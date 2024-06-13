Хвича о Грузии на Евро: «Мы приехали не просто ради присутствия, хотим оставить след, написать новую страницу истории. Первая цель – выйти из группы, сделаем все для этого»
Хвича Кварацхелия поделился ожиданиями от Евро-2024.
О квалификации Грузии
«Стать частью такого важного турнира было самой большой мечтой каждого грузина, и для всех нас был самый счастливый день, когда мы этого добились.
Но мы приехали сюда не просто ради присутствия, мы хотим оставить свой след на Евро-2024, написать новую страницу истории. Мы сделаем для этого все возможное. Наша команда очень сосредоточена и готова к этому турниру.
В Грузии все ждут нашего дебюта. Я думаю, 18 июня мы увидим сплоченную Грузию и постараемся победить».
О целях на турнир
«Подготовка идет с максимальной интенсивностью, ведь до нашей мечты – первого матча сборной на Евро осталось совсем немного времени, и мы переполнены эмоциями. Но мы пытаемся их контролировать. Стараемся наилучшим образом подготовиться к первой игре, она самая важная, потому что мы продолжим с тем же настроем, с каким начали.
Наша первая цель, как, наверное, и у любой другой команды, – пройти групповой этап, и мы сделаем все для этого. Надеюсь, все закончится в нашу пользу и цель будет достигнута», – заявил полузащитник сборной Грузии.
Первый матч на турнире Грузия проведет против Турции 18 июня.
Грузия впервые вышла на Евро и сыграет в группе с Португалией, Турцией и Чехией
1 очко это потолок
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