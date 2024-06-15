У Сафонова нет ограничений на выезд из России. Вратарь присоединится к «ПСЖ» 15 июля

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Краснодар Матч ТВ Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов не имеет ограничений на выезд из России.

Вчера вратарь перешел из «Краснодара» в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что футболисту запрещен выезд из России из‑за долгов по алиментам а 60 млн рублей. Затем утверждалось, что с игрока сняли запрет на выезд из РФ.

Журналист Иван Карпов написал, что Сафонов присоединится к парижанам на тренировочных сборах, которые начнутся 15 июля.

– Имеет ли Матвей право выезжать из России?

– На текущий момент у Матвея нет никаких ограничений на выезд.

Ограничения, которые были, давно сняты, поэтому Матвей 15 июля присоединится к команде, – сказал юрист Юрий Зайцев, который оказывал футболисту юридическую поддержку в проведении трансфера.

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37 комментариев
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Зайцев с Сафоновым передают привет Шилову и просят поставить песню про зайцев: - А нам все равно!
+22
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+22
Ответ Лурц
Из этой новости следует, что юрист экс-супруги Сафонова, так себе юрист. Ему бы в шоу-бизнесе скандальные заголовки иивбросы делать.
Это же Россия. По звонку могли снять запрет. И никакие юристы не помогут.
+26
-8
+18
Есть время подтянуть французский.
+20
-3
+17
Ответ Raar
Есть время подтянуть французский.
Пусть звонит Кузяеву☎️
+15
-1
+14
Ответ Ранис Загидулин
теперь у Краснодара есть возможность купить 2 добротных игрока по 10 млн молодых, которые реально усилят состав
реальность: подписывают Смолова на огромную з/п
+12
-1
+11
Из этой новости следует, что юрист экс-супруги Сафонова, так себе юрист. Ему бы в шоу-бизнесе скандальные заголовки иивбросы делать.
+11
-4
+7
Адвокатишка бывшей просто опозорился на всю футбольную общественность. А ещё грозился дело до судов Франции довести. Только языком молоть чушь и умеет, почище того же Карпова
+8
-2
+6
Ответ Dmitry_1986
Если не обсуждать размер алиментов, где даже теоретически невозможно потратить на детей 60 млн рублей , то это полный финиш . Только что на всю страну показали , что законы в этой стране для бедных , просто взяли и при всех вытерли жопу законом , это гениально просто ……. Законы , как и патриотизм вещь интересная , и исключительно для бедных, остальное вода
Мне вот непонятно откуда такие заявления далеко идущие.. Ну не было официально никакого долга в 60 млн, смиритесь с этим. Был долг 20 тыс, который благополучно погасили. Что чем вытерли в данном конкретном случае?
Или покажите решение суда хотя бы.
Всё на уровне слухов в СМИ раздувалось.
+3
0
+3
Ответ Dmitry_1986
Если не обсуждать размер алиментов, где даже теоретически невозможно потратить на детей 60 млн рублей , то это полный финиш . Только что на всю страну показали , что законы в этой стране для бедных , просто взяли и при всех вытерли жопу законом , это гениально просто ……. Законы , как и патриотизм вещь интересная , и исключительно для бедных, остальное вода
Ого! Какие крутые выводы... Надеюсь, что ты в курсе непосредственно "дела", а не по вбросам адвоката сильнозаинтересованной стороны судишь...
+3
0
+3
Ответ ApXuMaHqPuT
Пусть звонит Кузяеву☎️
Головину лучше, Кузяев только учится с репетитором из России онлайн...
+3
0
+3
Молодец Матвей. Удачи.
+8
-6
+2
А вот адвокат экс-жены так не думает
+1
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+1
Ответ Con$tantine
Почему он вдруг мелет?! Судебное решение о взыскании алиментов может быть признано компетентным судом Французской Республики и будет обязательно для исполнения во Франции. И если Сафонов не выплатит положенное, то будет платить алименты из Франции. Таким же путём признают французские решения о взыскании алиментов у нас в России. Что касается ограничения, то это нужно спросить официальным журналистским запросом в ФССП России, есть оно, было ли. Они точно знают.
Франции по барабану на российские суды
+1
0
+1
Ответ Лурц
Из этой новости следует, что юрист экс-супруги Сафонова, так себе юрист. Ему бы в шоу-бизнесе скандальные заголовки иивбросы делать.
По моему в шоу бизнесе других и нет...
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Шилову - мыло.
+7
-6
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Ответ Макс рогов
Надеюсь что кидальщик ребенка, опозориться и будет полировать лавку, хоть и за дорого
Правильная у тебя фамилия, каблук
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Ответ Con$tantine
