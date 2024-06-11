Карпин о совмещении: «Не смогу тренировать и сборную, и другой клуб. С «Ростовом» намного проще – там уже все выстроено» 

Валерий Карпин рассказал о совмещении работы в сборной и клубе.

«Тренировать любой другой российский клуб и сборную мне представляется очень сложным. «Ростов» — это намного проще, потому что там уже все выстроено без моего участия ежедневного.

Представим себе, что я сейчас пришел в другой российский клуб, не говорю даже про зарубежный, допустим, в июне. И в сентябре я уже уехал на 10 дней [в сборную], когда надо еще выстраивать все. Я не смогу бросить клуб и я не захочу тренировать и сборную, и какой-то зарубежный клуб, и не смогу», — сказал главный тренер сборной России и « » в эфире телеканала «Россия 24».