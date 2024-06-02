26 часов – новый рекорд длительности футбольного матча. Смертин провел их все на поле в Лужниках, уходя на 8-минутный перерыв каждые два часа

Теги Локомотив Лужники Алексей Смертин премьер-лига Россия РФС рекорды Ультрамарафон Футбол

Новый рекорд длительности футбольного матча установили в Лужниках.

Достижение было зафиксировано на одном из полей олимпийского спорткомплекса «Лужники» и появится в Книге рекордов России.

Стартовавший в субботу во Всероссийский день футбола ультрамарафон игры в формате «7 на 7» завершился спустя 26 часов – в воскресенье в 14:00 по московскому времени. Команда «красных» победила команду «белых» со счетом 416:409.

Предыдущий рекорд – 24 часа – был установлен в 2014 году в подмосковных Луховицах.

Отметим, что отдельный рекорд установил бывший капитан сборной России Алексей Смертин. Он провел на поле 26 часов.

Бывший футболист «Локомотива», «Челси» и «Бордо» каждые два часа, как и остальные участники, уходил на 8-минутный технический перерыв. Рекорд не был бы зачтен, если один из игроков не доиграл матч до конца.

Предыдущий подобный рекорд Смертина, установленный в 2020 году в рамках футбольного ультрамарафона в Сочи, составлял 25 часов.

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11 комментариев
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Нафиг такое вообще нужно
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-1
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Круто!

А это для чего такое развлечение?
+18
-1
+17
Алексей Бессмертин
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ну что ж, это не самый идиотский рекорд в мире, хоть в футбол поиграли
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+4
Не понял зачем это, но очень интересно.
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0
+1
Ответ cektor
Нафиг такое вообще нужно
Наш ответ событию на Уэмбли!
+1
0
+1
Ответ Bill Zapulil
Круто! А это для чего такое развлечение?
Прост...
+1
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круто, но "футбольным матчем" это, наверное, можно с большой натяжкой назвать.
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416:409, это с трёхочковыми играли?
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Ответ cektor
Нафиг такое вообще нужно
Это же Смертин. Человек ,который по ошибке зашёл в раздевалку футболистов , а не легкоатлетов .
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