Почему он вдруг мелет?! Судебное решение о взыскании алиментов может быть признано компетентным судом Французской Республики и будет обязательно для исполнения во Франции. И если Сафонов не выплатит положенное, то будет платить алименты из Франции. Таким же путём признают французские решения о взыскании алиментов у нас в России. Что касается ограничения, то это нужно спросить официальным журналистским запросом в ФССП России, есть оно, было ли. Они точно знают.
"то будет платить алименты из Франции".
С этим будут определенные проблемы, т.к. практически у всех банков РФ отключили SWIFT, а поскольку социальный статус бывшей жены Сафонова в глобальных масштабах незначительный, то ей вряд ли откроют валютный счет в Газпромбанке.
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Ответ Mike 60
Заплатил уже … А вот то, что он «ограниченный» человек по части совести - это да! Совесть никакими деньгами не купишь.
Заплатил 22 тысячи и поехал в Париж, махая ручкой бывшей
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Ответ SGS55
Ого! Какие крутые выводы... Надеюсь, что ты в курсе непосредственно "дела", а не по вбросам адвоката сильнозаинтересованной стороны судишь...
Естественно я сужу по тому, что написано . Естественно, я делаю вывод об этой ситуации исходя из того, что говорят обе стороны . Может адвокат врет ? Конечно может , и никакой задолженности нет, или может решение суда не вступило в силу или оно в процессе обжалования или вовсе отменено, такое конечно может быть . А может решение суда вступило в силу, но пристав по «договоренности» не накладывал ограничения на выезд , а просто наложил арест на счета , недвижку и авто к примеру и сумма имущества превышает задолженность, такое тоже может быть . Тут вариантов масса , я не копался , просто потому что мне по честному насрать на личные дела Сафонова , его бабы и их ребенка, как и всем здесь собравшимся …. Я выразил свое мнение относительно того, что написано здесь и не более того
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Ответ Dmitry_1986
Если не обсуждать размер алиментов, где даже теоретически невозможно потратить на детей 60 млн рублей , то это полный финиш . Только что на всю страну показали , что законы в этой стране для бедных , просто взяли и при всех вытерли жопу законом , это гениально просто ……. Законы , как и патриотизм вещь интересная , и исключительно для бедных, остальное вода
60 млн руб. - это примерно соответствует призовым теннисистки Мирры Андреевой за полуфинал Ролан Гаррос (650 тыс евро).
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Ответ Назарбек Рамунанаев
Уже купили Дюпина на замену Сафонова
Не на замену. Заменой Сафонова будет Агкацев. А Дюпин нужен для конкуренции.
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Ответ супермяч
Это же Россия. По звонку могли снять запрет. И никакие юристы не помогут.
В других странах не так что-ли? Причем здесь именно Россия
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Ответ супермяч
Это же Россия. По звонку могли снять запрет. И никакие юристы не помогут.
Матвей едет в целях работы. Чтобы выплачивать алименты, необходимо работать. Запрет на выезд - мера, обеспечивающая уплату алиментов. Однако в данном случае она не обеспечивает, а препятствует уплате алиментов, не позволяя плательщику реализовать трудовые права. Цель установления запрета не достигается, поэтому есть основания для отмены меры. Примерно так мог рассуждать юрист. Ну и Краснодар свои 20 млн. тоже хочет получить )
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Ответ Вячеслав Припузов
Головину лучше, Кузяев только учится с репетитором из России онлайн...
По словам самого Головина в "Монако" говорят на английском
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Сафонов испортил мнение о себе, и не хочется больше таких примеров. Не знаю что у него там за супруга, может не очень хороший человек попался, но надеюсь с ребенком он общается нормально.
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Засланный казачек мимо))
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Если не обсуждать размер алиментов, где даже теоретически невозможно потратить на детей 60 млн рублей , то это полный финиш . Только что на всю страну показали , что законы в этой стране для бедных , просто взяли и при всех вытерли жопу законом , это гениально просто ……. Законы , как и патриотизм вещь интересная , и исключительно для бедных, остальное вода
+2
-2
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инфа для адвоката супруги Матвея
+1
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У Сафонова ограничений нет, а адвокату Шилову стоит ограничить свои заявления, дабы окончательно не сесть в лужу.
+2
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Верьте дальше вбросам
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