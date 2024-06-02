26 часов – новый рекорд длительности футбольного матча. Смертин провел их все на поле в Лужниках, уходя на 8-минутный перерыв каждые два часа

Новый рекорд длительности футбольного матча установили в Лужниках.

Достижение было зафиксировано на одном из полей олимпийского спорткомплекса «Лужники» и появится в Книге рекордов России.

Стартовавший в субботу во Всероссийский день футбола ультрамарафон игры в формате «7 на 7» завершился спустя 26 часов – в воскресенье в 14:00 по московскому времени. Команда «красных» победила команду «белых» со счетом 416:409.

Предыдущий рекорд – 24 часа – был установлен в 2014 году в подмосковных Луховицах.

Отметим, что отдельный рекорд установил бывший капитан сборной России Алексей Смертин. Он провел на поле 26 часов.

Бывший футболист « », «Челси» и «Бордо» каждые два часа, как и остальные участники, уходил на 8-минутный технический перерыв. Рекорд не был бы зачтен, если один из игроков не доиграл матч до конца.

Предыдущий подобный рекорд Смертина, установленный в 2020 году в рамках футбольного ультрамарафона в Сочи, составлял 25 часов.