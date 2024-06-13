Хвича о Грузии на Евро: «Мы приехали не просто ради присутствия, хотим оставить след, написать новую страницу истории. Первая цель – выйти из группы, сделаем все для этого»

Теги серия А Италия Наполи Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия поделился ожиданиями от Евро-2024.

О квалификации Грузии

«Стать частью такого важного турнира было самой большой мечтой каждого грузина, и для всех нас был самый счастливый день, когда мы этого добились.

Но мы приехали сюда не просто ради присутствия, мы хотим оставить свой след на Евро-2024, написать новую страницу истории. Мы сделаем для этого все возможное. Наша команда очень сосредоточена и готова к этому турниру.

В Грузии все ждут нашего дебюта. Я думаю, 18 июня мы увидим сплоченную Грузию и постараемся победить».

О целях на турнир

«Подготовка идет с максимальной интенсивностью, ведь до нашей мечты – первого матча сборной на Евро осталось совсем немного времени, и мы переполнены эмоциями. Но мы пытаемся их контролировать. Стараемся наилучшим образом подготовиться к первой игре, она самая важная, потому что мы продолжим с тем же настроем, с каким начали.

Наша первая цель, как, наверное, и у любой другой команды, – пройти групповой этап, и мы сделаем все для этого. Надеюсь, все закончится в нашу пользу и цель будет достигнута», – заявил полузащитник сборной Грузии.

Первый матч на турнире Грузия проведет против Турции 18 июня.

Грузия впервые вышла на Евро и сыграет в группе с Португалией, Турцией и Чехией

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Без шансов при всем уважении
1 очко это потолок
+1
-1
0
Удачи!
Буду за вас болеть!
0
0
0
не нужно никакие следы оставлять - лучше развернитесь и уедьте. ей-богу греция на евро была б куда нужнее этого дна
0
0
0
Пришёл, увидел, наследил... ©
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий