Карпин о совмещении: «Не смогу тренировать и сборную, и другой клуб. С «Ростовом» намного проще – там уже все выстроено» 

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Футбол

Валерий Карпин рассказал о совмещении работы в сборной и клубе.

«Тренировать любой другой российский клуб и сборную мне представляется очень сложным. «Ростов» — это намного проще, потому что там уже все выстроено без моего участия ежедневного.

Представим себе, что я сейчас пришел в другой российский клуб, не говорю даже про зарубежный, допустим, в июне. И в сентябре я уже уехал на 10 дней [в сборную], когда надо еще выстраивать все. Я не смогу бросить клуб и я не захочу тренировать и сборную, и какой-то зарубежный клуб, и не смогу», — сказал главный тренер сборной России и «Ростова» в эфире телеканала «Россия 24».

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5 комментариев
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Мостовой: если в Ростове все так выстроено - возьмите туда меня!
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Ответ Ебздрогыч
Мостовой: если в Ростове все так выстроено - возьмите туда меня!
Мостовой в упоминании хороших российских игроков прошлого в Европе неосмотрительно и намеренно забывает указывать на Карпина, ему туда дорога закрыта
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