев, который оказывал футболисту юридическую поддержку в проведении трансфера.
Или покажите решение суда хотя бы.
Всё на уровне слухов в СМИ раздувалось.
С этим будут определенные проблемы, т.к. практически у всех банков РФ отключили SWIFT, а поскольку социальный статус бывшей жены Сафонова в глобальных масштабах незначительный, то ей вряд ли откроют валютный счет в Газпромбанке.